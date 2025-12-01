“TTC - Nâng bước thành công”: 40 năm cùng học sinh vượt khó

"TTC - Nâng bước thành công" là học bổng khuyến học được Tập đoàn TTC tổ chức và duy trì liên tục từ năm 1985 đến nay, nhằm đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên kịp thời sự nỗ lực vươn lên trong học tập.

40 năm gieo hạt giống yêu thương

Suốt bốn thập kỷ, TTC đã tặng hàng chục ngàn suất học bổng và gần 1.000 chiếc xe đạp, góp phần nâng đỡ bao thế hệ học sinh nghèo hiếu học tại Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long). Có thể nói, đây là một trong những chương trình học bổng có lịch sử lâu nhất của doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam.

Những phần quà nhỏ chứa đựng tình cảm, tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm xã hội của Tập đoàn TTC

Năm nay, TTC trao tặng học bổng cho 626 em học sinh tại Trường Tiểu học An Thạnh 1, Trường Tiểu học An Thạnh 2, Trường Tiểu học An Thới, Trường Tiểu học - THCS Lê Thị Biếu, Trường THCS An Thới, Trường THCS Tạ Thị Kiều, Trường THPT Nhuận Phú Tân, Trường THPT Quản Trọng Hoàng, Trường THPT Chê Ghê-va-ra.

Trong đó, 586 em học sinh mỗi em được nhận học bổng 1.000.000 đồng/1 suất và quà tặng gồm balô, nhu yếu phẩm. Và 40 em học sinh được nhận quà tặng là chiếc xe đạp. Đối với một số em học sinh, việc được đi học là niềm hạnh phúc lớn lao và chiếc xe đạp sẽ giúp con đường đến trường vơi bớt nhọc nhằn. Đồng thời, Tập đoàn TTC đã trao tặng 4.500 vé vui chơi tại công viên nước TTC Mekong Aqua Park đến 9 trường để các em có thêm niềm vui sau giờ học căng thẳng. Các em học sinh còn được tham gia các trò chơi hoạt náo vui nhộn như đưa bóng về nguồn, bịt mắt đập trống, ném bóng qua vòng,… và nhận các phần quà hấp dẫn.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Bé Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và đánh giá cao Tập đoàn TTC đã cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, duy trì tổ chức "TTC - Nâng bước thành công" trong suốt 40 năm qua, cho thấy ý nghĩa sâu sắc và giá trị to lớn, thiết thực của chương trình.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trao tặng bằng khen cho Tập đoàn TTC vì đã có thành tích hỗ trợ tặng học bổng cho học sinh nghèo

Để thay lời cảm ơn, TTC đã trao bằng tri ân tới các cá nhân đồng hành từ những ngày đầu. Trong số đó, thầy Nguyễn Văn Chí - Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS An Thạnh đã chia sẻ câu chuyện 40 năm trước, khi vùng đất này còn nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, các em học sinh vẫn luôn khát khao được đến trường. Và cũng chính trong giai đoạn thử thách ấy, ông Đặng Văn Thành - bà Huỳnh Bích Ngọc đã tiếp nối ước mơ học tập của các em. Những suất học bổng đầu tiên của Tập đoàn TTC được trao vào năm 1985 - ngay lúc các em học sinh đang cần nhất.

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC phát biểu, chia sẻ tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC khẳng định, một quốc gia muốn hùng cường phải quan tâm đến dân trí, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và kỷ nguyên số. Ông mong muốn, các em học sinh phải "số hóa bản thân" ngay từ những thói quen nhỏ như định lượng công việc hằng ngày, đặc biệt phải thiết kế tương lai ngay khi ngồi trên ghế nhà trường. Đại diện cho TTC - một tập đoàn đầu tư đa ngành với 46 năm hình thành và phát triển, ông cam kết Tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện của tỉnh Vĩnh Long nói riêng và các tỉnh thành khác trên cả nước nói chung.

Sự háo hức của các em học sinh khi tham gia các trò chơi vui nhộn

Những năm gần đây, "TTC - Nâng bước thành công" càng thêm ý nghĩa với sự tiếp sức của Nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing, Hội Golf vui vẻ, các mạnh thường quân,... Sự chung tay của cộng đồng cũng là minh chứng cho giá trị tốt đẹp mà "TTC - Nâng bước thành công" đã gieo vào lòng xã hội.

Nụ cười rạng rỡ khi được đi trên chiếc xe đạp mới

40 năm qua, chương trình không chỉ góp phần giảm gánh nặng tài chính với phụ huynh mà còn giúp các em biết trân trọng giá trị của sự giúp đỡ và tự vượt lên chính mình.

1.000 học sinh tham gia chương trình "TTC - Chạy vì sức khỏe cộng đồng" lần 2 năm 2025

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp của Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Cày, Tập đoàn TTC tổ chức chương trình "TTC - Chạy vì sức khỏe cộng đồng" lần 2 năm 2025, thu hút sự tham gia của 1.000 học sinh thuộc các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình "TTC - Chạy vì sức khỏe cộng đồng" lần 2 năm 2025, với hai cự ly 1.000 m (nữ) và 2.000 m (nam).

"TTC - Chạy vì sức khỏe cộng đồng" không chỉ là sân chơi thể thao mà còn mang ý nghĩa khuyến khích rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng lối sống lành mạnh, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao học đường, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Xuyên suốt thông điệp "Vì cộng đồng, phát triển địa phương", chương trình "TTC - Nâng bước thành công" còn được tiếp nối tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn trên cả nước, như Tổng Công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công và Công ty Đại Tín tổ chức tại Tây Ninh; Công ty GEC tổ chức tại Gia Lai; Công ty Toàn Hải Vân tổ chức tại Phú Quốc (tỉnh An Giang); Công ty Thương mại Thành Thành Công tổ chức tại TP.HCM; Công ty Năng lượng TTC tổ chức tại Vĩnh Long;…

40 năm qua là chặng đường của yêu thương, kiên trì và niềm tin vào tri thức. Và hành trình ấy sẽ được Tập đoàn TTC tiếp tục, để mỗi thế hệ học sinh đều có cơ hội học hành, mang theo kỳ vọng của gia đình và hy vọng của cộng đồng.