Trường ĐH Quang Trung bắt tay VBA và loạt doanh nghiệp: kiến tạo hệ sinh thái ESG và công nghệ xanh

Cùng với đó, các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như AXYS Technology, VIDACO và S3WORK cũng đã tham gia ký kết, mở ra lộ trình đào tạo gắn liền với thực tiễn và chuyển đổi số cho sinh viên.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc đưa các công nghệ mới như Blockchain, AI và các tiêu chuẩn phát triển bền vững (ESG) vào giảng đường và thực tiễn sản xuất tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trường Đại học Quang Trung và Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) ký kết hợp tác.

Trọng tâm của hợp tác lần này giữa Trường Đại học Quang Trung và các đối tác là thúc đẩy nghiên cứu học thuật về Blockchain, tài sản số và công nghệ tài chính (Fintech). Tuy nhiên, điểm khác biệt mang tính đột phá chính là việc ứng dụng các công nghệ này vào lộ trình phát triển bền vững ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) cho ngành nông nghiệp và công thương Việt Nam.

Trường Đại học Quang Trung và Công ty AXYS Technology ký kết hợp tác.

Các bên cam kết xây dựng một hệ sinh thái ESG toàn diện, trong đó tập trung vào các mục tiêu: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao: Hình thành đội ngũ Chuyên viên Phát triển Bền vững và các chuyên gia về đo lường, báo cáo, thẩm định phát thải (MRV–CFP–ESG). Số hóa chứng nhận xanh: Xây dựng nền tảng công nghệ tích hợp MRV–AI–IoT–Blockchain nhằm phục vụ truy xuất nguồn gốc minh bạch và thương mại hóa tín chỉ carbon trên thị trường quốc tế.

Trường Đại học Quang Trung và Công ty DIDACO ký kết hợp tác.

Một trong những dự án cụ thể và đầy tham vọng được triển khai sau lễ ký kết là việc phát triển thương hiệu "Vietnam Low-Carbon Tea (VLCT)".

Theo biên bản hợp tác, các bên sẽ tiến hành kiểm kê và tính toán dấu chân Carbon (Carbon Footprint - CFP) theo tiêu chuẩn ISO 14067:2018 cho toàn bộ chuỗi giá trị trà, từ khâu trồng trọt tại Bình Định – Tây Nguyên đến khâu xuất khẩu. Mục tiêu là giúp các doanh nghiệp trà đạt được chứng nhận xanh, tích hợp nhãn carbon vào sản phẩm để thâm nhập các thị trường khó tính như EU, Mỹ. Đại học Quang Trung định hướng trở thành Hub chứng nhận CFP khu vực ASEAN cho ngành trà và nông nghiệp.

Trường Đại học Quang Trung và Công ty S3WORK ký kết hợp tác.

Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu và tư vấn, sự tham gia của các doanh nghiệp AXYS Technology, VIDACO và S3WORK mang lại cơ hội thực tế cho sinh viên. Sự hợp tác này tập trung vào Định hướng nghề nghiệp, Rút ngắn khoảng cách giữa giáo trình đại học và nhu cầu thực tế của thị trường công nghệ số. Thực tập và tuyển dụng Sinh viên được tiếp cận với các dự án thực tế về xây dựng Báo cáo phát triển bền vững (theo chuẩn GRI, SASB) và vận hành các hệ thống quản lý học tập (LMS).

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện các bên tin tưởng rằng việc kết hợp giữa tri thức hàn lâm của nhà trường và nền tảng công nghệ, kinh nghiệm thực chiến của VBA cũng như các doanh nghiệp sẽ tạo ra đòn bẩy mạnh mẽ.

Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa đối với trường Đại học Quang Trung mà còn là một hình mẫu cho sự hợp tác "Nhà trường - Hiệp hội - Doanh nghiệp" trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay.

Trước đó, Trường đại học Quang Trung cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với hai đối tác công nghệ hàng đầu là Quandela (chi nhánh tại Hàn Quốc) và Quanova (đại diện chính thức của Quandela tại Việt Nam) nhằm ứng dụng thực tiễn và năng lực sẵn sàng cho các hạng mục đầu tư lượng tử trong tương lai tại Việt Nam.

Ngoài ra, Nhà trường cũng đã ký kết hợp tác toàn diện với Nam A Bank nhằm tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ thiết thực.