Nhịp sống
17/11/2025 17:03

Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao gia hạn tuyển viên chức năm 2025

In bài viết

Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao gia hạn thời gian tuyển dụng 2 nghiên cứu viên làm việc tại Trung tâm năm 2025

1. Vị trí việc làm và số lượng:

- 1 Nghiên cứu viên Phòng Thí nghiệm Cơ khí chính xác và tự động hóa;

- 1 Nghiên cứu viên Phòng Thí nghiệm Công nghệ Bán dẫn.

2. Hồ sơ gồm: 2 bộ

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7-12-2023;

- Hai ảnh cỡ 3x4 cm;

- Các văn bằng, chứng chỉ (không cần sao y);

- Giấy tờ thuộc diện ưu tiên (nếu có).

Bìa Hồ sơ ghi rõ vị trí đăng ký dự tuyển.

3. Thời gian gia hạn: Đến hết ngày 5-12-2025.

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Lô E2a-6 Đường N10 Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM.

5. Thông tin liên hệ: 0931.352.539 (Chị Linh - Phòng Hành chính Quản trị).

6. Thông tin chi tiết tại website: www.shtplabs.org.

từ khóa : tuyển dụng, Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao
ACB phối hợp cơ quan thuế TP HCM giúp hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

ACB phối hợp cơ quan thuế TP HCM giúp hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

Thị trường 16:03

ACB xuống từng cơ sở, hỗ trợ hộ kinh doanh 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Công bố bộ vật phẩm Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8

Công bố bộ vật phẩm Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8

Thị trường 15:21

Bộ vật phẩm thi đấu của mùa giải năm nay lấy cảm hứng tầm nhìn xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thành siêu đô thị quốc tế.

P&G Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi dài hạn cho vùng lũ

P&G Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi dài hạn cho vùng lũ

Doanh nghiệp 15:19

P&G Việt Nam đã phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và CARE International triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Xóa thuế khoán: LPBank mở gói giải pháp giúp hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi dễ dàng

Xóa thuế khoán: LPBank mở gói giải pháp giúp hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi dễ dàng

Ngân hàng 10:42

LPBank giới thiệu bộ giải pháp tài chính - công nghệ toàn diện hỗ trợ các "bài toán" cốt lõi của tiểu thương trong giai đoạn mới

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Doanh nghiệp 10:41

Ngày 17-11-2025, Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 2 đến 6-12-2025 tại Hà Nội.

Acecook Việt Nam ra mắt phiên bản Hảo Hảo Premium

Acecook Việt Nam ra mắt phiên bản Hảo Hảo Premium

Sản phẩm 10:40

Sau hơn hai thập kỷ giữ vững vị thế "hương vị quốc dân", Acecook Việt Nam khuấy động thị trường với sự ra mắt của Hảo Hảo Premium

NovaGroup tổ chức Hội thảo Nhân tài lần 2 với hơn 1.000 cơ hội nghề nghiệp

NovaGroup tổ chức Hội thảo Nhân tài lần 2 với hơn 1.000 cơ hội nghề nghiệp

Thị trường 17:13

Hội thảo Nhân tài NovaGroup lần 2: khẳng định sức hút và cơ hội nghề nghiệp tại tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn