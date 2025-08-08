Doanh nghiệp
08/08/2025 18:19

Biti’s trao hơn 1,4 tỉ đồng tại học bổng “Nâng niu Tài năng Việt” năm 2025

In bài viết

Biti’s chính thức tổ chức lễ trao học bổng “Nâng niu Tài năng Việt” lần thứ XIX với chủ đề “Gieo hạt lành - Sáng tương lai”

Ngày 8-8, tại Nhà máy Biti’s Biên Hòa (KCN Amata), Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti’s) chính thức tổ chức lễ trao học bổng "Nâng niu Tài năng Việt" lần thứ XIX với chủ đề "Gieo hạt lành - Sáng tương lai".

Năm 2025, chương trình đầu tư hơn 1,4 tỉ đồng với gần 1.000 suất học bổng được trao nhằm tiếp sức và nuôi dưỡng các mầm non tương lai - con em cán bộ công nhân viên Biti’s trên toàn quốc. Đây là hoạt động truyền thống được Biti’s duy trì liên tục từ năm 2006, nhằm tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình học tập và trưởng thành.

Biti’s trao hơn 1,4 tỉ đồng tại học bổng “Nâng niu Tài năng Việt” năm 2025- Ảnh 1.

Những năm gần đây, chương trình học bổng được tái thiết kế theo hướng toàn diện, không chỉ dừng lại ở việc trao tặng các suất học bổng, chương trình mở rộng với chuỗi hoạt động giáo dục toàn diện, hướng đến sự phát triển thân - tâm - trí cho các em nhỏ, đồng thời mở ra cơ hội giúp phụ huynh nhận thức rõ hơn vai trò trong việc đồng hành, tạo điều kiện và chăm sóc các em.

Biti’s trao hơn 1,4 tỉ đồng tại học bổng “Nâng niu Tài năng Việt” năm 2025- Ảnh 2.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là các workshop và chiến dịch cộng đồng, bao gồm: Workshop chia sẻ kỹ năng "Làm bạn cùng con"; Hoạt động khuyến đọc và tủ sách thiện nguyện; Các buổi thực hành kỹ năng chăm sóc bản thân cho trẻ; Hoạt động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Thông qua đó, chương trình góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ vững vàng từ bên trong và lan tỏa giá trị tích cực đến từng gia đình.

Biti’s trao hơn 1,4 tỉ đồng tại học bổng “Nâng niu Tài năng Việt” năm 2025- Ảnh 3.

Với hơn 14.300 suất học bổng được trao trong suốt 19 năm, học bổng "Nâng niu Tài năng Việt" đã trở thành một trong những chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu của Biti’s. Thông qua chương trình, Biti’s mong muốn gieo những hạt giống tích cực, truyền cảm hứng học tập - rèn luyện cho các em học sinh, sinh viên, từ đó góp phần hình thành một cộng đồng người Việt tử tế, có trí tuệ, cùng nhau dựng xây một Việt Nam hạnh phúc và thịnh vượng.


M. Huy
từ khóa : Biti’s, hàng tiêu dùng, trao học bổng
VieON Global – Cầu nối văn hóa, nuôi dưỡng tình yêu quê hương của kiều bào

VieON Global – Cầu nối văn hóa, nuôi dưỡng tình yêu quê hương của kiều bào

Văn hóa – Giải trí 17:39

Sở hữu hơn 10.000 giờ nội dung tiếng Việt, VieON Global góp phần “giải cơn khát” nội dung thuần Việt cho kiều bào tại nhiều quốc gia.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia sắp đón nhận 2 kỷ lục Việt Nam

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia sắp đón nhận 2 kỷ lục Việt Nam

Dự án mới 16:59

Hai hạng mục điểm nhấn tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) vừa chính thức xác lập kỷ lục quốc gia.

Ra mắt sữa tươi Moozi “chuẩn 10 không ưu việt”

Ra mắt sữa tươi Moozi “chuẩn 10 không ưu việt”

Thị trường 16:31

Sữa tươi tiệt trùng Moozi 100% nhập khẩu nguyên hộp từ Tasmania, Úc vừa được ra mắt trên thị trường.

ILA tại Ngày hội Sống Xanh Phú Mỹ Hưng: Lan tỏa yêu thương, ươm mầm tri thức

ILA tại Ngày hội Sống Xanh Phú Mỹ Hưng: Lan tỏa yêu thương, ươm mầm tri thức

Doanh nghiệp 14:31

Ngày 9-8-2025, tại Công viên Hồ Bán Nguyệt (phường Tân Hưng, TP HCM), ILA sẽ đồng hành cùng Ngày hội Sống Xanh Phú Mỹ Hưng lần 8.

Trọn bộ trải nghiệm độc nhất biến Phú Quốc trở thành điểm đến nhất định phải thử mùa hè này

Trọn bộ trải nghiệm độc nhất biến Phú Quốc trở thành điểm đến nhất định phải thử mùa hè này

Điểm đến hấp dẫn 11:29

Từ thế giới đại dương kỳ ảo, công viên nước hoành tráng, safari hoang dã, không gian lãng mạn phong cách châu Âu đến “đại tiệc” trình diễn thị giác.

Tây Ninh bùng nổ với siêu drone show, dòng sông ánh sáng và dàn line-up đỉnh nóc

Tây Ninh bùng nổ với siêu drone show, dòng sông ánh sáng và dàn line-up đỉnh nóc

Văn hóa – Giải trí 11:29

Với 1.000 drone cùng lúc cất cánh, bầu trời đêm Cần Giuộc sẽ hóa thành một sân khấu cực đại, nơi ánh sáng công nghệ họa hình những biểu tượng của miền sông nước

THACO AUTO bàn giao lô 315 xe tải cho J&T Express Việt Nam

THACO AUTO bàn giao lô 315 xe tải cho J&T Express Việt Nam

Sản xuất - Kinh doanh 10:18

THACO AUTO tổ chức Lễ bàn giao 315 xe tải cho J&T Express Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp ô tô và logistics.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn