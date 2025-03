Chương trình Gửi tiết kiệm hấp dẫn nhất thị trường “Tiết kiệm Vikki, Trúng vàng Ký”

Khách hàng gửi tiết kiệm mỗi 20 triệu đồng trên ứng dụng Vikki sẽ nhận 1 mã dự thưởng. Gửi tiết kiệm càng nhiều, càng có nhiều mã dự thưởng, trúng quà mỗi ngày, trúng vàng mỗi 2 tuần và quay số cuối kỳ với giải đặc biệt 10 lượng vàng SJC, giải nhất 1 lượng vàng, giải nhì 5 chỉ vàng, giải kỳ mỗi giải 1 chỉ vàng, tổng giá trị giải thưởng và quà tặng lên đến 6 tỉ đồng. Chương trình ưu tiên dành cho khách hàng hiện hữu và khách hàng mới gửi tiết kiệm trên ứng dụng Vikki. Gửi tiết kiệm trực tuyến Vikki Bank, khách hàng nhận ngay thẻ tín dụng VikkiGO với muôn vàn ưu đãi.

Khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại Điểm giao dịch Ngân hàng số Vikki - Hai Bà Trưng

Gửi tiết kiệm trực tuyến tại Vikki Digital Bank khách hàng được nhân đôi lợi ích và bảo vệ hai lần với hệ thống công nghệ an toàn bảo mật chuẩn quốc tế. Lãi suất gửi tiết kiệm trực tuyến ưu tiên cộng thêm so với gửi tiết kiệm truyền thống, sinh lời tối ưu, gửi và rút tiền trực tuyến ngoài giờ hành chính. Gửi tiền tiết kiệm trực tuyến Ngân hàng Số Vikki 24/7, theo dõi số dư, rút tiền trước hạn, in xác nhận số dư ngay trên ứng dụng mọi lúc mọi nơi. Khách hàng được bảo vệ tài khoản bằng OTP, sinh trắc học; đồng thời khách hàng vẫn nhận được Thẻ Tiết kiệm (bản cứng) tại hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp của Vikki Digital Bank trên toàn quốc.

Khách hàng thực hiện giao dịch tại Điểm giao dịch Ngân hàng Số Vikki - Bà Chiểu

Khách hàng đi Metro sẽ nhận ngay Thẻ VikkiGO tại các gian hàng Vikki, tham gia tiết kiệm dự thưởng trúng Vàng.

Cùng với hệ thống tuyến metro số 1, hệ thống vé điện tử thanh toán không tiền mặt. Thẻ VikkiGO do ngân hàng số Vikki và tổ chức thẻ quốc tế MasterCard phát hành. Vikki Bank hiện là ngân hàng số đầu tiên kết nối hệ thống thanh toán bán vé tàu điện tự động với hệ thống thanh toán thẻ không tiền mặt. VikkiGO là bộ thẻ trả trước, thẻ tín dụng ra đời cùng tuyến Metro đầu tiên của TP HCM.

Ngân hàng Số Vikki đồng hành khai trương tuyến Metro số 1 tại TP HCM, cấp 100.000 thẻ đi Metro số 1 miễn phí

Đừng bỏ lỡ cơ hội Vàng! Khách hàng tải ứng dụng Vikki hoặc gọi ngay hotline Vikki Care 24/7: 1900 6608, tới trải nghiệm tại hàng trăm chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng số Vikki trên toàn quốc.