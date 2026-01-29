VIB: Lợi nhuận 2025 vượt 9.100 tỉ đồng, vững bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với nhiều điểm sáng. Kết thúc năm 2025, quy mô tài sản của VIB lần đầu vượt mốc nửa triệu tỉ đồng, chất lượng tài sản cải thiện rõ nét, hiệu quả hoạt động nâng cao. Đặc biệt, VIB đã hoàn tất triển khai hệ thống tính toán vốn và khung quản trị rủi ro của Basel III theo phương pháp tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 14/2025/TT-NHNN, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong áp dụng chuẩn mực quản trị quốc tế trong ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Không chỉ ghi nhận các chỉ số tài chính tích cực mà còn chính thức khép lại giai đoạn xây dựng nền tảng kéo dài gần một thập kỷ. Đây là bước chuyển tiếp quan trọng, tạo tiền đề để ngân hàng bước sang giai đoạn tăng trưởng từ năm 2026 – tăng trưởng dựa trên nền tảng chuẩn mực quốc tế, khả năng quản trị rủi ro và năng lực mở rộng quy mô bền vững.

Tăng trưởng quy mô đi kèm chất lượng, duy trì "khẩu vị" rủi ro thận trọng

Tại ngày 31-12-2025, tổng tài sản VIB đạt hơn 556.000 tỉ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng của VIB đạt gần 382.000 tỉ đồng, tăng 18% với động lực tăng trưởng đến từ cả 3 mảng phân khúc trọng tâm: khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, và định chế tài chính. Các sản phẩm vay của VIB có lãi suất cạnh tranh cùng quy trình đơn giản, linh hoạt và nhanh chóng.

Dư nợ khách hàng cá nhân đạt gần 267.000 tỉ đồng, tỉ lệ bán lẻ duy trì ở mức cao top đầu ngành nhưng cân bằng hơn ở mức 70% tổng dư nợ, giúp đa dạng hóa tập khách hàng cũng như thúc đẩy động lực tăng trưởng ở các mảng kinh doanh khác. Đối với mảng Bán lẻ, VIB tiếp tục mở rộng tín dụng có chọn lọc, tập trung vào các sản phẩm cốt lõi như cho vay mua nhà, mua xe, vay kinh doanh hướng đến tập khách hàng chất lượng cao, tài sản đảm bảo tốt và đầy đủ pháp lý.

Đối với mảng Khách hàng doanh nghiệp và Định chế tài chính, VIB đẩy mạnh tăng trưởng cho vay vốn lưu động, cho vay sản xuất - kinh doanh và cho vay đầu tư dự án đối với các doanh nghiệp đầu ngành có uy tín và năng lực tài chính vững mạnh.

Huy động từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tăng 10%, đạt gần 306.000 tỉ đồng. Trong đó, số dư CASA và tài khoản Siêu Lợi Suất tăng 27% so với đầu năm, phản ánh hiệu quả của chiến lược tối ưu dòng tiền nhàn rỗi thông qua bộ giải pháp kết hợp giữa tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán hoàn tiền Smart Card với thông điệp "Dẫn đầu xu thế sinh lời". Giải pháp này giúp khách hàng tối ưu giá trị cả tiền nhàn rỗi và tiền chi tiêu, với lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%. Bên cạnh đó, các sản phẩm Hi-Depo và iDepo tiếp tục đa dạng hóa danh mục tiền gửi, mang lại lợi suất cạnh tranh cho khách hàng.

Chất lượng tài sản cải thiện, hướng đến chuẩn mực quản trị rủi ro Basel III

Nhờ kinh tế vĩ mô hồi phục và quản trị rủi ro chặt chẽ, tỉ lệ nợ xấu của VIB cuối năm 2025 giảm còn 2,16%, thấp nhất trong 3 năm (2023-2025), giảm 0,28% so với đầu năm. Nợ nhóm 2 giảm 15%, góp phần cải thiện chất lượng tài sản tổng thể.

Là một trong những ngân hàng đầu tiên hoàn thành 3 trụ cột Basel II và phát hành báo cáo IFRS, VIB tiếp tục được NHNN lựa chọn tham gia Ban chỉ đạo triển khai Basel III. Tháng 12-2025, VIB đã hoàn tất hệ thống tính toán vốn và khung quản trị Basel III theo phương pháp tiêu chuẩn tại Thông tư 14/2025/TT-NHNN.

Các chỉ số an toàn duy trì ở mức tối ưu, trong đó tỉ lệ an toàn vốn (CAR) Basel II đạt 11,3% (quy định: ≥ 8%), hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 78% (quy định: ≤ 85%), hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 26% (quy định: ≤ 30%) và hệ số nguồn vốn ổn định ròng theo Basel III (NSFR) 104% (chuẩn Basel III: ≥ 100%).

Đa dạng hóa nguồn thu, gia tăng đóng góp thu từ dịch vụ và thu nhập ngoài lãi

Năm 2025, VIB đạt tổng doanh thu hoạt động hơn 20.000 tỉ đồng, trong đó cơ cấu nguồn thu đa dạng hóa hơn với thu nhập ngoài lãi đạt hơn 3.900 tỉ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ, chiếm gần 20% tổng doanh thu hoạt động. Trong đó lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 2.100 tỉ đồng, tăng 19% so với năm trước. Đóng góp lớn đến từ 2 dịch vụ bán lẻ là Thẻ tín dụng và Bảo hiểm. Kết thúc năm 2025, VIB chính thức gia nhập câu lạc bộ triệu thẻ với hơn 1,1 triệu thẻ tín dụng lưu hành, tăng 29% so với đầu năm cùng với chi tiêu thẻ đạt mốc 5 tỉ USD, tăng 10% so với cùng kỳ.

Đối với mảng bảo hiểm, sau giai đoạn tái cấu trúc sản phẩm và mô hình hoạt động, hướng đến bám sát hơn nữa nhu cầu khách hàng, nâng cao hiệu quả bán hàng và tỉ lệ duy trì hợp đồng, thu nhập từ bảo hiểm đạt hơn 990 tỉ, tăng 2,2 lần so với năm trước. Thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro ghi nhận hơn 1.840 tỉ đồng trong năm 2025, tăng 48% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả của quy trình ngày càng được cải thiện, chất lượng tài sản tốt, và sự hỗ trợ từ môi trường pháp lý, trong đó Luật hóa Nghị quyết 42 đã phát huy hiệu lực.

Tổng kết năm 2025, nhờ cơ cấu nguồn thu ngày càng đa dạng, chất lượng tài sản cải thiện và chi phí được kiểm soát hiệu quả, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt hơn 9.100 tỉ đồng, tăng 1% so với năm trước.

Hoàn tất giai đoạn xây dựng nền tảng, vững bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Hành trình phát triển của VIB có thể chia thành ba giai đoạn: trước năm 2017 là giai đoạn xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và các tính năng cốt lõi; giai đoạn 2017-2025 tập trung kiến tạo nền tảng quản trị, công nghệ và mô hình vận hành theo chuẩn mực quốc tế; và từ năm 2026, đánh dấu cột mốc tròn 30 năm thành lập, VIB bước vào giai đoạn tăng trưởng với tâm thế chủ động - tăng trưởng nhanh hơn trên nền tảng công nghệ, sáng tạo và hiện đại.

Kết thúc năm 2025, VIB đã hoàn thành các mục tiêu chiến lược sớm hơn một năm, duy trì mức tăng trưởng bình quân 20-30%/năm ở các chỉ tiêu trọng yếu như tổng tài sản, tín dụng, quy mô khách hàng và lợi nhuận, qua đó khẳng định vị thế ngân hàng bán lẻ hàng đầu. Năm 2025, VIB được xếp hạng Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu theo Brand Finance và được vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc châu Á bởi Enterprise Asia. Bên cạnh đó, ngân hàng còn nhận được nhiều giải thưởng cho các sản phẩm, dịch vụ từ các đối tác và tổ chức uy tín quốc tế như IFC, J.P. Morgan, Visa, Euromoney và Global Business Outlook.

Kết quả chuyển đổi 9 năm của VIB ở một số chỉ tiêu quan trọng

Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đặt ra các mục tiêu mang tính thách thức, hướng tới nền kinh tế đạt mức tăng trưởng GDP hai con số, VIB cũng xác lập các mục tiêu tăng trưởng tham vọng. Trên nền tảng quy mô tài sản ngày càng mở rộng, ngân hàng tiếp tục hướng đến mức tăng trưởng bình quân 20-30%/năm ở các chỉ tiêu trọng yếu. Chiến lược phát triển được triển khai dựa trên các trụ cột gồm đẩy mạnh ngân hàng bán lẻ, mở rộng có chọn lọc mảng khách hàng doanh nghiệp, phát huy thế mạnh ngân hàng giao dịch, thúc đẩy ngân hàng số và số hóa toàn diện, đồng thời chú trọng thu hút và phát triển nhân tài, hướng tới cung cấp các sản phẩm được cá nhân hóa và trao quyền tài chính cho khách hàng. Với nền tảng vững chắc, VIB tự tin hướng tới vị thế ngân hàng dẫn đầu - lớn mạnh về quy mô, vượt trội về chất lượng.