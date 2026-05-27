27/05/2026 09:16

Meliá Hồ Tràm hợp tác Real Madrid Foundation tổ chức huấn luyện bóng đá cho trẻ em

Meliá Hồ Tràm vừa chính thức công bố sự hợp tác tiên phong cùng Real Madrid Foundation, mang khóa huấn luyện bóng đá trẻ em lần đầu tiên đến bờ biển Hồ Tràm.

Diễn ra tại Khu tiện ích chăm sóc sức khỏe vừa nâng cấp của resort gồm sân thể thao tích hợp quần vợt, pickleball và bóng rổ, sân bóng đá, tắm khoáng onsen, lối đi sức khỏe và sân chơi riêng dành cho các thiếu niên (sắp ra mắt), các học viên từ 8 đến 16 tuổi sẽ tập luyện trực tiếp cùng huấn luyện viên chuyên môn của Real Madrid Foundation. Khóa học không chỉ nâng cao kỹ thuật bóng đá mà còn truyền tải triết lý "madridismo" cao đẹp: tinh thần đồng đội, sự tôn trọng và tính kỷ luật.

Gói nghỉ dưỡng "Stay & Play" được thiết kế riêng cho các gia đình từ thứ Hai đến thứ Sáu (22.6 – 17.7.2026). Với mức giá chỉ từ VND 2.900.000/gói, bạn có thể linh hoạt lựa chọn trải nghiệm 1 Ngày, 3 Ngày hoặc 5 Ngày tại phòng Deluxe Hướng Biển hoặc Biệt thự 1 hoặc 2 phòng ngủ có hồ bơi riêng, đã bao gồm buổi tập luyện bóng đá cho bé.

Bên cạnh 1,5 giờ huấn luyện mỗi ngày, các bé sẽ được tặng bộ trang phục thi đấu chính thức và phục vụ nước uống, thức ăn nhẹ suốt buổi tập. Phụ huynh luôn được chào đón lên sân để cổ vũ và lưu lại những khoảnh khắc của con. Đặc biệt, học viên tham gia gói 3 hoặc 5 ngày sẽ được trao tặng Giấy chứng nhận.

Nhằm chia sẻ niềm vui thể thao đến cộng đồng, Meliá Hồ Tràm cũng sẽ chào đón trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và con em nhân viên địa phương đến trải nghiệm sân bóng mới.

Vietjet mở bán vé đường bay Hà Nội - Praha chỉ với 5.940.000 VNĐ

Tiêu dùng 17:06

Vietjet sải cánh đến Praha – “Thành phố vàng” quyến rũ chỉ với 5.940.000 VNĐ, mang đến cơ hội khám phá châu Âu với chi phí tiết kiệm cho hành khách

Ba kiệt tác nhạc kịch kinh điển thế giới cùng hội tụ tại Nhà hát Hồ Gươm

Văn hóa – Giải trí 10:26

Trong hai đêm 23 và 24-5, sân khấu Nhà hát Hồ Gươm đã trở thành không gian thăng hoa của nghệ thuật với chương trình nhạc kịch đặc biệt “Musical Night”

Giải thưởng Tài năng trẻ TH: Từ sân chơi "4 thật" đến cơ hội nghề nghiệp thực tế

Giáo dục - Cộng đồng 10:25

“Giải thưởng Tài năng trẻ TH” đã mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội trải nghiệm “4 thật”: Máy móc thật - Tình huống thật - Áp lực thật - Sân chơi thật.

Cúp VTV9 - Bình Điền: Hai thập kỷ giữ lửa cho bóng chuyền Việt

Văn hóa – Giải trí 18:42

Suốt 20 năm bền bỉ, Cúp VTV9 – Bình Điền đã vươn mình khỏi khuôn khổ của một giải đấu thông thường để trở thành một sân chơi thể thao uy tín.

Sun Sports City Ninh Binh - Công viên thể thao đa năng quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam sắp ra mắt

Văn hóa – Giải trí 16:34

Cuối tháng 5/2026, Sun Sports City Ninh Bình dự kiến ra mắt tại Sun Urban City (phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) do Tập đoàn Sun Group đầu tư.

Sân bay Phan Thiết và kỳ vọng bứt phá của trục du lịch Nam Trung Bộ

Điểm đến hấp dẫn 16:33

Phan Thiết đang tiến gần tới vị thế mới khi hạ tầng giao thông gặp làn sóng đầu tư lớn,  mở ra cơ hội tái định vị cả vùng du lịch Nam Trung Bộ – Tây Nguyên.

TTC Trảng Bàng Aqua Park: Tọa độ giải nhiệt mới tại Tây Ninh

Doanh nghiệp 08:36

Ngày 22-5-2026, TTC Trảng Bàng Aqua Park tại Tây Ninh chính thức khai trương, mở ra không gian vui chơi giải trí mới cho người dân địa phương cũng như du khách.


