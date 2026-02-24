Dòng người đổ về GIGAMALL du xuân, khu game công nghệ trở thành tâm điểm giải trí đầu năm

Dòng người nối dài tại Zone Vũ trụ trải nghiệm Đa giác quan Immersive World Gigamall Tết Bính Ngọ 2026

Khu giải trí công nghệ đa tầng thu hút dòng khách liên tục

Từ sáng mùng 1 Tết, khu vực Đường hoa Tết Công nghệ, sảnh chính và các lối dẫn lên Gigaversal đã ghi nhận lượng khách tăng cao. Đặc biệt, không gian giải trí đa tầng Gigaversal 12.000 m2 gồm các khu vui chơi công nghệ, giáo dục ứng dụng khoa học, triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan… liên tục trong tình trạng xếp hàng đông đúc.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan, chụp ảnh đường hoa, phần lớn khách hàng tham quan lựa chọn di chuyển lên các khu vực game công nghệ giải trí vừa ra mắt tại Gigaversal như: AI Robot Hub, game đối kháng VR Universal Guardians, không gian 12D+ Infinity World, The Lost World, công nghệ bay siêu thực Fly Over The World…

Giải trí hiện đại - yếu tố tạo nên sức hút riêng biệt trong dịp Tết năm nay

Sự kết hợp giữa không gian lễ hội truyền thống và trải nghiệm giải trí hiện đại được xem là yếu tố tạo nên sức hút riêng biệt trong dịp Tết năm nay.

Tại The Lost World, khu vực check-in và lối vào thường xuyên kín chỗ. Dòng người nối dài chờ đến lượt trải nghiệm không gian phiêu lưu sống động. Ứng dụng công nghệ thực tế ảo và mô phỏng chuyển động hiện đại, The Lost World là hành trình phiêu lưu về thời tiền sử, được dàn dựng sống động với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và hình ảnh chân thực, mang lại cảm giác như bước vào một khu rừng nguyên sơ hàng triệu năm trước.

Hơn 1.000 vé trải nghiệm The Lost World tại Gigamall đã “sold-out” trước ngày Khai trương mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026

Yếu tố khám phá và trải nghiệm mới lạ này đã giúp khu game trở thành điểm đến đông khách trong dịp đầu năm. Hơn 1.000 vé trải nghiệm tiên phong The Lost World đã "sold-out" ngay từ trước Tết.

Trong khi đó, Universal Guardians - game đối kháng thực tế ảo VR Immersive 12D+ đậm chất hành động lại là điểm hẹn của các bạn trẻ yêu thích các trò chơi tương tác và thi đấu theo nhóm.

Universal Guardians - game đối kháng thực tế ảo VR Immersive 12D+ được giới trẻ yêu thích

Người chơi hóa thân thành những "chiến binh" bảo vệ thế giới giả lập. Hệ thống ánh sáng đa tầng và âm thanh sống động, tạo nên bầu không khí kịch tính ngay từ khi bước vào cho đến từng góc tường, khúc ngoặt - nơi các "chiến binh" không biết điều gì đang chờ đợi mình ở bức tường phía bên kia. Nhịp độ nhanh, liên tục thay đổi tình huống, giúp duy trì cảm giác hồi hộp và cạnh tranh tích cực. Người tham gia không chỉ phản xạ nhanh mà còn phải xây dựng chiến thuật, hỗ trợ đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng ngay tại Zone Immersive World - Vũ trụ trải nghiệm Đa giác quan, khu vực AI Robot Hub thu hút hàng trăm gia đình trẻ và các em nhỏ háo hức xếp hàng chờ tương tác.

Robot chó thông minh mặc mascot lân biểu diễn nhảy múa dịp Tết Bính Ngọ

Điểm nhấn nổi bật là robot chó thông minh lập trình AI biểu diễn nhảy múa các giai điệu Tết. Với khả năng di chuyển linh hoạt, giữ thăng bằng và thực hiện các động tác theo lập trình. Mỗi lần robot bước đi, xoay người hay "chào khán giả", khu trải nghiệm lại vang lên tiếng trầm trồ thích thú.

AI Robot Hub với đa dạng Robot cho các bé học tập và trải nghiệm

Bên cạnh đó, công nghệ trí tuệ nhân tạo còn được ứng dụng vào các trò chơi truyền thống như "tỷ thí" cờ tướng, cờ vua với AI, thu hút cả người lớn tham gia thử sức. Sự kết hợp giữa robot trình diễn, công nghệ AI và yếu tố hoạt náo đã biến AI Robot Hub thành không gian trải nghiệm tương lai đầy màu sắc, đồng thời trở thành điểm check-in được yêu thích trong dịp đầu năm.

Độc lập với không gian nhộn nhịp tưng bừng tại tầng 6 Gigaversal, triển lãm tương tác đa giác quan Van Gogh & Những bậc thầy hội họa trường phái Ấn Tượng tại tầng 8 lại là nơi thu hút các vị khách quốc tế và khách yêu nghệ thuật đến thư giãn, đắm chìm vào hội họa quốc tế.

“Du xuân” tại triển lãm tương tác đa giác quan Van Gogh & Những bậc thầy hội họa trường phái Ấn Tượng tại tầng 8 Gigamall

Hòa mình vào không gian xuân rực rỡ của Đường hoa Tết Công nghệ Gigamall

Bên cạnh Đường hoa Nguyễn Huệ, người dân TP HCM và các tỉnh thành lân cận còn có thêm một điểm đến mới với Đường hoa Tết Công Nghệ 2026 tại Gigamall Phạm Văn Đồng. Nơi không gian du xuân truyền thống được "làm mới" bằng công nghệ trình diễn ánh sáng, hiệu ứng chuyển động và tương tác số.

Không gian được thiết kế kết hợp hoa tươi, tiểu cảnh truyền thống và công nghệ trình diễn ánh sáng, hiệu ứng chuyển động. Cây đào khổng lồ phát sáng, chuồn chuồn máy đập cánh giữa không trung hay hoa hướng dương chuyển động theo điệu nhạc mang đến cảm giác như bước vào một hành trình giao thoa giữa bản sắc văn hóa và công nghệ hiện đại.

Đường hoa tái hiện hành trình Xuân 3 miền Bắc - Trung - Nam bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại. Không gian miền Bắc gợi nhớ chùa Một Cột, cầu Thê Húc; miền Trung nổi bật với phố cổ Hội An và dãy lồng đèn; miền Nam mang đến hình ảnh bến thuyền sông nước.

Đặc biệt, toàn tuyến đường hoa tích hợp trình diễn ánh sáng và pháo hoa nghệ thuật vào khung giờ 19 giờ mỗi tối trong suốt 10 ngày Tết. Không gian mở, hoàn toàn miễn phí giúp người dân có thêm lựa chọn vui xuân hiện đại nhưng vẫn gần gũi. Đường hoa xuân và các động chào đón Tết. Không chỉ sôi động trong những ngày cao điểm đầu năm, Đường hoa Tết Công nghệ 2026 và chuỗi hoạt động lễ hội tại Gigamall vẫn tiếp tục được duy trì và kéo dài phục vụ khách tham quan những ngày sau Tết. Điều này giúp người dân TP HCM và khu vực lân cận, đặc biệt là những gia đình đi du lịch xa hoặc về quê đón Tết vẫn có cơ hội trải nghiệm không khí xuân khi trở lại thành phố.

Sự kết hợp giữa đường hoa Tết công nghệ và công viên giải trí đa tầng thể hiện định hướng phát triển mô hình "Shoppertainment" - tích hợp mua sắm, văn hóa và công nghệ. Trong bối cảnh TP HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, Đường hoa Tết Công Nghệ 2026 - Gigamall không đơn thuần là một điểm du xuân mới, mà còn phản ánh cách Tết Việt đang được tái định nghĩa trong kỷ nguyên AI toàn cầu.

Với không gian mở, trải nghiệm đa tầng và ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, Gigamall đang tạo nên một diện mạo mới cho hoạt động vui xuân tại khu vực phía Đông TP HCM, nơi truyền thống và tương lai cùng song hành trong một hành trình Tết đầy sắc màu.