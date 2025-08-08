Biti’s trao hơn 1,4 tỉ đồng tại học bổng “Nâng niu Tài năng Việt” năm 2025

Ngày 8-8, tại Nhà máy Biti’s Biên Hòa (KCN Amata), Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti’s) chính thức tổ chức lễ trao học bổng "Nâng niu Tài năng Việt" lần thứ XIX với chủ đề "Gieo hạt lành - Sáng tương lai".

Năm 2025, chương trình đầu tư hơn 1,4 tỉ đồng với gần 1.000 suất học bổng được trao nhằm tiếp sức và nuôi dưỡng các mầm non tương lai - con em cán bộ công nhân viên Biti’s trên toàn quốc. Đây là hoạt động truyền thống được Biti’s duy trì liên tục từ năm 2006, nhằm tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình học tập và trưởng thành.

Những năm gần đây, chương trình học bổng được tái thiết kế theo hướng toàn diện, không chỉ dừng lại ở việc trao tặng các suất học bổng, chương trình mở rộng với chuỗi hoạt động giáo dục toàn diện, hướng đến sự phát triển thân - tâm - trí cho các em nhỏ, đồng thời mở ra cơ hội giúp phụ huynh nhận thức rõ hơn vai trò trong việc đồng hành, tạo điều kiện và chăm sóc các em.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là các workshop và chiến dịch cộng đồng, bao gồm: Workshop chia sẻ kỹ năng "Làm bạn cùng con"; Hoạt động khuyến đọc và tủ sách thiện nguyện; Các buổi thực hành kỹ năng chăm sóc bản thân cho trẻ; Hoạt động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Thông qua đó, chương trình góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ vững vàng từ bên trong và lan tỏa giá trị tích cực đến từng gia đình.

Với hơn 14.300 suất học bổng được trao trong suốt 19 năm, học bổng "Nâng niu Tài năng Việt" đã trở thành một trong những chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu của Biti’s. Thông qua chương trình, Biti’s mong muốn gieo những hạt giống tích cực, truyền cảm hứng học tập - rèn luyện cho các em học sinh, sinh viên, từ đó góp phần hình thành một cộng đồng người Việt tử tế, có trí tuệ, cùng nhau dựng xây một Việt Nam hạnh phúc và thịnh vượng.



