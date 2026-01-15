Thị trường
15/01/2026 16:30

Văn hóa hạnh phúc trở thành chiến lược cốt lõi của Thương hiệu Quốc dân - Biti’s.

Happy Biti’s - Văn hóa doanh nghiệp Việt truyền cảm hứng tại Hội nghị Thượng đỉnh IDG 2025 ở Thụy Điển

Tại Hội nghị Thượng đỉnh IDG 2025 - diễn đàn toàn cầu về phát triển nội tâm và lãnh đạo bền vững, câu chuyện về văn hóa hạnh phúc của Biti’s đã vang lên như một thông điệp đầy cảm hứng của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Thông qua phần trình bày của CEO Biti’s - Vưu Lệ Quyên, các lãnh đạo và chuyên gia quốc tế đã được lắng nghe cách một thương hiệu Việt với hơn 43 năm tuổi, có thể đưa triết lý nhân văn thành những giá trị sống động trong quản trị và phát triển con người.

Không chỉ là câu chuyện sản phẩm hay doanh thu, Biti’s trở thành câu chuyện thực tiễn về hành trình gieo trồng hạnh phúc từ bên trong - nơi mỗi cá nhân được nuôi dưỡng nội lực, hướng đến sự cân bằng, hài hòa và cùng tạo nên một văn hóa hạnh phúc bền vững.

Xuyên suốt phần chia sẻ, CEO Vưu Lệ Quyên khẳng định giá trị hạnh phúc đã trở thành chiến lược cốt lõi của Biti’s. Doanh nghiệp chuyển hóa các nguyên lý về hạnh phúc và phát triển nội tâm thành những kỹ năng thực hành cụ thể cho toàn bộ nhân viên dựa trên ba kết nối - kết nối với chính mình, với người khác và với thiên nhiên với nền tảng là rèn luyện sự chú tâm. Đồng thời đo lường mức độ hạnh phúc tổ chức theo khung GNH (Gross National Happiness) được Bhutan áp dụng.

Văn hóa hạnh phúc trở thành chiến lược cốt lõi của Thương hiệu Quốc dân - Biti’s. - Ảnh 1.

CEO Vưu Lệ Quyên tri ân GS.TS Hà Vĩnh Thọ - Người Thầy lớn đồng hành cùng Biti’s nuôi dưỡng văn hóa hạnh phúc.

Trong giai đoạn COVID-19 đầy biến động, triết lý này đã giúp Biti’s duy trì sự ổn định việc làm cho hơn 8.000 nhân viên, đồng thời tạo ra những hoạt động cộng đồng ý nghĩa, minh chứng sống động cho sức mạnh của văn hóa hạnh phúc: nền tảng nuôi dưỡng tinh thần đồng lòng, sẻ chia và vượt qua thử thách.

Những hoạt động này không chỉ tạo ra môi trường làm việc tích cực, mà còn khẳng định rằng một doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể truyền cảm hứng ra thế giới thông qua giá trị văn hóa, tinh thần nhân văn và cách quản trị nhân sự dựa trên hạnh phúc. Văn hóa Biti’s thể hiện rõ thông điệp: doanh nghiệp có thể vừa phát triển bền vững, vừa nuôi dưỡng, phát triển con người, vừa góp phần lan tỏa giá trị xã hội.

Văn hóa hạnh phúc trở thành chiến lược cốt lõi của Thương hiệu Quốc dân - Biti’s. - Ảnh 2.

Nhà máy Biti’s Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30.04)

Sự xuất hiện của CEO Vưu Lệ Quyên tại IDG Summit mở ra một góc nhìn từ phía doanh nghiệp Việt Nam trong các trao đổi về quản trị, văn hóa tổ chức và phát triển con người. Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm của Biti’s, phần trình bày của bà cũng cho thấy sự hiện diện ngày càng đa dạng của các nữ lãnh đạo Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, nơi họ góp thêm những tiếp cận thực tiễn về văn hóa doanh nghiệp và phát triển con người vào bức tranh chung của đối thoại toàn cầu.

IDG Summit là hội nghị thượng đỉnh thường niên, nơi quy tụ hàng nghìn lãnh đạo doanh nghiệp, học giả, chuyên gia và các nhà tạo tác từ khắp thế giới để chia sẻ mô hình thực tiễn, ý tưởng đổi mới và các chiến lược lãnh đạo hướng đến phát triển bền vững.

Tại sự kiện năm 2025, chủ đề "Bridging Polarities" được lồng ghép nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dung hòa khác biệt, vượt qua đối cực và nuôi dưỡng trí tuệ nội tâm trong hành trình lãnh đạo và chuyển hóa tổ chức.

Văn hóa hạnh phúc trở thành chiến lược cốt lõi của Thương hiệu Quốc dân - Biti’s. - Ảnh 3.Biti’s trao hơn 1,4 tỉ đồng tại học bổng “Nâng niu Tài năng Việt” năm 2025

Biti’s chính thức tổ chức lễ trao học bổng “Nâng niu Tài năng Việt” lần thứ XIX với chủ đề “Gieo hạt lành - Sáng tương lai”

Biti's
