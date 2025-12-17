Nhịp sống
17/12/2025 17:52

Rộn ràng mùa lễ hội tại Hotel Continental Saigon

In bài viết

Dạ tiệc Giáng sinh tại Hotel Continental Saigon với chuỗi sự kiện ẩm thực - giải trí đặc sắc, sang trọng

Trong không khí rộn ràng và lung linh của mùa lễ hội, Hotel Continental Saigon ra mắt chuỗi sự kiện ẩm thực - giải trí đặc sắc, hứa hẹn mang đến một mùa lễ hội ấm áp, sang trọng và trọn vẹn

Christmas Party Night

Dạ tiệc Giáng sinh: "Christmas Party Night" từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 24-12-2025. Thực khách sẽ thưởng thức bữa tiệc Buffet Á - Âu thượng hạng với hơn 60 món đặc sắc cùng đồ uống phục vụ không giới hạn Whisky, vang trắng, vang đỏ, bia, cocktail, nước ngọt và nước ép trái cây.

  • Giải trí cùng Ban nhạc Acoustic, xiếc, múa, ảo thuật, game show, bốc thăm trúng thưởng và quà tặng từ Ông già Noel.
  • Giá vé: 2.390.000 đồng/người lớn; 990.000 đồng/trẻ em.

Countdown Party 2025

Dạ tiệc Mừng năm mới: "Countdown Party 2026" bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút, ngày 31-12-2025 đến 0 giờ 30 phút, ngày 01-01-2026.

Chào đón năm mới rực rỡ với đại tiệc Buffet hơn 100 món thượng hạng Á Âu Việt Hoa. Thưởng thức không giới hạn Whisky, sparkling wine, vang trắng, vang đỏ, cocktail, nước ép…

  • Giải trí: Chương trình nghệ thuật hoành tráng với biểu diễn ca múa nhạc nghệ thuật, ảo thuật, xiếc lụa, xiếc lửa, xiếc patin, DJ remix, game show, bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn và khoảnh khắc Countdown bùng nổ cùng pháo sáng, Champagne.
  • Giá vé: 2.590.000 đồng/người lớn; 990.000 đồng/trẻ em.

Đêm Noel và Giao thừa chỉ đến một lần trong năm. Hotel Continental Saigon kính mời quý khách đặt chỗ sớm để giữ những vị trí đẹp nhất và nhận ngay ưu đãi đặc biệt MUA 10 TẶNG 1 cho tất cả chương trình lễ hội cuối năm.

HOTEL CONTINENTAL SAIGON

132-134 Đồng Khởi, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 3829 9201 | 0939 066 799

Email: info@continentalhotel.com.vn

Website: www.continentalsaigon.com


PV
từ khóa : mùa lễ hội, Giáng sinh, Hotel Continental Saigon, Countdown Party 2026
VietinBank: Chiến lược xanh là một trong những chiến lược quan trọng

VietinBank: Chiến lược xanh là một trong những chiến lược quan trọng

Doanh nghiệp 17:52

Đây là thông điệp được ông Lê Thanh Tùng, Thành viên HĐQT VietinBank chia sẻ tại sự kiện Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)

Hợp long cầu Hải Giang kết nối dự án MerryLand Quy Nhơn

Hợp long cầu Hải Giang kết nối dự án MerryLand Quy Nhơn

Dự án mới 17:05

Cầu Hải Giang - tuyến giao thông quan trọng nối KDL MerryLand Quy Nhơn với Khu kinh tế Nhơn Hội (P. Quy Nhơn Đông, Gia Lai), chính thức được hợp long ngày 17-12

Bếp từ BlueStone - Chọn bếp đẳng cấp, trọn chất lượng

Bếp từ BlueStone - Chọn bếp đẳng cấp, trọn chất lượng

Thị trường 15:31

Trong xu hướng bếp hiện đại, nhiều gia đình Việt muốn nâng cấp không gian nấu nướng với chiếc bếp từ mạnh mẽ, an toàn, sang trọng để đồng hành lâu dài.

Địa chỉ trồng răng implant toàn hàm dành cho Việt Kiều

Địa chỉ trồng răng implant toàn hàm dành cho Việt Kiều

Thị trường 15:00

Về nước trồng răng implant toàn hàm là xu hướng phổ biến của bà con Việt Kiều. Kết hợp về thăm quê hương và trồng răng implant chất lượng cao, chi phí hợp lý.

Vietcombank đồng hành cộng đồng marketing, quảng cáo mùa cao điểm

Vietcombank đồng hành cộng đồng marketing, quảng cáo mùa cao điểm

Ngân hàng 13:52

Dịp cuối năm, Vietcombank triển khai chương trình hỗ trợ từ chủ shop online, agency marketing đến KOL, qua việc hoàn doanh số chi tiêu quảng cáo

Viettel Construction thi công chuẩn kỹ thuật, nâng tầm giá trị sống

Viettel Construction thi công chuẩn kỹ thuật, nâng tầm giá trị sống

Thị trường 12:00

Viettel Construction - doanh nghiệp được vinh danh “Doanh nghiệp Xây dựng của năm 2025” do Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Tạp chí Người Xây dựng bình chọn.

AEON đồng hành doanh nghiệp từ hoạt động giao thương đến hội thảo

AEON đồng hành doanh nghiệp từ hoạt động giao thương đến hội thảo

Doanh nghiệp 10:41

Ngày 15-12-2025, tại AEON Tân Phú, AEON Việt Nam triển khai chương trình “Đồng hành và Phát triển cùng Doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh” tại TP HCM


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn