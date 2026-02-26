Hanwha Life hợp tác cùng nhiều trường đại học phát triển nhân tài Việt Nam

Trên định hướng đó, từ năm 2025 đến nay, công ty đã mở rộng hợp tác với nhiều trường như Đại học Văn Lang (VLU) và Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh (HUB), qua đó mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội học tập và trải nghiệm thực tiễn.

Đồng hành cùng sinh viên từ sớm

Hanwha Life Việt Nam và các trường VLU, HUB đã có quá trình hợp tác từ lâu với nhiều hoạt động dành cho sinh viên như trao học bổng, đào tạo kiến thức bảo hiểm, tổ chức tham quan, kiến tập tại doanh nghiệp, mang đến cho các em cơ hội tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp và định hình rõ hơn định hướng nghề nghiệp của bản thân.

Trên nền tảng hợp tác đã được thiết lập, tháng 11-2025, Hanwha Life đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với VLU, chính thức nâng tầm mối quan hệ đối tác sang giai đoạn phát triển chiến lược và dài hạn hơn. Theo đó, thay vì triển khai các hoạt động đơn lẻ, hai bên định hướng từng bước mở rộng và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trọng tâm dựa trên kế hoạch triển khai thực tế như: Gia tăng đào tạo kiến thức chuyên sâu về tài chính, bảo hiểm cho sinh viên thông qua hội thảo, tọa đàm chuyên đề; Mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngay khi còn trên ghế nhà trường; Khám phá văn hóa, môi trường làm việc thông qua tham quan, kiến tập thực tế tại Hanwha Life Việt Nam; Trao học bổng tiếp thêm động lực cho sinh viên chinh phục tri thức, hiện thực ước mơ.

Song song, Hanwha Life Việt Nam cũng mở rộng vai trò đồng hành ở cấp độ học thuật thông qua việc tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo tại các trường đại học. Điển hình tháng 12-2025, Hanwha Life Việt Nam đã tham gia Tọa đàm Xây dựng chương trình đào tạo Công nghệ Bảo hiểm (InsurTech) do HUB tổ chức. Tại đây, Hanwha Life Việt Nam đã thảo luận, tư vấn chuyên sâu cho dự thảo chương trình InsurTech nhằm hướng đến xây dựng nội dung đào tạo mang tính thực tiễn, bám sát nhu cầu của thị trường và xu hướng chuyển đổi số của ngành.

Đồng hành thế hệ trẻ phát triển tài năng

Không chỉ trang bị kiến thức cho sinh viên, Hanwha Life Việt Nam còn tạo môi trường trải nghiệm thực tiễn thông qua các chương trình nhằm giúp thế hệ trẻ phát triển năng lực một cách toàn diện.

Nổi bật là dự án "Early Talent Program" ra mắt từ quý III-2025 với thông điệp "Thực tập sớm - Bừng sáng vươn xa". Chỉ trong 7 tuần mở đăng ký, chương trình đã thu hút và tuyển chọn được nhiều sinh viên tham gia kỳ thực tập 4 tháng, dưới sự đồng hành của Người cố vấn là quản lý trực tiếp hoặc đồng nghiệp giàu kinh nghiệm, qua đó, mang đến cho sinh viên cơ hội học hỏi, cọ xát thực tiễn và phát triển kỹ năng toàn diện - điều mà các kỳ thực tập thông thường ít khi có được. Hơn thế, sinh viên còn được tham gia các khóa đào tạo chuyên biệt, hưởng chế độ phúc lợi hấp dẫn và mở rộng cơ hội nghề nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Các thực tập sinh được tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

Kết thúc chương trình, các sinh viên đã trực tiếp thuyết trình những ý tưởng và sáng kiến được phát triển trong quá trình thực tập tại Hanwha Life Việt Nam trước Ban Giám đốc và đội ngũ cố vấn. Việc được trình bày và nhận phản hồi từ các cấp quản lý đã mang đến cho sinh viên trải nghiệm "thực chiến", giúp các bạn tiếp cận các góc nhìn chiến lược, thông tin chuyên sâu và yêu cầu thực tiễn của ngành. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành về tư duy nghề nghiệp và mức độ sẵn sàng gia nhập môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Các bạn sinh viên nhận bằng chứng nhận kết thúc hành trình thực tập vào tháng 1-2026

Để mở rộng hơn nữa tác động đối với cộng đồng sinh viên, đặc biệt trong lĩnh vực đang trở thành xu thế toàn cầu như công nghệ tài chính (fintech), Hanwha Life đồng thời triển khai một dự án có quy mô lớn mang tên "Future Plus". Công ty xác định đây là hướng đi chiến lược và riêng biệt, cần được chú trọng đầu tư để kịp thời đào tạo nguồn nhân lực tài chính công nghệ cho tương lai tại Việt Nam.

Theo đó, Hanwha Life đã triển khai nhiều hoạt động tại các trường đại học như trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) và Trường đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH). Dự án mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận kiến thức tài chính, bảo hiểm và fintech; tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu với các chuyên gia tài chính Hàn Quốc và Việt Nam; trải nghiệm và giao lưu tại Hàn Quốc; thực tập tại Hanwha Life Việt Nam… Sau đó, chính các em sinh viên tham gia dự án sẽ tiếp tục mang kiến thức tài chính, bảo hiểm lan tỏa trở lại cho cộng đồng. Những nỗ lực này giúp sinh viên mở rộng kiến thức, trau dồi kỹ năng và sẵn sàng trở thành nguồn nhân lực chất lượng cho ngành fintech trong tương lai.

Các sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại Tòa nhà 63, Yeouido, Seoul trong chuyến đi học tập thực tế tại Hàn Quốc

Trong hành trình phát triển quốc gia, việc chăm lo cho thế hệ trẻ chính là đầu tư cho tương lai. Hanwha Life Việt Nam đã chứng minh rằng một doanh nghiệp không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn có thể trở thành người kiến tạo tương lai thông qua những chương trình tìm kiếm, nuôi dưỡng và phát triển thế hệ sinh viên - nơi mỗi bạn trẻ, dù ở đâu hay trong hoàn cảnh nào, đều được nâng đỡ và phát huy tiềm năng.

Nhờ những giá trị tốt đẹp mang đến cho cộng đồng, Hanwha Life Việt Nam liên tiếp 5 năm được vinh danh giải thưởng "Doanh nghiệp vì cộng đồng" (2021-2025) của The Saigon Times; 4 năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (2022-2025); "Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín" 9 năm liên tiếp (2017-2025) do Vietnam Report công bố…