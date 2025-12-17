Ngân hàng
17/12/2025 13:52

Vietcombank đồng hành cộng đồng marketing, quảng cáo mùa cao điểm

Dịp cuối năm, Vietcombank triển khai chương trình hỗ trợ từ chủ shop online, agency marketing đến KOL, qua việc hoàn doanh số chi tiêu quảng cáo

Mùa cao điểm cuối năm - thời điểm vàng nhưng đầy thách thức

Cuối năm là thời điểm vàng cho kinh doanh online. Từ chủ shop nhỏ lẻ, agency marketing đến các KOL, influencer đều đồng loạt tăng ngân sách quảng cáo để tận dụng cơ hội từ siêu sales 12.12, Tết Dương lịch cho đến Tết Nguyên Đán. Đây là khoảng thời gian mà chi phí quảng cáo có thể tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp và cá nhân gặp khó khăn khi thanh toán trên các nền tảng quốc tế như Facebook Ads hay Google Ads, đặc biệt là hạn chế về phương thức thanh toán và chi phí. Thẻ bị từ chối giao dịch, hạn mức không đủ, hoặc phải chịu phí xử lý giao dịch - những rào cản nhỏ nhưng đủ để làm gián đoạn chiến dịch và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Chương trình hoàn tiền từ Vietcombank: Hoàn 1% doanh số chi tiêu quảng cáo (tương đương 100% phí xử lý giao dịch)

Thấu hiểu những khó khăn này, Vietcombank triển khai chương trình "KHỞI ĐẦU THÔNG THÁI - GẶT HÁI THÀNH CÔNG" nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp và cá nhân trong mùa cao điểm quảng cáo.

Từ ngày 8-12-2025 đến hết 7-3-2026, các chủ thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa khi chi tiêu quảng cáo sẽ được hoàn 1% doanh số chi tiêu - tương đương 100% phí xử lý giao dịch. Tổng giá trị hoàn tiền tối đa lên đến 2.500.000 VND cho mỗi khách hàng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Tháng đầu tiên: Hoàn 1% doanh số chi tiêu quảng cáo với mức hoàn tối đa 500.000 VND. Từ tháng thứ 2: Với khách hàng duy trì chi tiêu từ 50.000.000 VND/tháng trở lên, Vietcombank tiếp tục hoàn 1% doanh số nhưng mức hoàn tối đa tăng lên 1.000.000 VND/tháng.

Vietcombank đồng hành cộng đồng marketing, quảng cáo mùa cao điểm - Ảnh 1.

Chương trình hướng đến nhóm khách hàng mới mở thẻ Vietcombank Visa lần đầu trong thời gian diễn ra chương trình. Đây là cơ hội để bắt đầu hành trình thanh toán quảng cáo với chi phí tối ưu ngay từ đầu.

Tại sao chọn thẻ Vietcombank Visa?

Ngoài ưu đãi hoàn tiền, thẻ Vietcombank Visa còn mang lại nhiều lợi thế:

- Độ ổn định cao: Với uy tín của Vietcombank - ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, thẻ được chấp nhận rộng rãi trên các nền tảng quảng cáo quốc tế. 

Hạn mức linh hoạt: Phù hợp với nhiều quy mô chi tiêu, từ cá nhân chạy ads nhỏ lẻ đến agency có nhu cầu thanh toán lớn. 

Đăng ký đơn giản: Khách hàng có thể đăng ký trực tuyến hoặc tại bất kỳ chi nhánh Vietcombank nào, với thời gian xét duyệt nhanh chóng.

Cách thức tham gia

Khách hàng có thể:

Đăng ký mở thẻ Vietcombank Visa mới tại website hoặc ứng dụng VCB Digibank Đến bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch Vietcombank nào trên toàn quốc Liên hệ hotline 1900 54 54 13 để được tư vấn chi tiết Đối với khách hàng hiện hữu, kiểm tra Email/tin nhắn để xem thông báo mời tham gia.

Thông tin chi tiết về thể lệ chương trình được công bố đầy đủ trên website chính thức của Vietcombank.

Khi mỗi đồng tiết kiệm đều có ý nghĩa

Chị Nguyễn Thị Lan, chủ shop thời trang online tại Hà Nội, cho biết tiết kiệm được 1-2 triệu đồng phí giao dịch mỗi tháng giúp chị có thêm ngân sách test sản phẩm mới và mở rộng đối tượng khách hàng.

Anh Trần Minh Khôi, founder của một agency marketing tại thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ việc hoàn phí giao dịch giúp tối ưu chi phí vận hành, đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đầu của agency.

Với advertiser chuyên nghiệp chi 100-200 triệu đồng/tháng cho quảng cáo, nếu không có ưu đãi, họ phải chịu phí xử lý giao dịch 1-2 triệu đồng mỗi tháng. Với chương trình của Vietcombank, khoản phí này được hoàn trả 100%, giúp tối ưu ngân sách và có thể tái đầu tư vào việc mở rộng chiến dịch.

Cam kết đồng hành

Với triết lý "Khách hàng là trung tâm", Vietcombank không chỉ cung cấp sản phẩm tài chính mà còn hướng đến việc trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong mọi hành trình kinh doanh. Chương trình "KHỞI ĐẦU THÔNG THÁI - GẶT HÁI THÀNH CÔNG" là minh chứng cho cam kết này.

Đăng ký thẻ Vietcombank Visa ngay hôm nay để tận dụng trọn vẹn ưu đãi và bứt phá doanh số trong mùa cao điểm cuối năm!

Thy Thơ
