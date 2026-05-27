Nhịp sống
27/05/2026 16:19

Hơn 15.000 phần quà dành tặng thiếu nhi tham gia Ngày hội Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em 2026

Ban Tổ chức Ngày hội Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em năm 2026 cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng hơn 15.000 phần quà dành tặng cho các bé tham gia chương trình.

Với mong muốn khuyến khích các em tích cực vui chơi, vận động và học hỏi, Ngày hội Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em năm 2026 mang đến hơn 30 trò chơi được phân chia theo các khu vực trải nghiệm chuyên biệt như khoa học, nghệ thuật, dã ngoại và thể thao.

Theo đó, khi hoàn thành các trò chơi, các em sẽ nhận được phiếu đổi quà để tích lũy. Càng tham gia nhiều hoạt động, các em càng có cơ hội đổi được những phần quà hấp dẫn như dụng cụ học tập, balo, bình nước, bánh kẹo, kem, gấu bông và đồ chơi... đến từ các đơn vị tài trợ như: Nutifood GrowPLUS+, Kem Marius, Snack dinh dưỡng Heo Cao Bồi, Trung tâm Anh ngữ ILA, Trung tâm Anh ngữ Apollo English, Bibica và nhiều đơn vị khác.

Ngày hội "Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em" là một sự kiện cộng đồng thường niên do Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức nhằm mang đến một sân chơi bổ ích, lành mạnh và hoàn toàn miễn phí cho trẻ em trong mỗi dịp hè.

Ngày hội sẽ diễn ra từ 15:00 đến 21:00 ngày 30-5-2026 và từ 8:00 đến 18:00 ngày 31-5-2026 tại Công viên P2, đường Trần Văn Trà, khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng, TP HCM), với chủ đề "Lễ hội mùa hè - Chơi để học".

Omachi Debut 2026 - Xứ sở Tam Hoa khuấy động đại lộ Nguyễn Huệ

Tiêu dùng 16:20

Ngày 23-5, Omachi Debut 2026 với chủ đề Lạc vào xứ sở Tam Hoa thu hút hàng chục nghìn khản giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với quy mô hoành tráng, sáng tạo nổi bật

MSB khẳng định vị thế dẫn đầu cuộc đua số với bộ đôi nền tảng ngân hàng thế hệ mới

Ngân hàng 11:20

MSB cùng lúc giới thiệu hai nền tảng số chuyên biệt MSB Business Banking (dành cho khách hàng doanh nghiệp) và MSB Digital Bank (dành cho khách hàng cá nhân).

Review OPPO Find X9 Ultra: Smartphone thiên về trải nghiệm camera

Thị trường 10:02

(NLĐO) - Qua trải nghiệm thực tế, thiết bị cho chất lượng ảnh tốt ở nhiều tiêu cự, đặc biệt trong các tình huống chụp xa và thiếu sáng.

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động ESH tại Lào Cai – tháng 5 năm 2026

Thị trường 10:00

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động nâng cao ý nghĩa trách nhiệm với môi trường, xã hội và sức khỏe (ESH) tại tỉnh Lào Cai.

Meliá Hồ Tràm hợp tác Real Madrid Foundation tổ chức huấn luyện bóng đá cho trẻ em

Văn hóa – Giải trí 09:16

Meliá Hồ Tràm vừa chính thức công bố sự hợp tác tiên phong cùng Real Madrid Foundation, mang khóa huấn luyện bóng đá trẻ em lần đầu tiên đến bờ biển Hồ Tràm.

Viettel hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao tại nhà cho người cao tuổi

Sản xuất - Kinh doanh 09:16

Viettel triển khai chương trình hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao tận nhà cho người cao tuổi và các nhóm khách hàng gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục.

Vietjet mở bán vé đường bay Hà Nội - Praha chỉ với 5.940.000 VNĐ

Tiêu dùng 17:06

Vietjet sải cánh đến Praha – “Thành phố vàng” quyến rũ chỉ với 5.940.000 VNĐ, mang đến cơ hội khám phá châu Âu với chi phí tiết kiệm cho hành khách


