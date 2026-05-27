Meliá Hồ Tràm hợp tác Real Madrid Foundation tổ chức huấn luyện bóng đá cho trẻ em

Diễn ra tại Khu tiện ích chăm sóc sức khỏe vừa nâng cấp của resort gồm sân thể thao tích hợp quần vợt, pickleball và bóng rổ, sân bóng đá, tắm khoáng onsen, lối đi sức khỏe và sân chơi riêng dành cho các thiếu niên (sắp ra mắt), các học viên từ 8 đến 16 tuổi sẽ tập luyện trực tiếp cùng huấn luyện viên chuyên môn của Real Madrid Foundation. Khóa học không chỉ nâng cao kỹ thuật bóng đá mà còn truyền tải triết lý "madridismo" cao đẹp: tinh thần đồng đội, sự tôn trọng và tính kỷ luật.

Gói nghỉ dưỡng "Stay & Play" được thiết kế riêng cho các gia đình từ thứ Hai đến thứ Sáu (22.6 – 17.7.2026). Với mức giá chỉ từ VND 2.900.000/gói, bạn có thể linh hoạt lựa chọn trải nghiệm 1 Ngày, 3 Ngày hoặc 5 Ngày tại phòng Deluxe Hướng Biển hoặc Biệt thự 1 hoặc 2 phòng ngủ có hồ bơi riêng, đã bao gồm buổi tập luyện bóng đá cho bé.

Bên cạnh 1,5 giờ huấn luyện mỗi ngày, các bé sẽ được tặng bộ trang phục thi đấu chính thức và phục vụ nước uống, thức ăn nhẹ suốt buổi tập. Phụ huynh luôn được chào đón lên sân để cổ vũ và lưu lại những khoảnh khắc của con. Đặc biệt, học viên tham gia gói 3 hoặc 5 ngày sẽ được trao tặng Giấy chứng nhận.

Nhằm chia sẻ niềm vui thể thao đến cộng đồng, Meliá Hồ Tràm cũng sẽ chào đón trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và con em nhân viên địa phương đến trải nghiệm sân bóng mới.