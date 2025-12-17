Dự án mới
17/12/2025 17:05

Hợp long cầu Hải Giang kết nối dự án MerryLand Quy Nhơn

Cầu Hải Giang - tuyến giao thông quan trọng nối KDL MerryLand Quy Nhơn với Khu kinh tế Nhơn Hội (P. Quy Nhơn Đông, Gia Lai), chính thức được hợp long ngày 17-12

Cầu Hải Giang chính thức hợp long

Cầu Hải Giang có tổng chiều dài gần 2 km, gồm 22 nhịp với mức đầu tư hơn 500 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành hơn 85% khối lượng công việc. Các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện bản mặt cầu, lan can, hệ thống thoát nước… Công trình dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 12 và nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 2-2026.

Đại diện đơn vị tổng thầu thi công cho biết, ngay sau lễ hợp long, đơn vị sẽ huy động tối đa thiết bị và nhân lực nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, sớm đưa tuyến cầu vào khai thác đúng tiến độ.

Công nhân cấp tập thi công để đảm bảo công trình về đích đúng hẹn

Cầu Hải Giang kết nối giữa Khu đô thị Mai Hương và các Khu chức năng phía Bắc Khu kinh tế Nhơn Hội với Khu du lịch MerryLand Quy Nhơn. Điểm đầu cầu được nối với điểm cuối của Tuyến đường trục Khu kinh tế nối dài (thuộc xã Nhơn Hội cũ). Điểm cuối cầu nối với đường nội khu số 02 của dự án MerryLand Quy Nhơn.

Sự hiện diện của cầu Hải Giang không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch của thành phố Quy Nhơn (cũ), mà còn mở rộng không gian phát triển về phía Đông - khu vực bán đảo Hải Giang và quần thể du lịch MerryLand Quy Nhơn. Công trình được coi là mảnh ghép hạ tầng chiến lược, tạo trục kết nối trực tiếp giữa trung tâm thành phố và bán đảo.

Khi đưa vào khai thác, cầu Hải Giang tạo tuyến giao thông mới, rút ngắn khoảng 3 km quãng đường di chuyển từ trung tâm cũ vào khu vực dự án, tăng khả năng tiếp cận của dòng khách, nhà đầu tư và nguồn nhân lực phục vụ vận hành trong tương lai. Công trình được đánh giá là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng du lịch, góp phần đưa Hải Giang trở thành điểm nhấn phát triển mới của địa phương.

Toàn cảnh bán đảo Hải Giang và dự án MerryLand Quy Nhơn

MerryLand Quy Nhơn được định vị là thành phố bán đảo du lịch, thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế, do Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Quy hoạch trên diện tích gần 1.000 ha với 25 phân khu đa dạng cùng nhiều công trình biểu tượng, MerryLand Quy Nhơn được kỳ vọng biến thủ phủ du lịch của Gia Lai trở thành điểm đến mới của dòng khách quốc tế.

H.Hoàng
