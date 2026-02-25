Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đón hơn 950.000 lượt khách tham quan trong Tết Bính Ngọ 2026

Thống kê từ Ban Tổ chức Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 95.000 lượt khách tham quan. Những ngày cao điểm như 28, 29 tháng Chạp và Mùng 1, Mùng 2 Tết, số khách tham quan lên đến trên 100.000 lượt người/ngày.

Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 có chiều dài khoảng 700 mét, với nhiều tiểu cảnh được đầu tư quy mô, độc đáo, ý nghĩa, mang đậm tính nghệ thuật như: Xuân gắn kết – Vững bước tương lai, Mã đáo thành công, Xe ngựa bốn mùa, Thánh Gióng, Linh vật ngựa cao 4,5 mét, Cánh buồm vươn xa, Nhịp điệu tre Việt, Phố ông đồ… mang đến một không gian ngập tràn sắc xuân, cùng những thông điệp về sự gắn kết, đoàn viên và phát triển đã trở thành điểm du xuân lý tưởng cho người dân Thành phố và các khu vực lân cận.

Bên cạnh Đường hoa, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 còn có Chợ hoa với trên 100 gian hàng hoa kiểng của các nhà vườn đến từ Bến Tre, Đồng Tháp, Đồng Nai, TP.HCM… cũng thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm.

Không chỉ thu hút khách đến du xuân, thưởng ngoạn, hình ảnh Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 còn được lan tỏa rộng rãi trên không gian mạng với vô số ảnh "check-in" của du khách, những clip review của các tiktoker, youtuber…

Bắt đầu tổ chức từ năm 2004, từ một chợ hoa nhỏ phục vụ cư dân, đến năm 2012, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng được UBND TP.HCM công nhận là một trong những địa điểm tổ chức Hội hoa chính thức của Thành phố. Tính đến nay, sau 22 lần tổ chức, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đã thu hút khoảng 18 triệu lượt khách tham quan.