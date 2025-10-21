Từ những con người hạnh phúc đến một thương hiệu đổi mới để nâng tầm hạnh phúc

Một buổi chiều sau tan làm, chị Tô Thị Bình, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự chi nhánh Acecook Hưng Yên, lại kể cho con gái nghe những chuyện ở công ty. Đó là thói quen suốt nhiều năm nay của chị. Từ những câu chuyện đời thường ấy, một điều đặc biệt đã hình thành: con gái chị cũng ấp ủ ước mơ trở thành nhân viên Acecook như mẹ.

Tháng 7-2003, chị Bình gia nhập Acecook đơn giản chỉ vì sự tò mò: "gói mì Hảo Hảo mà mình yêu thích, gia đình và bạn bè mình hay ăn được làm như nào nhỉ? Nếu làm việc trong công ty này thì chắc là thú vị lắm. Từ nhân viên hành chính, chị đã từng bước lên vị trí trưởng bộ phận, rồi trưởng phòng, và chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của công ty.

Câu chuyện như chị Bình không hiếm ở Acecook. Ở đây, có những người đã dành cả thanh xuân để gắn bó với từng gói mì, có người chưa từng nghĩ sẽ làm cố định tại một nơi quá 5 năm nhưng đến nay đã là 15 năm. Họ không xem đây là một công việc mà gọi đó là "mái nhà chung", nơi hạnh phúc hiện diện mỗi ngày.

Từ những người mở lối cách đây gần 30 năm, đến thế hệ kế thừa hôm nay, mỗi cá nhân đều là một mảnh ghép góp phần hoàn thiện bức tranh hạnh phúc tại Acecook Việt Nam: nơi công ty không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi thuộc về.

Ba thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày Acecook đặt "dấu chân" đầu tiên tại Việt Nam, nhưng tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên, len lỏi trong từng câu chuyện đời thường, từng nụ cười gắn bó tại công ty. Đó là một hành trình dài được dẫn dắt bởi triết lý "lấy con người làm trung tâm", một kim chỉ nam nhất quán trong mọi giai đoạn phát triển.

"Mỗi người mang một vai trò, một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều được gắn kết bởi sợi dây vô hình của niềm tự hào: cùng đồng hành và trưởng thành trong đại gia đình Acecook. Chính niềm tin ấy đã trở thành nền tảng vững chắc, giúp thương hiệu phát triển bền vững và vững vàng từ bên trong ra ngoài".

HẠNH PHÚC ĐƯỢC THẮP LÊN TỪ NHỮNG NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG

Tại Acecook Việt Nam, những con người gắn bó lâu năm không chỉ đơn thuần làm việc mà còn chính là những người gìn giữ và lan tỏa văn hóa "lấy con người làm trung tâm". Bằng sự tử tế, tinh thần hợp tác với nền tảng omoiyari (suy nghĩa cho người khác), họ đã cùng nhau kiến tạo nên một môi trường làm việc hạnh phúc - nơi mỗi cá nhân đều cảm nhận được giá trị và sự trưởng thành của chính mình.

Những giá trị đó được nuôi dưỡng và hiện thực hóa bởi những người lãnh đạo từ "tâm", tiêu biểu như anh Nguyễn Trung Nhân - Phó Tổng Giám đốc Khối Hành chính Nhân sự. Anh là người đã góp phần đặt nền móng cho hệ giá trị doanh nghiệp, khuyến khích mô hình quản trị dựa trên sự hợp tác thay vì chỉ tập trung vào hiệu suất. Một trong những dấu ấn lớn trong sự nghiệp của anh là phát triển Hệ thống Sáng kiến, tạo nên nền tảng để mọi nhân viên đều có thể đóng góp và phát huy trí tuệ của bản thân cũng như tập thể.

Anh chia sẻ: "Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất giản dị - một môi trường làm việc tử tế, nơi nhân viên cảm nhận được sự hợp tác và cơ hội phát triển mỗi ngày. Với tôi, mỗi lần nhìn thấy một bạn trẻ trưởng thành, tự tin hơn, bản lĩnh hơn, tôi đều cảm thấy hạnh phúc và đó chính là điều mà tôi luôn theo đuổi".

"Với tôi, mỗi lần nhìn thấy một bạn trẻ trưởng thành, tự tin hơn, bản lĩnh hơn, tôi đều cảm thấy hạnh phúc và đó chính là điều mà tôi luôn theo đuổi"

Câu chuyện về sự gắn bó, về một tinh thần chung được vun đắp được truyền cảm hứng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Hơn 23 năm trước, chị Nguyễn Lưu Mai Khanh, Trưởng phòng QA, gia nhập công ty khi còn là một sinh viên thực tập. Chị từng bị "sốc văn hóa" vì lịch ca kíp liên tục và tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt. Có giai đoạn thiếu nhân sự, chị phải tăng ca trong dịp Tết nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi. Từ người trẻ bỡ ngỡ, chị trở thành người dẫn dắt, từng bước trưởng thành cùng tổ chức.

"Ở Acecook, tôi học được cách không chỉ giải quyết vấn đề mà còn tìm cách vượt qua giới hạn của bản thân"

"Ngày đầu vào Acecook, tôi khá lúng túng khi mọi quy trình đều đòi hỏi sự chuẩn xác cao. Nhưng thay vì chỉ trích, các anh chị đã kiên nhẫn hướng dẫn tôi từng chút một. Ở đây, tôi học được cách không chỉ giải quyết vấn đề mà còn tìm cách vượt qua giới hạn của bản thân", chị Khanh tâm sự.

Sự tân tâm và gắn bó ấy không chỉ hiện diện ở những văn phòng, nhà máy mà còn lan tỏa trên khắp các cung đường. Anh Lê Tấn Thịnh, tài xế chi nhánh Đà Nẵng, là một trong những nhân sự đầu tiên tại khu vực miền Trung. Suốt gần 30 năm gắn bó, anh chưa từng có ý định "dừng lăn bánh" chuyến xe của mình. Nhớ rõ từng chuyến hàng, từng vị khách quen, anh được xem là "người giữ lửa" của "đại gia đình" Acecook khu vực, lan tỏa tinh thần tận tâm và trách nhiệm trên từng cung đường.

TIẾP NỐI VÀ LAN TỎA HẠNH PHÚC QUA TỪNG THẾ HỆ

Nếu thế hệ đầu tiên là những người đặt nền móng thì những lớp nhân sự kế thừa chính là hiện thân sống động của văn hóa tiếp nối. Họ là minh chứng cho một tổ chức - nơi mà mỗi cá nhân đều được trân trọng, trao quyền và cùng nhau trưởng thành tại Acecook.

Chị Vũ Phương Thảo - Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Nội địa

Điều đó được thể hiện rõ qua câu chuyện của chị Vũ Phương Thảo - Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Nội địa. Từng là nhân viên đầu tiên của phòng xuất khẩu, chị kể lại một kỷ niệm đáng nhớ khi gặp vướng mắc trong việc nhập khẩu lô hàng nguyên liệu, đích thân Tổng Giám đốc Namie Shoichi đã không ngần ngại đi cùng chị lên cơ quan nhà nước liên quan để hỗ trợ giải thích. Hành động ấy khiến chị cảm nhận sâu sắc về sự quan tâm, sự trân trọng dành cho từng nhân viên.

"Một cử chỉ nhỏ nhưng đã chạm đến trái tim tôi, khiến tôi cảm nhận rõ sự quan tâm và trân trọng mà ban lãnh đạo dành cho từng nhân viên".

Và chính sự quan tâm đó đã tạo ra một môi trường để mỗi cá nhân có thể phát huy hết khả năng và cống hiến.

Tinh thần sẻ chia và sẵn sàng đồng hành ấy cũng được tiếp nối qua câu chuyện của chị Cao Thị Thanh Mai - Chủ tịch Công đoàn. Chị là người từng tự nguyện ở lại Công ty Acecook Việt Nam suốt 3 tháng trong đợt dịch COVID-19. Không chỉ đảm bảo sản xuất, chị còn tổ chức những hoạt động nhỏ để động viên tinh thần công nhân. Với chị, hạnh phúc là được hiện diện khi mọi người cần mình nhất.

Chị Cao Thị Thanh Mai - Chủ tịch Công đoàn, là người từng tự nguyện ở lại nhà máy Acecook ủng hộ tinh thần anh chị em xuyên suốt 3 tháng trong đợt dịch COVID-19

Gắn bó với Acecook suốt 18 năm, chị Mai là người chứng kiến Công đoàn lớn mạnh từng ngày, từ những ngày sơ khai thiếu thốn đến hiện tại khi công ty đã chăm lo toàn diện cho hơn 6.300 nhân sự. Các chế độ sinh nhật, nghỉ mát, tri ân, học bổng… đều được tổ chức chu đáo và công bằng.

Chúng tôi hướng đến một Công đoàn mà ở đó, ai cũng cảm thấy được quan tâm và yêu thương. Dù là trong những lúc khó khăn nhất, chỉ cần có mặt kịp lúc để lắng nghe, để động viên, với tôi, như vậy đã là hạnh phúc rồi.

Từ những người đã gắn bó hàng thập kỷ, hành trình hạnh phúc ấy vẫn đang tiếp tục được viết nên bởi những gương mặt trẻ. Chị Bùi Ngọc Anh - Chuyên viên Marketing, là một trong những đại diện của thế hệ mới đầy bản lĩnh và không ngại thử thách tại Acecook.

Từng bị "sốc văn hóa" khi chuyển từ môi trường châu Âu sang môi trường kỷ luật Nhật Bản, chị đã nhanh chóng thích nghi và chỉ trong năm đầu đã được trao quyền quản lý dự án, thành công đưa ra thị trường 4 sản phẩm mới. Đặc biệt, chị đã khởi xướng và xây dựng chiến lược dài hạn Siukay Halloween, biến một ý tưởng táo bạo thành hoạt động thường niên gắn liền với thương hiệu, góp phần đưa thương hiệu mì Siukay trở thành biểu tượng sáng tạo trong ngành hàng mì cay.

"Ngày trước, mình cũng nghĩ người trẻ sẽ nhảy việc nhiều. Nhưng không ngờ mình đã gắn bó 5 năm và hoàn toàn sẵn sàng đi tiếp 10-15 năm nữa. Khi mục tiêu, giá trị trùng khớp với tầm nhìn của công ty, thì không có lý do gì để rời đi".

"Khi mục tiêu, giá trị trùng khớp với tầm nhìn của công ty, thì không có lý do gì để rời đi".

Ba mươi năm, một hành trình để Acecook khẳng định vị thế của một thương hiệu quốc dân và hơn thế nữa là trở thành nơi ươm mầm hạnh phúc cho chính những người đã đồng hành. Triết lý "Cook happiness through innovation - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc" nhân dịp kỷ niệm 30 không chỉ hướng đến xã hội, khách hàng và ngành hàng, mà còn hướng về những "con người Acecook".

Hành trình "đổi mới" ấy được minh chứng khi COVID-19 ập đến, công ty là một trong những doanh nghiệp đầu tiên triển khai mô hình "ba tại chỗ" hiệu quả. Khi thị trường lao động biến động, công ty vẫn giữ vững mức tăng trưởng tuyển dụng. Và khi thế hệ trẻ muốn được lắng nghe, công ty đã mở rộng nhiều kênh nội bộ để nhân viên phản hồi trực tiếp. Chính sách nhân sự được đặt con người làm trung tâm, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chăm sóc toàn diện từ thể chất đến tinh thần và đảm bảo phúc lợi linh hoạt cho từng nhân viên và gia đình.

Nhìn lại thời điểm đại dịch, Acecook luôn cố gắng khích lệ người lao động và chăm lo cho sức khỏe cũng như tinh thần của đội ngũ nhân lực sản xuất.

Những nỗ lực này không chỉ là lời nói. Gần đây, Acecook đã được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025" do tạp chí HR Asia tổ chức và "Doanh nghiệp có chính sách phúc lợi ưu việt" tại Vietnam ESG Awards lần thứ nhất. Những giải thưởng uy tín này là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình kiến tạo hạnh phúc từ bên trong, thể hiện qua văn hóa lắng nghe, thấu hiểu và sự tiên phong trong ứng dụng công nghệ để kết nối. Từ những buổi đối thoại định kỳ, chuỗi podcast nội bộ cho đến các ứng dụng như Acecook Home hay chatbot, mọi người được rút ngắn khoảng cách và đến gần nhau hơn.

Đại diện Công ty Acecook Việt Nam vinh dự nhận giải Best Companies to Work for in Asia 2025" - Nơi làm việc tốt nhất châu Á

Yếu tố cốt lõi khác làm nên thành công của Acecook là văn hóa lắng nghe và thấu hiểu sâu sắc "con người Acecook" khi mọi tiếng nói đều được trân trọng và mọi thế hệ đều được kết nối.

Tại Acecook, hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là một hành trình dài của sự gắn bó, đồng lòng và thấu hiểu. Nó hiện diện trong từng nụ cười, từng câu chuyện sẻ chia, trong sự trưởng thành của mỗi cá nhân và trong khát vọng cống hiến chung.

Suốt 30 năm qua, Acecook không ngừng bền bỉ đổi mới để nuôi dưỡng và lan tỏa hạnh phúc. Đó là thứ tài sản tinh thần quý giá nhất mà một doanh nghiệp có thể trao tặng cho người lao động của mình, một lời khẳng định đầy cảm hứng về một môi trường làm việc hạnh phúc.