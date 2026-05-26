Vietjet mở bán vé đường bay Hà Nội - Praha chỉ với 5.940.000 VNĐ

Ngày 25-05-2026, Vietjet công bố mở bán vé đường bay Hà Nội – Praha (Cộng hòa Séc) với giá hạng Eco chỉ từ 5.940.000 VNĐ, đánh dấu hãng vươn tới Liên minh châu Âu (EU), mở ra hành trình kết nối thuận tiện cho mọi hành khách đến với hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua 186 đường bay.

Đường bay Hà Nội – Praha sẽ được khai thác từ ngày 10-10-2026, bằng tàu bay mới A330, với tần suất ban đầu là 02 chuyến khứ hồi/tuần vào Thứ Ba và Thứ Bảy, quá cảnh tại Almaty (Qazaqstan). Các chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 08:25, quá cảnh tại sân bay quốc tế Almaty đến sân bay quốc tế Praha (Cộng hòa Séc) lúc 18:55 (giờ địa phương). Các chuyến bay khởi hành từ Praha lúc 20:55, quá cảnh hạ cánh tại Almaty, đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 16:20.

Chào đường bay mới, Vietjet mở bán hạng vé Eco tiết kiệm với giá chỉ từ 5.940.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế, phí) một chiều. Đặc biệt bay trọn gói Deluxe với mức giá hấp dẫn từ 7.320.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế, phí) một chiều, đã bao gồm 40kg hành lý ký gửi, 10kg hành lý xách tay và suất ăn nóng trên máy bay. Hành khách khi mua hạng Deluxe còn được miễn phí thay đổi hành trình bay và chọn chỗ ngồi miễn phí. Vé được mở bán tại website www.vietjetair.com hoặc ứng dụng di động Vietjet Air và các phòng vé, đại lý chính thức trên toàn cầu.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Vietjet, chia sẻ: "Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình đưa Vietjet trở thành Tập đoàn hàng không toàn cầu. Với đội tàu bay thế hệ mới, công nghệ hiện đại và mạng bay không ngừng mở rộng, Vietjet sẽ sớm khai thác thêm nhiều đường bay đến châu Âu, hành khách dễ dàng kết nối thuận tiện giữa Châu Âu, Châu Úc và Châu Á Thái Bình Dương đến với nội địa Việt Nam và Thái Lan. Với Vietjet, Châu Âu nay đã gần hơn, mang đến cơ hội bay với chi phí tiết kiệm cùng dịch vụ chất lượng, đẳng cấp, thúc đẩy nhu cầu thăm thân, du lịch, giao lưu kinh tế, văn hoá giữa hai khu vực."