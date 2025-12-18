Tài chính
18/12/2025 16:08

VietinBank dành 30.000 tỉ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ

In bài viết

VietinBank triển khai gói tín dụng 30.000 tỉ đồng lãi suất ưu đãi để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả, thiệt hại do bão lũ gây ra trong năm 2025

Trong bối cảnh nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi bão, lũ năm 2025, VietinBank triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 30.000 tỉ đồng dành cho cả khách hàng (KH) cá nhân và doanh nghiệp. Thông qua gói tín dụng này, VietinBank mong muốn chia sẻ khó khăn, chung tay cùng KH khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất, kinh doanh sau bão lũ.

VietinBank đồng hành cùng khách hàng trên mọi chặng đường

Ưu đãi lãi suất đến 2%/năm

Tham gia gói tín dụng này, KH được hưởng mức lãi suất thấp hơn tối đa 2%/năm so với lãi suất thông thường, áp dụng cho các mục đích vay vốn như: Sửa chữa, xây dựng lại nhà ở bị hư hại, phục hồi cơ sở sản xuất, kho bãi, máy móc, phương tiện, bổ sung vốn lưu động để khôi phục kinh doanh sau bão, lũ…

Đặc biệt, VietinBank tinh gọn quy trình, thủ tục để tất cả KH bị ảnh hưởng bởi bão, lũ đều dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện, sớm vượt qua khó khăn và tái thiết cuộc sống, phục hồi kinh tế.

Cam kết chia sẻ khó khăn

VietinBank triển khai gói tín dụng 30.000 tỉ đồng với tinh thần đồng hành cùng KH trên mọi chặng đường, ngay cả trong những giai đoạn kinh doanh khó khăn hay bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ. KH cá nhân và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, ngành nghề đều có thể tham gia gói tín dụng này. Chương trình kéo dài đến hết tháng 2-2026 là lời cam kết của VietinBank: Luôn đồng hành và sẻ chia khó khăn với KH.

Quý khách hàng hãy liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank, hoặc Tổng đài Hỗ trợ KH: 1900 558 868; Email: contact@vietinbank.vn để được tư vấn về các chính sách, gói tín dụng hỗ trợ KH khắc phục thiệt hại sau bão, lũ năm 2025 của VietinBank.

Nguồn VietinBank
từ khóa : VietinBank
Acecook Việt Nam 3 năm liên tiếp được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Bền vững

Acecook Việt Nam 3 năm liên tiếp được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Bền vững

Sản xuất - Kinh doanh 16:09

Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam vinh dự nhận giải Top 100 Doanh nghiệp Bền vững năm 2025, đánh dấu 3 năm liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng uy tín này.

Tatler vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo là Nhân vật Ảnh hưởng năm 2025

Tatler vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo là Nhân vật Ảnh hưởng năm 2025

Doanh nghiệp 14:32

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet, vừa được Tatler vinh danh trong danh sách “Các Nhân vật Ảnh hưởng năm 2025”

Vì sao giới trẻ chi tiêu nhiều, vẫn “giữ tiền” tốt?

Vì sao giới trẻ chi tiêu nhiều, vẫn “giữ tiền” tốt?

Ngân hàng 14:32

Ngày càng nhiều người trẻ tuổi chọn cách thanh toán, quản lý chi tiêu bằng thẻ ghi nợ nhiều hơn, nhưng nhờ công cụ, mọi giao dịch đều được kiểm soát.

Xu hướng triển khai ứng dụng nội bộ doanh nghiệp trên Cloud ngày càng gia tăng

Xu hướng triển khai ứng dụng nội bộ doanh nghiệp trên Cloud ngày càng gia tăng

Thị trường 13:29

Trong kỷ nguyên số, các ứng dụng doanh nghiệp có vai trò mắt xích quan trọng, kết nối hoạt động của các phòng ban.

Niêm yết HOSE: Cột mốc mở ra chương phát triển tiếp theo của Masan Consumer

Niêm yết HOSE: Cột mốc mở ra chương phát triển tiếp theo của Masan Consumer

Thị trường 07:30

Sau khi được HOSE chấp thuận niêm yết, Masan Consumer thông báo cổ phiếu MCH dự kiến có phiên giao dịch đầu tiên trên sàn này vào ngày 25-12-2025

Thành phố Huế: Sắp khai trương mô hình Bệnh viện – Khách sạn – Nghỉ dưỡng

Thành phố Huế: Sắp khai trương mô hình Bệnh viện – Khách sạn – Nghỉ dưỡng

Dinh dưỡng – Sức khỏe 20:42

Tháng 12 này, Thành phố Huế sẽ chính thức ghi dấu ấn trên bản đồ y tế chất lượng cao với sự ra đời của một bệnh viện tầm cỡ quốc tế.

Rộn ràng mùa lễ hội tại Hotel Continental Saigon

Rộn ràng mùa lễ hội tại Hotel Continental Saigon

Nhịp sống 17:52

Dạ tiệc Giáng sinh tại Hotel Continental Saigon với chuỗi sự kiện ẩm thực - giải trí đặc sắc, sang trọng


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn