Giáo dục - Cộng đồng
09/12/2025 17:25

Trường Đại học Văn Hiến kết nối hơn 4.000 vị trí việc làm cho tân khoa ngay tại Lễ Tốt nghiệp 2025

In bài viết

Ngày 5-6.12.2025, Trường ĐH Văn Hiến đã tổ chức Lễ Tốt nghiệp 2025 “Vươn ra biển lớn” với chủ đề “Hài hòa - Phụng sự - Thành danh”.

Ngoài vinh danh hơn 2.000 tân Thạc sĩ, Cử nhân và Kỹ sư, điểm nhấn của sự kiện là các doanh nghiệp trong mạng lưới liên kết của Nhà trường đã mang đến hơn 4.000 vị trí việc làm để tuyển dụng tại chỗ cho các Tân khoa - khẳng định cam kết đào tạo gắn liền với thực tiễn.

Trường Đại học Văn Hiến kết nối hơn 4.000 vị trí việc làm cho tân khoa ngay tại Lễ Tốt nghiệp 2025 - Ảnh 1.

Sinh viên Văn Hiến vươn ra biển lớn với tinh thần "Hài hòa – Phụng sự - Thành danh"

4.000 cơ hội việc làm từ hệ sinh thái doanh nghiệp

Tại buổi Lễ, các Thủ khoa và Á khoa đã được trao thư mời nhận việc trực tiếp vào các vị trí công tác tại các đơn vị thuộc HungHau Holdings, Trường Đại học Văn Hiến và các đối tác chiến lược. Theo thống kê, tỷ lệ sinh viên có việc làm và thu nhập ổn định sau tốt nghiệp hiện đạt 92%. Với mạng lưới kết nối hơn 600 doanh nghiệp, Nhà trường không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu thông tin tuyển dụng mà còn cam kết hỗ trợ thực chất, giúp sinh viên - kể cả những nhân sự muốn thay đổi định hướng - nhanh chóng ổn định sự nghiệp ngay sau khi ra trường.

Trường Đại học Văn Hiến kết nối hơn 4.000 vị trí việc làm cho tân khoa ngay tại Lễ Tốt nghiệp 2025 - Ảnh 2.

Thủ khoa các ngành được Nhà trường trao tặng giấy khen và thư mời nhận việc với mức lương từ 15.000.000 đồng/tháng tại buổi lễ

Tân khoa Đặng Tuấn Kiệt – Thủ khoa trường phát biểu tại buổi lễ

Tân khoa và gia đình lưu giữ hình ảnh kỷ niệm tại Lễ Tốt nghiệp

Triết lý đào tạo "Thành Nhân trước thành Danh"

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời chúc mừng đến các tân khoa và bày tỏ niềm tự hào trước những nổ lực không ngừng của sinh viên trong suốt hành trình học tập. Thầy Đức chia sẻ: "Những năm tháng các bạn học tập tại Trường Đại học Văn Hiến không chỉ là quá trình tích lũy kiến thức mà còn là thời gian để các em phát triển bản thân, rèn luyện các kỹ năng cần thiết và tìm kiếm giá trị của mình. Những gì mà các bạn đã học được với sự tận tâm truyền đạt kiến thức của quý Thầy Cô giáo sẽ là nền tảng vững chắc, là hành trang quý báu giúp các bạn vượt qua mọi sóng gió để tự tin và sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Các bạn sẽ không thể đạt được những thành công lớn nếu chỉ dựa vào những gì học được trong sách vở. Các bạn cần phải học cách vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phải học cách làm việc với những đồng nghiệp và phải có khả năng nhìn nhận, phân tích và tự tin giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả".

Trường Đại học Văn Hiến kết nối hơn 4.000 vị trí việc làm cho tân khoa ngay tại Lễ Tốt nghiệp 2025 - Ảnh 5.

PGS. TS Nguyễn Minh Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến phát biểu tại buổi lễ

Sự kiện cũng ghi nhận sự đánh giá cao từ UBND TP.HCM thông qua bằng khen trao tặng cho Nhà trường, ghi nhận những đóng góp tích cực trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Trường Đại học Văn Hiến kết nối hơn 4.000 vị trí việc làm cho tân khoa ngay tại Lễ Tốt nghiệp 2025 - Ảnh 6.

Khoảnh khắc Tân khoa Trường Đại học Văn Hiến tri ân phụ huynh tại Lễ Tốt nghiệp 2025

Mai Anh
từ khóa : Đối tác chiến lược, cơ hội việc làm, nhân lực chất lượng cao, Trường đại học, Trường Đại học Văn Hiến
Bóc 18 khối u xơ, bảo toàn tử cung cho bệnh nhân

Bóc 18 khối u xơ, bảo toàn tử cung cho bệnh nhân

Thị trường 11:00

Nhập viện với tử cung biến dạng do nhiều u xơ phức tạp, chị A được bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh loại bỏ toàn bộ u xơ và bảo toàn trọn vẹn tử cung.

Hơn 23.000 bước chân cùng viết nên nhịp sống vượt trội vào ngày 07-12

Hơn 23.000 bước chân cùng viết nên nhịp sống vượt trội vào ngày 07-12

Thị trường 10:41

Ngày chạy chính thức của Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 diễn ra vào rạng sáng ngày 07-12.

Đồng hành để người lao động an tâm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đồng hành để người lao động an tâm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nhịp sống 07:59

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM luôn nỗ lực là "cầu nối" giữa người lao động bị mất việc và chính sách an sinh xã hội

Khi khoa học chạm tới trái tim người trẻ: Dấu ấn VinFuture 2025 tại giảng đường Việt Nam

Khi khoa học chạm tới trái tim người trẻ: Dấu ấn VinFuture 2025 tại giảng đường Việt Nam

Giáo dục - Cộng đồng 18:25

Tuần lễ VinFuture 2025 là dịp để cộng đồng trẻ hiểu hơn về giá trị của khoa học phụng sự con người và được truyền cảm hứng tiếp tục theo đuổi con đường khám phá

CIO Techcombank trên ghế nóng ‘A.I Thực chiến’: Tận dụng A.I để giải quyết bài toán thực tiễn

CIO Techcombank trên ghế nóng ‘A.I Thực chiến’: Tận dụng A.I để giải quyết bài toán thực tiễn

Giáo dục - Cộng đồng 18:24

“A.I Thực chiến” - cuộc thi về trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia, và cũng là chương trình trọng điểm về AI sắp đi hết vòng chung khảo.

Shinhan Life Việt Nam hỗ trợ Làng trẻ em SOS tại Đà Nẵng và Huế

Shinhan Life Việt Nam hỗ trợ Làng trẻ em SOS tại Đà Nẵng và Huế

Nhịp sống 17:52

Shinhan Life Việt Nam đã có hơn 4 năm đồng hành cùng Làng trẻ em SOS Việt Nam với nhiều chương trình tài trợ thiết thực

Yang Bay: "Lớp học ngoài trời" đánh thức đam mê khám phá của học sinh

Yang Bay: "Lớp học ngoài trời" đánh thức đam mê khám phá của học sinh

Nhịp sống 11:28

Trước xu hướng giáo dục hiện đại ưu tiên trải nghiệm thực tế, mô hình “học mà chơi, chơi mà học” đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhà trường và phụ huynh.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn