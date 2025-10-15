Nhịp sống
15/10/2025 09:00

Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao tuyển viên chức năm 2025

In bài viết

Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao cần tuyển dụng 2 nghiên cứu viên làm việc tại Trung tâm năm 2025

1. Vị trí việc làm và số lượng:

   - 1 Nghiên cứu viên phòng Thí nghiệm Cơ khí chính xác và tự động hóa;

   - 1 Nghiên cứu viên phòng Thí nghiệm Công nghệ Bán dẫn.

2. Hồ sơ gồm: 2 bộ

   - Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7-12-2023;

   - Hai ảnh cỡ 3x4 cm;

   - Các văn bằng, chứng chỉ (không cần sao y);

   - Giấy tờ thuộc diện ưu tiên (nếu có).

Bìa Hồ sơ ghi rõ vị trí đăng ký dự tuyển.

3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15-10-2025 đến ngày 15-11-2025.

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Lô E2a-6 Đường N10 Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM.

5. Thông tin liên hệ: 0931.352.539 (Chị Linh - Phòng Hành chính Quản trị).

6. Thông tin chi tiết tại website: www.shtplabs.org.

từ khóa : tuyển dụng
Charm Resort Long Hải: Vượng khí hội tụ, tài lộc khai mở tại vùng đất “vượng sơn - đắc thủy”

Charm Resort Long Hải: Vượng khí hội tụ, tài lộc khai mở tại vùng đất “vượng sơn - đắc thủy”

Thị trường 10:00

Lưng tựa núi Minh Đạm, hướng biển Đông, Charm Resort Long Hải sở hữu lợi thế hiếm có về phong thủy và cảnh quan, hứa hẹn cơ hội sinh lời hấp dẫn từ năm 2026.

Chậm cháy – Chống cháy lan: Giải pháp giảm thiểu rủi ro cháy nổ từ hệ thống điện

Chậm cháy – Chống cháy lan: Giải pháp giảm thiểu rủi ro cháy nổ từ hệ thống điện

Sản phẩm 09:28

Nhiều vụ cháy bắt nguồn từ sự cố điện, chỉ một sợi dây kém chất lượng cũng có thể gây hỏa hoạn bùng phát và lan nhanh.

Thời trang da đà điểu, cá sấu Khatoco: Tôn vinh phái đẹp bằng vẻ đẹp vượt thời gian

Thời trang da đà điểu, cá sấu Khatoco: Tôn vinh phái đẹp bằng vẻ đẹp vượt thời gian

Tiêu dùng 20:37

Giữa muôn vàn quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tìm kiếm một món quà vừa tinh tế, sang trọng, vừa mang giá trị bền vững luôn là một thử thách đầy thú vị.

Giải Marathon Techcombank và câu chuyện “Vươn tầm Doanh nghiệp Việt”

Giải Marathon Techcombank và câu chuyện “Vươn tầm Doanh nghiệp Việt”

Hoạt động cộng đồng 17:54

Giải marathon quy mô quốc tế của Techcombank đã bền bỉ đồng hành cùng hành trình của ý chí, nghị lực và tinh thần bứt phá trong thể thao qua 12 mùa liên tiếp

FE CREDIT truyền cảm hứng “sống khỏe - tài chính chủ động” tại giải Marathon Đất Sen Hồng 2025

FE CREDIT truyền cảm hứng “sống khỏe - tài chính chủ động” tại giải Marathon Đất Sen Hồng 2025

Tài chính 16:30

Cuối tuần qua, tại Đồng Tháp, giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 đã thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng chạy bộ và người dân địa phương

VIB hoàn tất nộp bổ sung 5,75 tỉ đồng, đóng góp 2.624 tỉ đồng cho ngân sách năm 2024

VIB hoàn tất nộp bổ sung 5,75 tỉ đồng, đóng góp 2.624 tỉ đồng cho ngân sách năm 2024

Ngân hàng 16:29

VIB nhiều năm liên tục nhận bằng khen về "Thành tích cao trong công tác thu, nộp ngân sách Nhà nước của TP HCM"

PNJ triển khai Siêu thị mini 0 đồng – Hỗ trợ khẩn cấp đồng bào Miền Bắc chịu thiệt hại do bão lũ

PNJ triển khai Siêu thị mini 0 đồng – Hỗ trợ khẩn cấp đồng bào Miền Bắc chịu thiệt hại do bão lũ

Hoạt động cộng đồng 14:40

Trước thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Bắc, Siêu thị mini 0 đồng được khởi động nhằm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn