“Vay theo sim” - lựa chọn tài chính nhanh nhưng cần cân nhắc kỹ

Hình thức này thu hút đông đảo người có thu nhập không ổn định hoặc đang khó khăn tài chính nhưng đằng sau sự tiện lợi là vô vàn rủi ro tiềm ẩn.

Chỉ cần vài cú nhấp chuột, người vay có thể được duyệt khoản tiền vài triệu đồng và nhận tiền ngay trong tài khoản. Quá trình này diễn ra trong vòng 10-30 phút, khiến không ít người xem đây là "lối tắt tài chính" khi cần xoay xở gấp, đặc biệt là nhóm lao động tự do, sinh viên và người trẻ có thu nhập không ổn định hoặc đang gặp khó khăn tạm thời về tài chính.

Trên thực tế, "vay theo sim" là một hình thức vay tín chấp dựa vào dữ liệu người dùng di động. Bên cho vay sẽ sử dụng thông tin như thời gian kích hoạt sim, tần suất sử dụng, lịch sử nạp tiền hay thậm chí số dư tài khoản viễn thông để đánh giá "độ tin cậy" của khách hàng. Mô hình này từng được một số tổ chức tài chính hợp pháp thử nghiệm trong giai đoạn đầu chuyển đổi số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các dịch vụ mang tên "vay theo sim" lại hoạt động bên ngoài hệ thống được cấp phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý và bảo mật thông tin.

Minh Trang (26 tuổi, nhân viên bán hàng tại TP HCM) cho biết, từng thử vay 5 triệu đồng qua một ứng dụng được quảng cáo là "vay theo sim", Trang thử đăng ký. "Họ chỉ hỏi sim có chính chủ không, yêu cầu gửi ảnh căn cước và màn hình lịch sử cuộc gọi. Sau khoảng 20 phút, tôi nhận được tin nhắn báo tiền đã chuyển", cô kể.

Trang cho biết ban đầu cảm thấy tiện lợi vì không cần chứng minh thu nhập, nhưng khi đến kỳ trả, tổng số tiền phải thanh toán cao hơn nhiều so với dự tính. "Khoản vay 5 triệu, sau gần hai tháng tôi phải trả hơn 6 triệu rưỡi. Cũng may mình trả đúng hạn, chứ trễ chắc còn tốn hơn", cô chia sẻ.

Không chỉ riêng Trang, nhiều người sau khi vay cũng mới phát hiện tổng chi phí phải trả cao hơn nhiều so với mức quảng cáo. Một khoản vay 5 triệu đồng trong 2 tháng có thể đội lên 6-7 triệu đồng do cộng thêm các loại phí xử lý, phí bảo hiểm và phí quản lý hồ sơ. Nếu chậm trả, khoản phí phạt được tính theo ngày khiến số nợ tăng nhanh. Không ít người phản ánh bị gọi điện, nhắn tin nhắc nợ liên tục, thậm chí bị liên hệ với người thân hoặc đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội.

Việc cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt, lịch sử cuộc gọi và quyền truy cập danh bạ cho các ứng dụng vay tiền không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dữ liệu. Khi người vay chậm trả, dữ liệu này có thể bị sử dụng để gây áp lực hoặc bị rò rỉ ra bên ngoài. Trong khi đó, vì hầu hết giao dịch "vay theo sim" không có hợp đồng giấy tờ hợp lệ, người vay rất khó chứng minh quyền lợi hoặc yêu cầu hỗ trợ khi xảy ra tranh chấp.

Hiện tình trạng cho vay qua sim đang diễn ra phổ biến tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng… Một số ứng dụng, website cho vay trá hình đã bị cơ quan chức năng xử lý vì hoạt động tín dụng không phép, nhưng ngay sau đó các nền tảng tương tự lại nhanh chóng xuất hiện dưới tên gọi khác. Các quảng cáo "vay theo sim" cũng được phát tán rộng rãi qua tin nhắn SMS, mạng xã hội và các ứng dụng trò chuyện, nhắm đến những người có nhu cầu vay nhỏ, giải ngân nhanh.

Dù vậy, không thể phủ nhận nhu cầu vay tiêu dùng nhỏ lẻ là có thật. Khi chưa đủ điều kiện vay ngân hàng hoặc các công ty tài chính thống, nhiều người lựa chọn giải pháp "vay nhanh" để giải quyết việc cấp bách. Vấn đề nằm ở việc thiếu hiểu biết về nguồn gốc của bên cho vay, cũng như sự hấp tấp trong việc ký nhận mà không đọc kỹ điều khoản, khiến rủi ro tài chính ngày càng tăng.

Điểm khác biệt của F88 nằm ở mô hình vận hành minh bạch và được cấp phép hợp pháp. Toàn bộ hợp đồng được lưu trữ điện tử, đảm bảo tính pháp lý cho cả hai bên. Người vay có thể theo dõi hợp đồng, thanh toán hoặc đăng ký vay lại qua ứng dụng My F88. Với những khách hàng đã từng vay tại F88 có thể vay lại chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại không cần thẩm định lại tài sản, giúp tiết kiệm thời gian và thủ tục.

Sự phát triển của các kênh vay nhanh chính thống như F88 không chỉ giúp người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh mà không lo rủi ro bị lộ thông tin hay lãi suất "ẩn". Quan trọng hơn, người vay luôn được bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật, có cơ sở pháp lý khi cần giải quyết tranh chấp.

Trong thời đại công nghệ, vay tiền trực tuyến là xu hướng tất yếu, nhưng cùng với đó, ranh giới giữa tiện lợi và rủi ro trở nên mong manh hơn bao giờ hết. "Vay theo sim" có thể giúp giải quyết khó khăn tạm thời, song chỉ thực sự an toàn khi người vay chọn đúng kênh, đúng đơn vị, và hiểu rõ những gì mình đang đồng ý.