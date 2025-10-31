Sản xuất - Kinh doanh
31/10/2025 07:27

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong vận hành nhà máy nước

Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nước sạch Sài Gòn (SWIC) vừa tổ chức hội thảo chuyên đề Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, vận hành nhà máy nước.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập công ty. Hội thảo có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO); lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật các nhà máy nước, các phòng, ban thuộc SAWACO; các đơn vị cấp nước ở miền Nam; các trường đại học và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các tham luận tập trung vào những chủ đề ứng dụng khoa học, công nghệ có tính ứng dụng cao, áp dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại, gắn liền với hoạt động sản xuất - vận hành tại các nhà máy nước. Cụ thể, tham luận "Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát vận hành trạm cấp nước sử dụng mã nguồn mở" để có thể ứng dụng quan trắc nguồn nước sông đưa ra các cảnh báo sớm về xâm nhập mặn, sự cố tràn dầu, phân tích chất lượng nguồn nước, mức nước… nhằm tối ưu hóa vận hành nhà máy nước; "Ứng dụng hệ thống châm Clo áp suất âm trong nhà máy nước" để phân tích, so sánh hiệu quả kinh tế kỹ thuật của hệ thống châm Clo áp suất âm (công nghệ hiện đại) với hệ thống châm Clo áp suất dương (công nghệ truyền thống) và áp dụng cho các nhà máy nước hiện nay.

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong vận hành nhà máy nước - Ảnh 1.

Ngoài ra, các tham luận về chuyển đổi số cơ sở hạ tầng nhà máy nước kết hợp GIS và BIM; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, vận hành nhà máy nước; ứng dụng Digital Twin, AI/ ML (Artificial Intelligence/ Machine Learning) trong tối ưu hóa điều khiển bơm và châm hóa chất, quản lý tài sản, bảo trì thiết bị, tạo báo cáo thông minh; ứng dụng camera AI cho trạm bơm không người trực… cũng được trình bày tại hội thảo. Theo ông Vũ Đức Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị SWIC, hội thảo là dịp để các đơn vị trong ngành chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật xu hướng công nghệ mới và cùng nhau hướng tới mục tiêu chuyển đổi số, tự động hóa toàn diện trong quản lý, vận hành nhà máy nước.

Hội thảo không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là dấu ấn quan trọng trong hành trình 15 năm hình thành và phát triển của SWIC, thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các đối tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và góp phần phát triển bền vững ngành nước Việt Nam.


Hoàng Long
từ khóa : công nghệ hiện đại, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, Sawaco
