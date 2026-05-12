TTC Land và PMC ký kết vận hành TTC Plaza Đà Nẵng trước thềm khai trương quý III/2026

Ngày 08-5-2026, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (HOSE: SCR) đã ký kết hợp đồng quản lý vận hành dự án TTC Plaza Đà Nẵng với Công ty PMC - đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp được hình thành từ sự hợp tác giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông và Công ty Biken Techno (Nhật Bản).

Sự kiện đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng vận hành cho dự án trọng điểm của TTC Land tại khu vực miền Trung.

Đại diện Lãnh đạo 2 bên thực hiện nghi thức ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án TTC Plaza Đà Nẵng

Hoàn thiện hệ sinh thái dự án phức hợp, từng bước đưa TTC Plaza Đà Nẵng vào vận hành trong quý III/2026

Tọa lạc trên trục đường Điện Biên Phủ - tuyến giao thông huyết mạch kết nối sân bay quốc tế, trung tâm hành chính và các điểm du lịch trọng điểm, TTC Plaza Đà Nẵng được phát triển theo mô hình phức hợp hiện đại với quy mô 18 tầng nổi và 2 tầng hầm. Dự án tích hợp nhiều chức năng gồm trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ lưu trú và văn phòng cho thuê, hướng đến hình thành một không gian đa tiện ích, đáp ứng nhu cầu lưu trú, làm việc và trải nghiệm dịch vụ của người dân và du khách.

Theo kế hoạch, đầu tháng 7-2026, Trung tâm thương mại AeonMall Thanh Khê tại dự án TTC Plaza Đà Nẵng sẽ chính thức khai trương. Tiếp đó, trong quý III/2026, khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng cùng các khối căn hộ dịch vụ và văn phòng cũng sẽ lần lượt đi vào hoạt động, đánh dấu thời điểm tổ hợp thương mại - dịch vụ hiện đại tại trung tâm thành phố chính thức vận hành. Qua đó, góp phần bổ sung nguồn cung không gian chất lượng cao và tạo thêm điểm đến mới cho các hoạt động kinh doanh, lưu trú và du lịch tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại sự kiện, bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC nhấn mạnh vai trò của dự án trong bối cảnh phát triển mới của thành phố:"Đà Nẵng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội mang tính chiến lược. Các chủ trương lớn từ Trung ương đang từng bước được hiện thực hóa, cùng với những cơ chế đặc thù mở ra nhiều dư địa để thành phố bứt phá và hình thành các động lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, các dự án được đầu tư bài bản và có tầm nhìn dài hạn sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy giá trị". Bà cũng cho biết, TTC Plaza Đà Nẵng được định hướng không chỉ là một tổ hợp thương mại - dịch vụ, mà còn là một điểm kết nối đa chức năng, góp phần định hình chuẩn mực mới cho các dự án phức hợp tại khu vực miền Trung trong thời gian tới.

Bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC phát biểu tại sự kiện

Hợp tác với PMC để nâng cao chất lượng vận hành

Theo nội dung ký kết, PMC sẽ đảm nhiệm công tác quản lý vận hành đối với các hạng mục thuộc phạm vi được phân công tại TTC Plaza Đà Nẵng, bao gồm vận hành kỹ thuật, bảo trì hệ thống, quản lý an ninh - an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ hỗ trợ vận hành khác. Một số phân khu chức năng trong dự án sẽ được vận hành bởi các đơn vị chuyên biệt theo mô hình quản lý riêng.

Việc phân tách rõ ràng phạm vi vận hành theo từng chức năng được xem là giải pháp phù hợp đối với các dự án phức hợp quy mô lớn, nhằm đảm bảo tính chuyên môn hóa, đồng thời tối ưu hiệu quả khai thác của từng hạng mục.

Ở góc độ đơn vị phát triển, TTC Land xác định vận hành là yếu tố then chốt trong việc duy trì giá trị dự án trong dài hạn.

Bà Huỳnh Bích Ngọc chia sẻ thêm: "Một công trình chỉ thực sự "sống" khi được vận hành hiệu quả, chuyên nghiệp và mang lại trải nghiệm tốt cho người sử dụng mỗi ngày. Việc lựa chọn đối tác quản lý vận hành không chỉ là quyết định về kỹ thuật, mà còn là sự đồng hành lâu dài trong việc kiến tạo giá trị bền vững cho dự án".

Ông Nguyễn Hoàng Thanh - Phó Tổng Giám đốc PMC cho biết: "TTC Plaza Đà Nẵng là dự án phức hợp có quy mô lớn, tích hợp nhiều chức năng với yêu cầu vận hành đồng bộ và linh hoạt. Với kinh nghiệm trong quản lý các tổ hợp thương mại - dịch vụ, PMC sẽ tập trung xây dựng và áp dụng hệ thống quy trình vận hành phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo môi trường vận hành ổn định, an toàn cho toàn bộ dự án. Chúng tôi kỳ vọng sẽ đồng hành cùng TTC Land trong việc đưa TTC Plaza Đà Nẵng vào vận hành hiệu quả, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến thương mại - dịch vụ năng động tại khu vực miền Trung.

Chúng tôi vinh dự được TTC Land tin tưởng lựa chọn là đơn vị quản lý vận hành TTC Plaza Đà Nẵng. PMC cam kết triển khai hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp, áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến và giải pháp công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hiệu quả khai thác và góp phần gia tăng giá trị bền vững cho dự án. Chúng tôi tin rằng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, TTC Plaza Đà Nẵng sẽ trở thành một điểm đến thương mại - dịch vụ tiêu biểu tại khu vực miền Trung."

Tổ hợp thương mại - dịch vụ - lưu trú - văn phòng hiện đại TTC Plaza Đà Nẵng

TTC Plaza Đà Nẵng được phát triển với sự đồng hành của nhiều đối tác uy tín trong và ngoài nước, góp phần định hình tiêu chuẩn chất lượng cho dự án ngay từ giai đoạn đầu. Trong đó có Coteccons - tổng thầu thi công, Kume - đơn vị thiết kế, Apave - tư vấn kỹ thuật, Ngân hàng BIDV - đối tác tài chính, TUI Hotels & Resorts - đơn vị quản lý khách sạn quốc tế cùng AeonMall Việt Nam - thương hiệu bán lẻ đến từ Nhật Bản.

Sự tham gia của các đối tác giàu kinh nghiệm không chỉ tạo nên sự cộng hưởng về năng lực, mà còn khẳng định cách tiếp cận bài bản của TTC Land trong việc phát triển các tổ hợp thương mại - dịch vụ chất lượng cao.

Việc hợp tác với PMC tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị phát triển dự án, từ đầu tư, xây dựng đến vận hành, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác, gia tăng tính cạnh tranh và hướng đến sự phát triển bền vững cho TTC Plaza Đà Nẵng.