Nhịp sống
13/02/2026 21:36

Linh vật Ngựa cao 4,5m thu hút du khách tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng

In bài viết

Tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng năm nay, linh vật ngựa cao 4,5m đang trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Với chiều cao ấn tượng cùng thiết kế hiện đại từ các khối đa giác, linh vật Ngựa mang đến hình ảnh mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, tượng trưng cho tinh thần sôi nổi của năm Bính Ngọ.

Linh vật Ngựa cao 4,5m thu hút du khách tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng - Ảnh 1.

Linh vật Ngựa cao 4,5m thu hút du khách tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng - Ảnh 2.

Được đặt tại khu vực đầu tuyến đường hoa, mô hình ngựa nổi bật bên không gian tre, trúc mang đậm nét truyền thống. Sự kết hợp giữa hình tượng linh vật hiện đại và cảnh quan quen thuộc của làng quê Việt Nam tạo nên điểm nhấn hài hòa, thể hiện tinh thần bền bỉ, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển trong năm mới.

Linh vật Ngựa cao 4,5m thu hút du khách tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng - Ảnh 3.

Linh vật Ngựa cao 4,5m thu hút du khách tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng - Ảnh 4.

Ngay từ những ngày đầu mở cửa, khu vực trưng bày linh vật luôn trong tình trạng nhộn nhịp. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách xếp hàng để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên mô hình ngựa khổng lồ. Đặc biệt, vào buổi tối, khi hệ thống chiếu sáng nghệ thuật được thắp lên, linh vật càng trở nên nổi bật, tạo nên khung cảnh lung linh, thu hút lượng lớn người tham quan.

Linh vật Ngựa cao 4,5m thu hút du khách tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng - Ảnh 5.

Theo ghi nhận, nhiều du khách đánh giá linh vật năm nay có phong cách mới mẻ, sáng tạo, vừa giữ được tinh thần truyền thống, vừa mang hơi thở nghệ thuật đương đại. Không xa khu vực này là tiểu cảnh gắn với hình tượng Thánh Gióng, góp phần làm nổi bật thông điệp về ý chí kiên cường, bản lĩnh và tinh thần dân tộc.

Linh vật Ngựa cao 4,5m thu hút du khách tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng - Ảnh 6.

Khu vực trưng bày hình ảnh và không gian trải nghiệm do Bluebells Studios - đơn vị sản xuất bộ phim "Báu vật trời cho" thực hiện, với sự tham gia giao lưu trực tiếp tại booth của diễn viên Phương Anh Đào và Tuấn Trần, đã thu hút đông đảo du khách tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu về hoạt động điện ảnh Việt.

Sự xuất hiện của linh vật ngựa cao 4,5m không chỉ tạo điểm nhấn thị giác cho toàn bộ không gian đường hoa, mà còn góp phần gia tăng sức hút cho sự kiện, mang đến trải nghiệm sinh động, đáng nhớ cho người dân và du khách trong dịp Tết cổ truyền. Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 mở cửa đến hết Mùng 4 Tết tại khu Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ, TP HCM.

Ban Tổ chức Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ:

Tài trợ chính: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ứng dụng VietinBank iPay Mobile, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Tài trợ đồng: Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Taxi) Hỗ trợ: Bluebells Studios – Nhà sản xuất phim điện ảnh "Báu vật trời cho"

từ khóa : Phú Mỹ Hưng, Tết cổ truyền, Hội Hoa xuân
