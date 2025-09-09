Sản xuất - Kinh doanh
09/09/2025 17:42

Triển lãm máy công cụ chuyên nghiệp lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội năm 2025

Triển lãm Máy Công cụ Quốc tế CMES Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 năm 2025.

Triển lãm máy công cụ chuyên nghiệp lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội năm 2025- Ảnh 1.

Việt Nam đã nổi lên như một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, với mức tăng trưởng GDP 7,52% trong nửa đầu năm 2025. Để đáp ứng sự tăng trưởng này – CME, một trong những nhà tổ chức triển lãm hàng đầu với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm đã tổ chức triển lãm công nghiệp tại Hà Nội, Việt Nam. Sự kiện này dự kiến sẽ thu hút hơn 2.000 nhà triển lãm trên 100.000 mét vuông không gian triển lãm và thu hút 100.000 khách tham quan chuyên nghiệp, trở thành một trong những sự kiện lớn nhất trong khu vực về công nghệ sản xuất.

Triển lãm sẽ có sự tham dự của hơn 300 nhà sản xuất thiết bị gốc từ các ngành công nghiệp máy công cụ và sản xuất thông minh toàn cầu. Tại đây, khách tham quan sẽ có tiếp cận với mức giá trực tiếp từ nhà máy, chuỗi cung ứng minh bạch và dịch vụ hậu mãi được điều chỉnh phù hợp.

CMES Việt Nam bao trùm các loại máy móc từ trung tâm gia công CNC linh kiện ô tô độ chính xác cao, hệ thống cắt thiết bị điện tử bằng laser, đến máy tiện hạng nặng và máy phay cho các dự án hạ tầng và máy móc xây dựng. Các thiết bị gia công đa năng và chuyên dụng để sản xuất đa dạng các linh kiện khác nhau cũng sẽ tham gia triển lãm.

Thông tin sự kiện:
Triển lãm Máy Công cụ Quốc tế CMES Việt Nam
Ngày: 12–15 tháng 11 năm 2025
Địa điểm: Hội trường 1, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội
Kính mời các cá nhân, tổ chức trong ngành đăng ký trực tuyến để đảm bảo được tham gia sự kiện sản xuất lớn này.
Khách tham quan đăng ký tại: https://www.cmesvietnam.com/en/regVisitor?city=vi&src=PR-1&uis=mts
Hợp tác truyền thông: cmesvietnam@huamogroup.com




K. H
từ khóa : chuỗi cung ứng, thiết bị điện tử, CMES Việt Nam
