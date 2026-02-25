Thị trường
25/02/2026 14:49

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đón hơn 950.000 lượt khách tham quan trong Tết Bính Ngọ 2026

In bài viết

Sau 10 ngày mở cửa, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề trang trí “Xuân Gắn Kết” đã thu hút hơn 950.000 lượt người đến tham quan, thưởng lãm.

Thống kê từ Ban Tổ chức Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 95.000 lượt khách tham quan. Những ngày cao điểm như 28, 29 tháng Chạp và Mùng 1, Mùng 2 Tết, số khách tham quan lên đến trên 100.000 lượt người/ngày.

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đón hơn 950.000 lượt khách tham quan trong Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 có chiều dài khoảng 700 mét, với nhiều tiểu cảnh được đầu tư quy mô, độc đáo, ý nghĩa, mang đậm tính nghệ thuật như: Xuân gắn kết – Vững bước tương lai, Mã đáo thành công, Xe ngựa bốn mùa, Thánh Gióng, Linh vật ngựa cao 4,5 mét, Cánh buồm vươn xa, Nhịp điệu tre Việt, Phố ông đồ… mang đến một không gian ngập tràn sắc xuân, cùng những thông điệp về sự gắn kết, đoàn viên và phát triển đã trở thành điểm du xuân lý tưởng cho người dân Thành phố và các khu vực lân cận.

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đón hơn 950.000 lượt khách tham quan trong Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Bên cạnh Đường hoa, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 còn có Chợ hoa với trên 100 gian hàng hoa kiểng của các nhà vườn đến từ Bến Tre, Đồng Tháp, Đồng Nai, TP.HCM… cũng thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm.

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đón hơn 950.000 lượt khách tham quan trong Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Không chỉ thu hút khách đến du xuân, thưởng ngoạn, hình ảnh Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 còn được lan tỏa rộng rãi trên không gian mạng với vô số ảnh "check-in" của du khách, những clip review của các tiktoker, youtuber…

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đón hơn 950.000 lượt khách tham quan trong Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Bắt đầu tổ chức từ năm 2004, từ một chợ hoa nhỏ phục vụ cư dân, đến năm 2012, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng được UBND TP.HCM công nhận là một trong những địa điểm tổ chức Hội hoa chính thức của Thành phố. Tính đến nay, sau 22 lần tổ chức, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đã thu hút khoảng 18 triệu lượt khách tham quan.

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đón hơn 950.000 lượt khách tham quan trong Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đón hơn 950.000 lượt khách tham quan trong Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.Vinasun đồng hành cùng Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ

Đồng hành cùng Đường hoa trong mùa xuân năm nay, Vinasun mang đến giải pháp di chuyển an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách du xuân

PV

TIN LIÊN QUAN

Hội Hoa Xuân TPHCM lần thứ 46: Điểm hẹn lý thú đầu năm

Video 06:04

(NLĐO) - Hội Hoa Xuân năm nay là bức tranh nghệ thuật giữa truyền thống – sáng tạo – khát vọng phát triển của TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Xã có dân số đông thứ 10 cả nước rộn ràng khai mạc Hội hoa xuân

Thời sự 06:16

(NLĐO) - Tại lễ khai mạc Hội hoa xuân, lãnh đạo xã Đông Thạnh (TPHCM) khẳng định quyết tâm phấn đấu, đưa xã nhà trở thành Phường trước năm 2030.

Lộ diện "Tam mã" rực sắc tại Hội hoa xuân TPHCM

Xã hội 21:30

(NLĐO) - Ba linh vật ngựa rực rỡ tại công viên Tao Đàn đã xuất hiện, thu hút sự quan tâm và mong đợi của người dân trước thềm khai mạc Hội hoa xuân.

từ khóa : Hội Hoa xuân, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng
Từ áp lực mùa vụ đến bài toán vốn dài hạn: VPBankSME sát cánh cùng doanh nghiệp gạo

Từ áp lực mùa vụ đến bài toán vốn dài hạn: VPBankSME sát cánh cùng doanh nghiệp gạo

15:39

Năm 2025, ngành xuất khẩu gạo tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ lương thực toàn cầu, bất chấp biến động mạnh về thị trường, chính sách, cạnh tranh quốc tế.

Cơ hội cuối sở hữu căn hộ chuẩn Nhật, giá cực tốt tại The Origami - Vinhomes Grand Park

Cơ hội cuối sở hữu căn hộ chuẩn Nhật, giá cực tốt tại The Origami - Vinhomes Grand Park

15:39

Thời điểm hiện tại được xem là cơ hội vàng để sở hữu chuẩn sống Nhật Bản với mức giá còn nhiều dư địa tăng trưởng trước khi hạ tầng khu Đông đồng loại về đích.

Dòng người đổ về GIGAMALL du xuân, khu game công nghệ trở thành tâm điểm giải trí đầu năm

Dòng người đổ về GIGAMALL du xuân, khu game công nghệ trở thành tâm điểm giải trí đầu năm

17:18

Tết Bính Ngọ 2026, hàng triệu lượt khách đổ về Gigamall thưởng lãm Đường hoa Tết Công nghệ 2026 và trải nghiệm Công viên công nghệ giải trí đa tầng Gigaversal

KDI cam kết kiến tạo giá trị bền vững cho địa phương

KDI cam kết kiến tạo giá trị bền vững cho địa phương

Doanh nghiệp 22:31

Tập đoàn KDI hướng tới kiến tạo không gian sống và trải nghiệm gắn với cộng đồng cư dân văn minh, đồng hành lâu dài cùng địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thăm và làm việc tại Công ty Yến sào Khánh Hòa

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thăm và làm việc tại Công ty Yến sào Khánh Hòa

Doanh nghiệp 22:31

Sáng ngày 23-02-2026, nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, chúc Tết tại Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Nam A Bank từ “Ổn định” lên “Tích cực”

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Nam A Bank từ “Ổn định” lên “Tích cực”

16:51

Ngày 12-2, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings đã công bố kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ đối với Nam A Bank từ mức Ổn định lên Tích cực.

Cần Giờ vào top điểm đến hot nhất đầu năm: Dòng khách mở lối cơ hội tại siêu đô thị ESG++

Cần Giờ vào top điểm đến hot nhất đầu năm: Dòng khách mở lối cơ hội tại siêu đô thị ESG++

Bất động sản 14:20

Green Paradise Tet Fest duy trì sức hút xuyên suốt trước và trong Tết, thu hút đông đảo gia đình đến du xuân, cảm nhận sớm nhịp sống của siêu đô thị ESG++.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn