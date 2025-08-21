Thị trường
21/08/2025 08:00

Vì sao nhiều gia đình trẻ rời nhà phố, chọn sống ở chung cư?

Sở hữu nhà phố nhưng vẫn chọn chung cư để ở, nhiều gia đình trẻ đang tìm kiếm một không gian sống tiện nghi, an toàn và phù hợp với lối sống hiện đại.

Sở hữu một căn nhà phố ở quận Bình Thạnh cũ (TP HCM) nhưng chị Nguyên vẫn quyết định chuyển sang thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Thủ Đức.

Căn nhà phố được cho thuê với giá 20 triệu đồng mỗi tháng, còn căn hộ chị thuê chỉ 12 triệu. Khoản chênh lệch 8 triệu đồng hàng tháng tạo thêm nguồn thu thụ động cho gia đình, nhưng yếu tố quyết định khiến chị Nguyên chọn chung cư là môi trường sống thuận tiện cho các thành viên.

Vì sao nhiều gia đình trẻ rời nhà phố, chọn sống ở chung cư?- Ảnh 1.

Nhiều gia đình trẻ chọn chung cư để con có chỗ chơi an toàn và nhiều bạn bè

"Ở chung cư, con tôi có khu vui chơi rộng rãi, nhiều bạn bè cùng trang lứa, được chạy nhảy, tham gia hoạt động ngoài trời an toàn ngay trong nội khu", chị Nguyên nói. Ngoài khu vui chơi trẻ em, dự án nơi chị sống còn có bể bơi, phòng gym, sân thể thao, cảnh quan cây xanh và hệ thống an ninh 24/7...

Gia đình anh Văn Hùng, 35 tuổi, từng phân vân giữa việc mua nhà phố hay căn hộ. Sau nhiều cân nhắc, anh quyết định chọn chung cư. "Chúng tôi muốn một nơi sống tiện nghi, vừa có không gian riêng cho các con, vừa có khu vực thư giãn cho cả người lớn nên chung cư sẽ phù hợp hơn. Hơn nữa ở tầng cao, không có muỗi hay côn trùng, căn hộ luôn thoáng mát tạo cảm giác dễ chịu" anh cho biết.

Căn hộ ba phòng ngủ giúp cả nhà anh Hùng có không gian riêng tư, cùng các tiện ích nội khu như sân thể thao, khu vườn trên cao, phòng tập yoga và khu vực đọc sách tạo điều kiện để các thành viên rèn luyện sức khỏe và thư giãn.

Anh Hùng cũng đánh giá cao các dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, nhà trẻ...

Vì sao nhiều gia đình trẻ rời nhà phố, chọn sống ở chung cư?- Ảnh 2.

Không chỉ gia đình trẻ, nhiều người độc thân cũng chọn sống tại chung cư vì tiện nghi và an toàn

Không chỉ các gia đình trẻ, nhóm người độc thân cũng ngày càng có xu hướng chọn chung cư làm nơi sinh sống. Theo ghi nhận, nhiều dự án tại Thủ Đức, Dĩ An thu hút những người độc thân nhờ tiện ích nội khu đầy đủ, từ phòng gym, hồ bơi, khu BBQ đến hệ thống an ninh 24/7.

Minh Anh, 28 tuổi đang làm công việc sáng tạo nội dung chia sẻ: "Trước đây tôi nghĩ độc thân thì ở đâu chẳng được. Nhưng thực tế công việc áp lực, tôi cần một môi trường sống tiện lợi, thoải mái và có không gian để thư giãn. Chung cư tích hợp nhiều tiện ích, nên chỉ cần về nhà tôi vừa có thể đi bơi, tập gym, vừa đi siêu thị thậm chí là xem phim mà chẳng cần đi ra khỏi nội khu".

Theo các chuyên gia, sự dịch chuyển sang chung cư xuất phát từ việc các dự án ngày càng chú trọng bổ sung nhiều tiện ích phục vụ cả cá nhân lẫn gia đình.

Trong khi đó, nhà phố ở khu vực trung tâm và cận trung tâm ngày càng đắt đỏ, quỹ đất hạn chế cho các hoạt động cộng đồng. Ngoài ra, chung cư cũng là một trong những phân khúc có mức tăng giá mạnh và ổn định nhất trong 10 năm qua.

Tiện ích trở thành "key" bán hàng cho các dự án căn hộ mới

Trên thị trường bất động sản, tiện ích nội, ngoại khu đang trở thành yếu tố quyết định sức hút của các dự án căn hộ. Bể bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, trường học, siêu thị, quán cà phê hay các cơ sở làm đẹp giúp cư dân tiết kiệm thời gian, thuận tiện trong sinh hoạt và tăng chất lượng cuộc sống.

Vì sao nhiều gia đình trẻ rời nhà phố, chọn sống ở chung cư?- Ảnh 3.

Hệ tiện ích đa dạng, đã hiện hữu giúp The Infinity Dĩ An thu hút khách hàng

Tại Dĩ An, dự án căn hộ The Infinity thuộc khu phức hợp Charm City là một trong những dự án đa tiện ích điển hình. Dự án có các căn hộ 1-3 phòng ngủ, thiết kế tối ưu diện tích, cùng hơn 45 shophouse cung cấp dịch vụ thiết yếu như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, salon tóc, trung tâm Anh ngữ, spa… Dự án còn liền kề Vincom Plaza, thuận tiện cho mua sắm và giải trí.

Đặc biệt, riêng cư dân The Infinity còn được tận hưởng tiện ích cao cấp như hồ bơi điện phân muối trên cao, spa phong cách Hàn Quốc Jjim Jil bang... Mô hình này phù hợp với gia đình trẻ và gia đình nhiều thế hệ, khi hầu hết nhu cầu sinh hoạt được đáp ứng ngay trong khuôn viên dự án.

Nhờ nằm trong khu phức hợp đã vận hành với hàng loạt tiện ích sẵn có, The Infinity trở thành dự án đáng chú ý tại Dĩ An, phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm một môi trường sống hiện đại, tiện nghi và an toàn.

Vì sao nhiều gia đình trẻ rời nhà phố, chọn sống ở chung cư?- Ảnh 4.Tiềm năng căn hộ cho thuê tại phường đông dân nhất TP HCM

Tiềm năng căn hộ cho thuê tại “siêu phường” chiến lược phía Đông TP HCM

PV

từ khóa : Charm Group, The Infinity Dĩ An, không gian sống, môi trường sống, bất động sản
