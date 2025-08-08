VieON Global – Cầu nối văn hóa, nuôi dưỡng tình yêu quê hương của kiều bào

Giữa làn sóng toàn cầu hóa nội dung số, văn hóa – đặc biệt là ngôn ngữ và nội dung thuần Việt – vẫn là sợi dây kết nối bền chặt giữa người Việt xa xứ với quê hương. Những nền tảng phát sóng nội dung tiếng Việt trên thị trường quốc tế trở thành cầu nối giúp kiều bào khắp năm châu tiếp cận và giữ gìn những giá trị văn hóa dân tộc.

Kết nối đa điểm chạm với cộng đồng kiều bào

Ra mắt đầu năm 2024, VieON Global là phiên bản quốc tế của VieON - thành viên của tổ hợp sinh thái công nghệ truyền thông Giải trí DatVietVAC Group Holdings. Nền tảng này hiện đã có mặt tại nhiều quốc gia như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Campuchia... – khẳng định bước đi chiến lược trong hành trình đưa công nghệ và nội dung giải trí Việt vươn ra toàn cầu.

Chỉ sau 5 năm ra mắt, VieON đã thu hút hơn 72 triệu thiết bị truy cập tích lũy, khẳng định vị thế là một trong những nền tảng OTT hàng đầu tại Việt Nam.

VieON Global hiện sở hữu kho nội dung bản quyền thuần Việt hàng đầu thế giới, với hàng trăm phim truyền hình, điện ảnh, gameshow và chương trình thực tế, liên tục được cập nhật và sản xuất mới. Trong vài năm qua, các chương trình của VieON liên tục giữ vị trí hàng đầu thị trường Việt Nam như Anh Trai "Say Hi", Em Xinh "Say Hi", 2 Ngày 1 Đêm Vietnam, Đấu Trường Gia Tốc.

Ở mảng phim, VieON Originals là điểm nhấn với nhiều thành tựu. Nổi bật là phím Giấc Mơ Của Mẹ (đạo diễn Nguyễn Minh Chung), từng thắng giải Phim truyền hình xuất sắc tại Mai Vàng 2022.

Phim 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay (đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh) đoạt ba hạng mục tại Mai Vàng 2024. Ước Mình Cùng Bay (đạo diễn Phan Đăng Di) giúp Lãnh Thanh đoạt nam chính xuất sắc tại Ngôi Sao Xanh 2024.

Phim Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp đạt 5 tỷ lượt xem trên các nền tảng

Bên cạnh đó, nhiều dự án do VieON sản xuất cũng tạo tiếng vang lớn với khán giả khi đạt lượt xem vượt trội trên các nền tảng mạng xã hội (VieON, TikTok, Facebook, YouTube và Zalo Video). Theo đó, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp (đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Nhâm Minh Hiền) với hơn 5 tỉ lượt xem.

Yêu Trước Ngày Cưới (đạo diễn Võ Thạch Thảo) ghi nhận 1 tỉ lượt xem. Nữ Chủ (đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh) đạt 800 triệu lượt xem; Tiểu Tam Không Có Lỗi? (đạo diễn Trần Bửu Lộc) thu hút 500 triệu lượt xem.

Phim Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi (đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh) hiện đang phát sóng, đã ghi nhận 200 triệu lượt xem chỉ sau một tháng, cho thấy sức hút của các nội dung thuần Việt trên nền tảng số.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí, nền tảng này còn là nơi lưu giữ bản sắc, góp phần nuôi dưỡng kết nối văn hóa giữa các thế hệ người Việt với quê hương.

VieON Global tiếp tục mở rộng trải nghiệm giải trí từ nền tảng số ra đời thực thông qua những sự kiện thực tế. Chiến lược này giúp khán giả không chỉ xem nội dung trực tuyến mà còn được gặp gỡ nghệ sĩ, tham gia sự kiện, tương tác trực tiếp ngoài đời. Gần đây, nền tảng hợp tác biểu diễn cùng đối tác tại Mỹ tổ chức concert Anh Trai "Say Hi" tại Las Vegas. Sự kiện mang đậm tinh thần trẻ trung, hiện đại của các nghệ sĩ trẻ đến gần hơn với cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Lần đầu tiên khán giả Việt tại Mỹ được thưởng thức trực tiếp âm nhạc của Anh Trai "Say Hi"

Hai đêm nhạc sôi động diễn ra tại Nhà hát Planet Hollywood lan tỏa văn hóa âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Tại sự kiện, ông Bảo Thái - giám đốc điều hành của VieON, giới thiệu VieON Global đến với khán giả quốc tế, khẳng định định hướng phát triển nội dung số mang đậm bản sắc văn hóa, phục vụ cộng đồng người Việt toàn cầu.

"Chúng ta hãy cùng giữ kết nối với quê hương, thưởng thức những chương trình giải trí với khán giả trong nước và cùng lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới", ông Bảo Thái chia sẻ.

Cũng tại đây, các nghệ sĩ chia sẻ niềm xúc động khi biểu diễn tiếng Việt giữa lòng nước Mỹ. "Anh trai" HIEUTHUHAI gọi đó là "khoảnh khắc đặc biệt của năm 2025", trong khi "Anh trai" Dương Domic bày tỏ đó là "vinh dự lớn lao" khi góp phần gắn kết cộng đồng người Việt toàn cầu.

Vun đắp tình yêu quê hương từ nền tảng văn hóa giải trí

Từng quay nhiều phim điện ảnh đoạt giải quốc tế, đạo diễn Phan Đăng Di nhấn mạnh việc kiên định theo đuổi nội dung thuần Việt là một hành động "bảo tồn và truyền thừa văn hóa".

Ông cũng bày tỏ niềm tự hào khi nhận được tin nhắn xúc động từ một cựu sinh viên, hiện là giảng viên điện ảnh tại Đại học North Carolina Wilmington (Mỹ) về bộ phim Ước Mình Cùng Bay.

"Với người làm phim, những trải lòng như vậy từ khán giả có lẽ là món quà quý giá nhất. Tôi muốn gửi gắm những tâm sự này đến VieON Global, mong các bạn luôn bền bỉ mang nội dung Việt đến với người Việt. Để đồng bào mình ở đâu trên thế giới, họ vẫn có thể kết nối với quê nhà, với cội nguồn", đạo diễn Phan Đăng Di chia sẻ.

Đạo diễn Phan Đăng Di

Trong giai đoạn tiếp theo, VieON Global đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới tiếp cận, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đầu tư vào các dự án sáng tạo mang dấu ấn Việt. Từ đó, góp phần xây dựng ngành công nghiệp nội dung hiện đại, bền vững.

