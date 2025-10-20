Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Dấu ấn 13 năm hợp tác vì nông dân, nông nghiệp nước nhà

Suốt 13 năm qua, chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam" do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết, lan tỏa tinh thần đổi mới vì nông dân và nông nghiệp Việt Nam. Năm nay, sự kiện càng đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Chuỗi sự kiện "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025" do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức đã khép lại với hai điểm nhấn nổi bật: Buổi tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm vào chiều 14-10 và Lễ tôn vinh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông 2025 vào tối cùng ngày tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay các Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025, Nhà khoa học của nhà nông 2025. Ảnh: Phạm Hưng

Buổi tiếp kiến lịch sử

Chiều 14-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi tiếp kiến 95 đại biểu gồm 63 nông dân xuất sắc và 32 nhà khoa học của nhà nông. Đây là hoạt động mở đầu đầy trang trọng cho chuỗi sự kiện, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp nông dân, lực lượng giữ vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế – xã hội.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư đánh giá cao những sáng kiến và đề tài khoa học mang lại năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cho nông sản Việt, hình thành nên lớp nông dân hiện đại và đội ngũ "nhà khoa học của nhà nông" – những người đưa tri thức và công nghệ vào ruộng đồng, trang trại, nhà máy.

Tổng Bí thư đánh giá lực lượng nông dân đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước. Ảnh: Phạm Hưng

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong suốt hành trình của dân tộc, nông dân luôn là lực lượng chiến lược vừa là người sản xuất lương thực, vừa là chủ thể sáng tạo, bảo tồn và phát triển văn hóa, là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nông dân là những người đã làm nên kỳ tích trong thời kỳ đổi mới, góp phần thay đổi vận mệnh quốc gia.

Tại buổi tiếp kiến, các nông dân và nhà khoa học đã có những trao đổi, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trực tiếp với Tổng Bí thư. Buổi tiếp kiến vì thế không chỉ là nghi lễ vinh danh mà còn là cuộc đối thoại giữa lãnh đạo cấp cao và người làm nông nghiệp ở cơ sở, qua đó khẳng định vai trò trung tâm của nông dân trong chiến lược phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Đêm tôn vinh – nơi lan tỏa niềm tự hào Việt

Tối cùng ngày, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Sự kiện đã vinh danh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc – những cá nhân tiêu biểu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, và 32 Nhà khoa học của nhà nông, những trí thức tận tụy cống hiến cho nông nghiệp công nghệ cao. Đây là những gương mặt được lựa chọn kỹ lưỡng từ hàng triệu nông dân, nhà khoa học trên khắp cả nước, đại diện cho tinh hoa, trí tuệ và khát vọng vươn lên của nền nông nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, 63 nông dân xuất sắc đại diện cho hơn 3,6 triệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi của cả nước. Họ thực sự là những tấm gương tiêu biểu, truyền cảm hứng cho khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 cho các nông dân. Ảnh: Phạm Hưng

Cùng với đó, việc tôn vinh các nhà khoa học của nhà nông tiếp tục khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa tri thức và thực tiễn, giữa phòng thí nghiệm và đồng ruộng. Những đóng góp của họ về giống cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật canh tác, chế biến… đang từng ngày giúp người nông dân nâng cao giá trị nông sản, đưa thương hiệu nông nghiệp Việt vươn xa.

Tự hào Nông dân Việt Nam: Tầm vóc của một chương trình vì nông dân

Khởi nguồn từ hơn một thập kỷ trước, "Tự hào Nông dân Việt Nam" đã trở thành chương trình có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến của giai cấp nông dân. Mỗi năm, chương trình lại lan tỏa sâu rộng hơn, không chỉ ở phạm vi truyền thông mà còn trong đời sống nông thôn, nơi những tấm gương được vinh danh trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp.

Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam" do Báo Nông thôn Ngày nay / Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức. Trong suốt nhiều năm qua, hai đơn vị đã đồng hành bền chặt trong sứ mệnh tôn vinh người nông dân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nông nghiệp Việt Nam, góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững ở khu vực nông thôn.

Thành viên ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Trong ảnh có Ông Phan Văn Tâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (thứ 3 từ phải sang) và ông Lưu Phan – Phó Tổng Biên tập báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt (thứ 1 bên trái). Ảnh: Phạm Hưng

Ông Phan Văn Tâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cho biết, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam là một hành trình đặc biệt của Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, hai đơn vị đã đồng hành cùng nhau suốt hơn 13 năm qua. Năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, mà còn là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, tinh gọn bộ máy, đổi mới quản trị, và thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Chính trong bối cảnh đó, việc tổ chức chương trình năm nay càng có giá trị biểu tượng sâu sắc.

Đại biểu tham dự Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông năm 2025. Ảnh: Phạm Hưng

"Với chúng tôi, Tự hào Nông dân Việt Nam không chỉ là sự kiện vinh danh những cá nhân tiêu biểu, mà còn là một phong trào tinh thần – khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần dám nghĩ dám làm, tinh thần học hỏi và đổi mới của người nông dân, nhà khoa học Việt Nam. Mỗi gương mặt được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp về nghị lực, về trí tuệ, về sự hòa quyện giữa truyền thống và khát vọng hội nhập", ông Tâm nhấn mạnh.

Năm 2025, với hai sự kiện trung tâm: Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm và Lễ tôn vinh tại Cung Hữu nghị Việt Xô, chương trình đã đạt tới tầm vóc biểu tượng quốc gia. Nó thể hiện sự tri ân của xã hội đối với người nông dân, đồng thời khẳng định vị thế của nông nghiệp trong chiến lược phát triển đất nước. Sự kiện không chỉ tôn vinh những cá nhân cụ thể mà còn tôn vinh một lớp người nông dân mới, chuyên nghiệp, hiện đại, gắn bó với khoa học và hội nhập.

Sự hợp tác này không chỉ đơn thuần là tài trợ hay phối hợp tổ chức, mà là cam kết lâu dài vì lợi ích người nông dân. Hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam xanh, thông minh, hiện đại và đầy tự hào.



