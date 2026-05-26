Giải thưởng Tài năng trẻ TH: Từ sân chơi "4 thật" đến cơ hội nghề nghiệp thực tế

Tìm kiếm và bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao luôn là ưu tiên hàng đầu của các tập đoàn lớn trong chiến lược phát triển bền vững. Thông qua những sân chơi thực tế giải thưởng Tài năng trẻ TH, khoảng cách giữa giảng đường và trang trại, nhà máy đã được rút ngắn, giúp sinh viên tự tin khẳng định bản lĩnh và mở ra những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn ngay sau khi tốt nghiệp.

Sân chơi của những "áp lực thật" và cơ hội nghề nghiệp "vàng"

Không còn là những lý thuyết khô khan, Giải thưởng Tài năng trẻ TH do Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK) phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc giữa tháng 5 vừa qua mang đến những trải nghiệm thực tế thú vị cho sinh viên các ngành Cơ khí, Điện và Công nghệ ô tô. Chương trình có sự đồng hành của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trong khuôn khổ Sáng kiến phát triển sinh viên (DynaGen Initiative) do Tập đoàn TH, BAC A BANK, Báo Giáo dục và Thời đại đồng hành triển khai.

Trước đó, năm 2025, chương trình đã được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Đây cũng chính là hai đối tác chiến lược quan trọng mà TH tin tưởng để "đặt hàng" nguồn nhân lực chất lượng cao những năm qua cho các dự án của mình tại Nghệ An.

Tại cuộc thi, sinh viên phải trực tiếp đối mặt với những bài toán kỹ thuật hóc búa dưới áp lực thời gian khắt khe

Tham gia giải thưởng, sinh viên không chỉ được tiếp cận với công nghệ hiện đại, mà còn trực tiếp đối mặt với những bài toán kỹ thuật hóc búa dưới áp lực thời gian khắt khe. Cũng từ đó, các em có thể nâng cao kỹ năng thực hành, làm việc, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Thực tế, nhiều sinh viên bước ra từ cuộc thi năm trước hiện đang làm việc tại các nhà máy, trang trại quy mô của TH, nhiều bạn giữ các vị trí chủ chốt, quan trọng ở các bộ phận kỹ thuật. Đó là minh chứng rõ nhất cho cam kết đồng hành cùng lao động chất lượng cao tại địa phương của Tập đoàn TH.

Chia sẻ về mối quan hệ chiến lược này, thầy Nguyễn Ánh Đoan - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc khẳng định: Nhà trường sở hữu trang thiết bị hiện đại từ nguồn tài trợ của Hàn Quốc và các chương trình, dự án của nhà nước; trong chương trình đào tạo, thực hành chiếm tới 70%. Tuy nhiên chính sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc góp ý, đổi mới nội dung và phương pháp dạy học là 'chìa khóa' quan trọng, giúp sinh viên bắt nhịp nhanh với công việc và không bị bỡ ngỡ trước những yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

Những chương trình như Tài năng trẻ TH giúp sinh viên có cơ hội rèn luyện và giảm bớt sự bỡ ngỡ trước những yêu cầu thực tế của thị trường lao động

"Cuộc thi có cơ cấu đề thi 50% từ trường và 50% từ phía doanh nghiệp. Điều này giúp chúng tôi nhìn nhận rõ hơn nhu cầu thực tế để điều chỉnh phương pháp giảng dạy, giúp sinh viên không chỉ nắm vững thực hành mà còn phải có tư duy thực chiến. Đây cũng là động lực, định hướng để các em phấn đấu vào làm việc tại một nơi đáng sống và đáng làm việc như Tập đoàn TH" - thầy Ánh Đoan cho biết.

Theo thông tin từ thầy Phó Hiệu trưởng, nhiều năm qua, TH đã cử giảng viên đến dạy kỹ năng mềm cho sinh viên. Đặc biệt, từ 3 năm nay, ngay từ khi nhập học, sinh viên đã được tạo điều kiện tham quan các đơn vị thành viên của TH để tìm hiểu về kỹ thuật tại các xưởng bảo dưỡng động lực ô tô, dây chuyền sản xuất tự động... nhằm sớm có sự định hướng nghề nghiệp.

Giải thưởng Tài năng trẻ TH là nơi tiếp thêm tự tin cho những kỹ sư tương lai đang chuẩn bị hành trang bước vào đời

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Dưới góc nhìn của nhà quản trị nhân sự, bà Lưu Thị Thu Hiền - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm sữa TH khẳng định: Việc kết nối chặt chẽ với nhà trường không chỉ đơn thuần là tìm kiếm nhân sự, mà còn là hành trình khơi dậy khả năng học tập, rút ngắn khoảng cách giữa giáo trình và thực tiễn, giúp sinh viên có cái nhìn rõ nét nhất về nghề nghiệp tương lai.

"Tại TH, sáng tạo là giá trị cốt lõi. Chúng tôi muốn khơi dậy tiềm năng sáng tạo ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường, để tinh thần ấy không chỉ lan tỏa tại TH mà còn đến với cộng đồng các trường học và doanh nghiệp. Qua cuộc thi, các em được trải nghiệm, hiểu rõ công việc thực tế phải làm và rèn luyện bản lĩnh thực chiến. Dù áp lực thời gian trong cuộc thi rất lớn, nhưng sự tự tin và bản lĩnh của các em đã chứng minh chất lượng đào tạo thực hành của nhà trường đang chuyển biến rất tích cực" - bà Thu Hiền chia sẻ.

Bà Lưu Thị Thu Hiền (thứ hai từ phải sang) và BTC trao giải cho đội quán quân của Giải thưởng Tài năng trẻ TH

Thực tế tại Tập đoàn TH, đội ngũ kỹ thuật (liên quan đến động cơ và thiết bị) chiếm tỉ trọng rất cao, lên đến 30% tổng nhân lực của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi nguồn ứng viên ngay khi ra trường phải có khả năng bắt nhịp và làm việc được ngay. Do đó, những năm qua, Tập đoàn TH đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đơn vị đã chủ động tìm kiếm tài năng trẻ tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, trong đó đặc biệt ưu tiên 'đất học' Nghệ An - nơi sở hữu nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng.

Bên cạnh việc trực tiếp tuyển dụng và đưa thực tập sinh về làm việc tại các đơn vị thành viên, TH còn thiết lập lộ trình đồng hành bền bỉ từ khi sinh viên mới nhập học cho đến khi ra trường. Thông qua các chương trình chia sẻ lý thuyết, bài giảng chuyên sâu và đặc biệt là truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên năm cuối, Tập đoàn đã giúp các em rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và thực hành, khơi dậy giá trị sáng tạo trong mỗi cá nhân.

Đáng chú ý, TH còn áp dụng mô hình đào tạo nội bộ đặc thù: Cử những nhân viên kỹ thuật chủ chốt trực tiếp đứng lớp để truyền dạy kiến thức, kinh nghiệm thực tế cho thế hệ kế cận.

Đại diện giám khảo chia sẻ các kiến thức và lưu ý với thí sinh

"Nhờ sự đầu tư bài bản và gắn kết sâu sắc này, trong 3 năm qua, TH luôn duy trì được sự ổn định về mặt nhân lực và có cơ hội lựa chọn những người giỏi nhất trong nguồn ứng viên tiềm năng", bà Lưu Thị Thu Hiền khẳng định.

Bà Thu Hiền cũng cho biết, sau hành trình tại Giải thưởng Tài năng trẻ TH 2026, cơ hội nghề nghiệp tại TH vẫn đang tiếp tục được mở ra dành cho các bạn sinh viên kỹ thuật trẻ.

TH đã triển khai tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực nhằm chuẩn bị cho giai đoạn vận hành các dự án mới, tạo cơ hội để các bạn trẻ sớm được tiếp cận môi trường làm việc thực tế và làm chủ công nghệ hiện đại.