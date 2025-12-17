Rộn ràng mùa lễ hội tại Hotel Continental Saigon

Trong không khí rộn ràng và lung linh của mùa lễ hội, Hotel Continental Saigon ra mắt chuỗi sự kiện ẩm thực - giải trí đặc sắc, hứa hẹn mang đến một mùa lễ hội ấm áp, sang trọng và trọn vẹn

Christmas Party Night

Dạ tiệc Giáng sinh: "Christmas Party Night" từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 24-12-2025. Thực khách sẽ thưởng thức bữa tiệc Buffet Á - Âu thượng hạng với hơn 60 món đặc sắc cùng đồ uống phục vụ không giới hạn Whisky, vang trắng, vang đỏ, bia, cocktail, nước ngọt và nước ép trái cây.

Giải trí cùng Ban nhạc Acoustic, xiếc, múa, ảo thuật, game show, bốc thăm trúng thưởng và quà tặng từ Ông già Noel.

Giá vé: 2.390.000 đồng/người lớn; 990.000 đồng/trẻ em.

Countdown Party 2025

Dạ tiệc Mừng năm mới: "Countdown Party 2026" bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút, ngày 31-12-2025 đến 0 giờ 30 phút, ngày 01-01-2026.

Chào đón năm mới rực rỡ với đại tiệc Buffet hơn 100 món thượng hạng Á Âu Việt Hoa. Thưởng thức không giới hạn Whisky, sparkling wine, vang trắng, vang đỏ, cocktail, nước ép…

Giải trí: Chương trình nghệ thuật hoành tráng với biểu diễn ca múa nhạc nghệ thuật, ảo thuật, xiếc lụa, xiếc lửa, xiếc patin, DJ remix, game show, bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn và khoảnh khắc Countdown bùng nổ cùng pháo sáng, Champagne.

Giá vé: 2.590.000 đồng/người lớn; 990.000 đồng/trẻ em.

Đêm Noel và Giao thừa chỉ đến một lần trong năm. Hotel Continental Saigon kính mời quý khách đặt chỗ sớm để giữ những vị trí đẹp nhất và nhận ngay ưu đãi đặc biệt MUA 10 TẶNG 1 cho tất cả chương trình lễ hội cuối năm.

HOTEL CONTINENTAL SAIGON 132-134 Đồng Khởi, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (+84 28) 3829 9201 | 0939 066 799 Email: info@continentalhotel.com.vn Website: www.continentalsaigon.com



