Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế - Khám chữa bệnh vì sức khỏe và hạnh phúc cộng đồng

Tại buổi làm việc, TS.BS Phạm Hồng Hà - Giám đốc Chuyên môn bệnh viện đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động, định hướng phát triển và chiến lược đầu tư trang thiết bị hiện đại, xây dựng các chuyên khoa mũi nhọn nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, hướng đến mục tiêu vì sức khỏe và hạnh phúc cộng đồng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ y tế bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh. Ông nhấn mạnh TP Huế hiện đã hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực y tế gắn với du lịch, tạo nền tảng cho mô hình chăm sóc sức khỏe chất lượng cao phục vụ người dân và du khách. Lãnh đạo thành phố bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn, từng bước đóng góp vào định hướng phát triển y tế - du lịch của địa phương.

Ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP Huế thăm, động viên đội ngũ y tế Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế.

Đồng thời, ông Giang cũng chia sẻ sự tâm huyết của lãnh đạo thành phố đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và vui mừng trước sự ra đời, phát triển của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế. Ông kỳ vọng bệnh viện sẽ phục vụ hiệu quả người dân địa phương, các tỉnh lân cận cũng như người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Huế; qua đó góp phần chia sẻ áp lực với hệ thống bệnh viện công lập trên địa bàn.

Thay mặt tập thể cán bộ nhân viên, đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên và những định hướng của lãnh đạo UBND TP Huế. Đại diện bệnh viện khẳng định sẽ không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất - trang thiết bị hiện đại, xây dựng môi trường y tế an toàn, nhân văn và lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động, nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

TS.BS Phạm Hồng Hà - Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế thay mặt tập thể gửi lời cảm ơn sự quan tâm và động viên của lãnh đạo thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ tại các khoa chuyên môn, ghi nhận tinh thần làm việc trách nhiệm và sự chủ động trong triển khai các kỹ thuật chuyên sâu tại đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế tọa lạc tại số 15 đường Hà Nội, phường Thuận Hóa, TP Huế, được xây dựng theo mô hình Hospital – Hotel với 16 tầng nổi, 2 tầng hầm, quy mô hơn 260 giường bệnh, tổng diện tích sử dụng trên 23.000 m².

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế triển khai nhiều chuyên khoa trọng điểm.

Định hướng phát triển như một bệnh viện đa khoa hiện đại, bệnh viện cung cấp hệ thống dịch vụ y tế toàn diện, bảo đảm tính chính xác, an toàn và hiệu quả trong khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bệnh viện triển khai nhiều chuyên khoa trọng điểm như: Sản phụ khoa, Nhi khoa, Ngoại tiêu hóa, Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, Gây mê hồi sức và Quản lý đau, Thẩm mỹ, cùng dịch vụ khám sức khỏe tổng quát và tầm soát, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế theo đuổi sứ mệnh "Chữa lành bằng tri thức - Kết nối bằng lòng nhân ái - Phụng sự vì sức khỏe cộng đồng".

Hoạt động theo mô hình y tế "Xanh - Thông minh - Nhân văn", bệnh viện theo đuổi sứ mệnh "Chữa lành bằng tri thức - Kết nối bằng lòng nhân ái - Phụng sự vì sức khỏe cộng đồng", lấy chuyên môn vững vàng và sự thấu hiểu người bệnh làm nền tảng. Không chỉ mở rộng thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, bệnh viện còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành y tế tại Huế và khu vực miền Trung, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc cộng đồng.