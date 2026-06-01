01/06/2026 11:01

HDBank ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2026 với bộ đôi giải pháp y tế số MediPay – MediFast

Ngày 28-5-2026, Lễ trao giải Sao Khuê 2026 đã vinh danh 123 nền tảng, dịch vụ, giải pháp hàng đầu về đột phá công nghệ và đậm tính nhân văn cho cuộc sống.

Trong đó, hai giải pháp tài chính của HDBank là MediPay và MediFast đã vượt qua hàng ngàn đề cử khác để được vinh danh là hai trong số những giải pháp tối ưu nhất ở hạng mục Công nghệ tài chính (Fintech).

Cùng với HDBank, nhiều thương hiệu uy tín cũng đã được xướng tên như Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV, FPT, VNPT.

MediPay và MediFast của HDBank xuất sắc vượt qua nhiều đề cử để được vinh danh là giải pháp tối ưu nhất ở hạng mục Công nghệ tài chính (Fintech).

Đây là năm thứ hai liên tiếp MediPay tiếp tục được xướng tên năm thứ hai liên tiếp tại Sao Khuê, khẳng định hiệu quả triển khai thực tiễn và năng lực công nghệ trong hành trình thúc đẩy y tế số.

MediPay là hệ sinh thái y tế thông minh gồm Kiosk tại bệnh viện và ứng dụng trên điện thoại, cho phép tự động hóa toàn bộ quy trình từ đăng ký khám đến thanh toán và nhận kết quả. Giải pháp này rút ngắn quy trình chỉ còn từ 1-2 phút, không chỉ giúp bệnh viện giảm tải và nâng cao hiệu quả vận hành, mà còn giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện, minh bạch, không phải xếp hàng dài hay lo lắng chuyện tiền mặt.

Bên cạnh đó, MediFast giúp giải quyết bài toán tài chính tức thời cho người bệnh, như: bảo lãnh 100% số hóa (thanh toán trực tuyến ngay tại Kiosk hoặc App mà không cần tạm ứng tiền mặt), bên cạnh việc tích hợp VNeID để xác thực nhanh và hỗ trợ tài chính bằng cách nối linh hoạt các giải pháp tín dụng y tế, giảm áp lực chi phí cho các ca điều trị lớn.

Việc kết hợp MediPay và MediFast không chỉ giúp các cơ sở y tế tối ưu vận hành hướng tới mô hình "Bệnh viện số", mà còn khẳng định vị thế tiên phong của HDBank trong việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Điểm mới nổi bật của Sao Khuê 2026 là lần đầu tiên xây dựng "Bản đồ giải pháp công nghệ số Việt Nam". Theo đó, các sản phẩm đạt giải mặc nhiên được đưa vào hệ thống bản đồ công nghệ số quốc gia theo lĩnh vực, cấp độ trưởng thành và năng lực công nghệ.

Với những giá trị tối ưu và tốt đẹp cho khách hàng và cộng đồng, các giải pháp tài chính số của HDBank đã hoàn toàn chinh phục Hội đồng đánh giá và vinh dự đón nhận danh hiệu Sao Khuê 2026.

Giải Sao Khuê là một trong những giải thưởng lâu đời và uy tín nhất của ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Được tổ chức bởi Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) từ năm 2003, giải thưởng nhằm tìm kiếm và vinh danh các nền tảng, dịch vụ, giải pháp số xuất sắc, góp phần lan tỏa đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.


Mai Anh
