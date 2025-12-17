Thị trường
17/12/2025 15:00

Địa chỉ trồng răng implant toàn hàm dành cho Việt Kiều

Về nước trồng răng implant toàn hàm là xu hướng phổ biến của bà con Việt Kiều. Kết hợp về thăm quê hương và trồng răng implant chất lượng cao, chi phí hợp lý.

Địa chỉ trồng răng implant toàn hàm uy tín dành cho Việt Kiều - Ảnh 1.

Nha khoa Thùy Anh - Một trong những lựa chọn hàng đầu của kiều bào

Với vị thế là hệ thống nha khoa uy tín và chuyên sâu hàng đầu tại Việt Nam về trồng răng implant toàn hàm, nha khoa Thùy Anh là điểm đến uy tín của hơn 2.000 kiều bào để xử lý các vấn đề răng miệng, trong đó có nổi bật nhất là dịch vụ trồng răng implant toàn hàm.

Đội ngũ bác sĩ chuyên sâu Implant toàn hàm

Nha khoa Thùy Anh quy tụ đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về phục hình toàn hàm. Với chuyên môn cao, bác sĩ sẽ chẩn đoán chính xác các yếu tố ảnh hưởng đến thành công của phục hình như: mật độ xương hàm, vị trí đặt trụ, khớp cắn sinh lý và tính thẩm mỹ vùng mặt dưới.

Ứng dụng công nghệ số trồng răng chuẩn xác

Quy trình cấy ghép implant hiện nay được hỗ trợ bởi nhiều công nghệ hiện đại nhằm nâng cao độ an toàn và chính xác. Trong đó, chụp CT 3D Cone Beam giúp đánh giá mật độ xương hàm và định vị chính xác vị trí cấy implant.

Trên cơ sở đó, phần mềm mô phỏng cấy ghép 3D (Digital Implant Planning) được sử dụng để xây dựng kế hoạch điều trị chi tiết, góp phần giảm thiểu sang chấn và đảm bảo implant được đặt đúng vị trí.

Bên cạnh đó, kỹ thuật cấy ghép không lật vạt giúp hạn chế đau đớn và rút ngắn thời gian lành thương cho người bệnh. Toàn bộ quá trình phục hình còn được hỗ trợ bởi hệ thống scan kỹ thuật số, cho phép lấy dấu nhanh chóng, chính xác, thay thế phương pháp lấy dấu truyền thống vốn dễ gây khó chịu.

Phác đồ điều trị linh hoạt – phù hợp lịch trình của Việt kiều

Đối với khách hàng từ nước ngoài về, Thùy Anh xây dựng phác đồ 2 giai đoạn linh hoạt. Ở giai đoạn đầu, diễn ra trong khoảng 3–7 ngày, khách hàng được thăm khám, chụp phim, đặt trụ implant và gắn răng tạm.

Giai đoạn thứ hai được thực hiện sau 4–6 tháng, khi implant đã tích hợp ổn định với xương hàm, bác sĩ tiến hành lắp răng cố định vĩnh viễn (răng sứ trên implant).

Chi phí minh bạch, tiết kiệm

Tại nha khoa Thùy Anh Việt Nam, chi phí trồng răng toàn hàm thường thấp hơn từ 3 – 5 lần so với các quốc gia như Mỹ, Úc, Canada hay châu Âu, trong khi chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Bởi vậy, không chỉ kiều bào mà khách hàng quốc tế khi đến Việt Nam cũng đa phần lựa chọn Thùy Anh để thực hiện trồng răng toàn hàm.

Nha khoa Thùy Anh

TP HCM: 162, Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành

Hà Nội:

CS1: 181 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa

CS2: 10 phố Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Hotline: 0869.800.318

Thời gian làm việc: 8h30 am - 18h30 pm

Website: https://nhakhoathuyanh.com/

trồng răng implant, Nha khoa Thùy Anh
