Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao gia hạn tuyển viên chức năm 2025

1. Vị trí việc làm và số lượng:

- 1 Nghiên cứu viên Phòng Thí nghiệm Cơ khí chính xác và tự động hóa;

- 1 Nghiên cứu viên Phòng Thí nghiệm Công nghệ Bán dẫn.

2. Hồ sơ gồm: 2 bộ

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7-12-2023;

- Hai ảnh cỡ 3x4 cm;

- Các văn bằng, chứng chỉ (không cần sao y);

- Giấy tờ thuộc diện ưu tiên (nếu có).

Bìa Hồ sơ ghi rõ vị trí đăng ký dự tuyển.

3. Thời gian gia hạn: Đến hết ngày 5-12-2025.

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Lô E2a-6 Đường N10 Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM.

5. Thông tin liên hệ: 0931.352.539 (Chị Linh - Phòng Hành chính Quản trị).

6. Thông tin chi tiết tại website: www.shtplabs.org.