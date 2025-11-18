Bay đẳng cấp Boss cùng Vietjet chỉ từ 1,8 triệu đồng

Với mức giá trọn gói chỉ từ 1,8 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí), hạng vé SkyBoss của Vietjet mang đến loạt tiện ích 5 trong 1 hấp dẫn xuyên suốt trải nghiệm bay từ mặt đất đến trên chuyến bay như phòng chờ sang trọng, hành lý xách tay 10kg, hành lý ký gửi đến 30kg, ẩm thực đa dạng cùng chỗ ngồi êm ái và rộng rãi.

Thoải mái với ghế nằm phẳng trên tàu bay thân rộng A330 hiện đại

Hành khách bay cùng hạng vé Thương gia - Business của Vietjet tận hưởng ưu đãi lớn trên các chặng bay khắp Việt Nam với giá chỉ từ 2,5 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí). Hành khách Business sẽ hưởng đặc quyền ưu tiên suốt hành trình bay với 18 kg hành lý xách tay và 40kg hành lý ký gửi.

Đặc biệt, hành khách Business còn được thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt Nam và thế giới trong khoang riêng sang trọng với ghế nằm phẳng trên tàu bay thân rộng A330 hiện đại.

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây.