Vietbank cùng hơn 5.000 người đồng hành "Vì nạn nhân chất độc da cam" lần thứ 18

Chương trình "Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam năm 2025" là hoạt động thiết thực nhân dịp 64 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961-2025) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin (10-8).

Đây là dịp tri ân những tấm lòng vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đồng thời tiếp tục kêu gọi sự chung tay ủng hộ của toàn xã hội, góp phần vơi bớt nỗi đau da cam. Sự kiện có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tham dự chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2025

Năm thứ ba liên tiếp đồng hành cùng chương trình, Vietbank đã trao quà tặng bằng tiền mặt nhằm động viên, chia sẻ yêu thương, giúp đỡ những gia đình nạn nhân chất độc da cam.

Tại sự kiện, CBNV Vietbank đã tham gia đi bộ đồng hành, khẳng định trách nhiệm xã hội, chung tay lan tỏa tinh thần nhân văn, khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ các nạn nhân da cam.

Thiếu tướng - PGS. TS. Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP HCM cho biết nạn nhân chất độc da cam hiện cần được giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe, đào tạo kỹ năng sống, hướng nghiệp; từ đó thay đổi hình ảnh các nạn nhân chất độc da cam trở thành người lao động thực sự, tự tin, truyền cảm hứng cho xã hội.

CBNV Vietbank chung tay lan tỏa tinh thần nhân văn, góp phần chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân da cam

Luôn cam kết đồng hành cùng các hoạt động xã hội, Vietbank đang tiếp tục triển khai các hoạt động thiện nguyện, nối tiếp hành trình yêu thương, dành nhiều sự quan tâm và chăm sóc cho cộng đồng. Bằng những đóng góp thiết thực như: ủng hộ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai, trao học bổng cho học sinh nghèo, đi bộ từ thiện, đồng hành cùng các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo… các hoạt động này đã mang lại giá trị tinh thần to lớn cho các đối tượng yếu thế, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, bền vững.

Trước đó, Vietbank đã phát động và tiếp nhận 200 đơn vị máu từ lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong ngày hội hiến máu vì cộng đồng "Tháng hồng Vietbank" do ngân hàng tổ chức. Chương trình phối hợp cùng Bệnh viện Gia An 115 và Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 18 năm thành lập ngân hàng.

Năm 2024, hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam, Vietbank đã quyên góp hơn 700 triệu đồng ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại thiên tai, bão lũ phía Bắc. Vietbank cũng đồng hành cùng hơn 7.000 sinh viên ra quân tiếp sức mùa thi 2024 tại TP HCM.