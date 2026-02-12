Thị trường
12/02/2026 16:57

Trân Châu Beach & Resort rực rỡ cảnh quan, sẵn sàng đón Xuân Bính Ngọ 2026

In bài viết

Trân Châu Beach & Resort rực rỡ sắc xuân bên biển Phước Hải, sẵn sàng chào đón Tết Bính Ngọ 2026 với không gian nghỉ dưỡng và trải nghiệm đoàn viên trọn vẹn.

Tại vùng biển Phước Hải, Trân Châu Beach & Resort đang trở thành điểm hẹn mùa xuân đầy ý nghĩa – nơi sắc biển xanh, cát trắng và nắng vàng hòa quyện cùng không gian Tết rực rỡ, tạo nên bức tranh đa sắc bên đại dương.

Không chỉ là một kỳ nghỉ, hành trình ở đây dịp đầu năm còn là trải nghiệm cảm xúc: đón bình minh trong gió biển mát lành, dạo bước giữa những tiểu cảnh xuân ngập tràn sắc hoa và cùng người thân tận hưởng nhịp điệu rộn ràng của mùa đoàn viên.

Trân Châu Beach & Resort rực rỡ cảnh quan, sẵn sàng đón Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Trân Châu Beach & Resort - điểm hẹn mùa xuân đầy ý nghĩa

Tọa lạc bên cung đường biển thơ mộng, Trân Châu Beach & Resort sở hữu lợi thế hiếm có với bãi biển riêng trải dài, bờ cát mịn và tầm nhìn rộng mở, tỏa sáng như một viên ngọc trai quý giá, lung linh giữa không gian xanh ngọc bích của biển trời. Không gian nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên kết hợp tinh tế với các yếu tố kiến trúc hiện đại, tạo nên một thế giới thu nhỏ sôi động và cuốn hút.

Trân Châu Beach & Resort rực rỡ cảnh quan, sẵn sàng đón Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Tacerla Tea House trong nội khu resort rực rỡ đón khách

Một trong những điểm cộng của Trân Châu Beach & Resort là hệ thống phòng nghỉ đa dạng, từ các phòng khách sạn tiện nghi đến villa hướng biển dành cho nhóm gia đình hoặc bạn bè. Thiết kế theo phong cách hiện đại, ưu tiên ánh sáng tự nhiên và không gian mở, các hạng phòng đều hướng đến sự thoải mái và riêng tư cho du khách trong suốt kỳ nghỉ.

Trân Châu Beach & Resort rực rỡ cảnh quan, sẵn sàng đón Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Tiểu cảnh check – in mang đậm không khí Tết trong khuôn viên Resort

Trong những ngày giáp Tết, khuôn viên resort được khoác lên mình diện mạo rực rỡ hơn với sắc hoa xuân, tiểu cảnh trang trí truyền thống và những góc check-in được đầu tư chỉn chu. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và không khí ấm áp, đoàn viên tạo nên một tổng thể hài hòa: vừa giữ được tinh thần nghỉ dưỡng, vừa lan tỏa nhịp điệu tươi vui của mùa xuân.

Trân Châu Beach & Resort rực rỡ cảnh quan, sẵn sàng đón Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và không khí ấm áp, đoàn viên tạo nên một tổng thể hài hòa

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm nghỉ dưỡng, Trân Châu Beach & Resort còn mang đến các hoạt động vui chơi – giải trí phù hợp với nhiều độ tuổi trong dịp Tết năm nay như: đại tiệc Buffet thịnh soạn với menu hơn 30 món ăn đặc sắc từ hải sản Phước Hải đến các món ngon ngày Tết; đêm nhạc hội sôi động với các tiết mục biểu diễn đặc sắc…

Trân Châu Beach & Resort rực rỡ cảnh quan, sẵn sàng đón Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Tacerla Café & Bakery bừng sáng trong sắc hoa xuân rực rỡ

Đến với Trân Châu Beach & Resort cho kỳ nghỉ đầu năm, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn mọi tiện ích nội khu – từ hệ thống nhà hàng sang trọng, Tacerla Tea House view biển, Tacerla Café & Bakery ngọt ngào hương bánh, đến các điểm check-in nổi bật như Cầu Tình Yêu, Tháp Vọng Thiên – tất cả trong cùng một không gian biển khoáng đạt. Không cần di chuyển nhiều, mỗi gia đình vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ đủ đầy, tái tạo năng lượng, gắn kết yêu thương và mở ra một năm mới đầy hứng khởi.

Thông tin chi tiết, liên hệ:

TRÂN CHÂU BEACH & RESORT

ĐT44A, Ấp Hải Sơn, Xã Phước Hải, Thành Phố Hồ Chí Minh.

📞 02543.886.215/216

📧 sales@tranchaubeachresort.vn

Trân Châu Beach & Resort rực rỡ cảnh quan, sẵn sàng đón Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.Trân Châu Beach & Resort ra mắt thương hiệu trà sữa và cửa hàng Tacerla Tea House

Tiếp nối thành công của thương hiệu cà phê Tacerla Premium Coffee, sáng ngày 09-7-2024, Trân Châu Beach & Resort đã tổ chức lễ ra mắt thương hiệu và khai trương cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ ẩm thực của Resort.

PV

TIN LIÊN QUAN

Ra mắt thương hiệu TACERLA COFFEE tại Trân Châu Beach & Resort

Tiêu dùng 15:03

Vừa qua, Công ty Cổ phần Du Lịch Thương Mại & Xây Dựng Trân Châu (thành viên Tập đoàn KN Holdings) đã tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu cà phê TACERLA COFFEE và khai trương nhà rang xay cà phê tại Khu du lịch và nghỉ dưỡng Trân Châu Beach & Resort tọa lạc tại TT. Phước Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh & Trân Châu Beach Resort tham gia sự kiện ITE HCMC 2023

Thị trường 16:27

Sáng nay, ngày 7-9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn đã diễn ra lễ Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2023 (ITE HCMC 2023) với chủ đề “Liên kết, Phát triển, Bền vững”.

Trân Châu Beach & Resort công bố đạt chuẩn 4 sao

Thị trường 09:00

Chiều ngày 2-92023 tại hội trường Trân Châu Beach &amp; Resort (Thị trấn Phước Hải, tỉnh BRVT), toàn thể Ban Lãnh đạo, đội ngũ Trân Châu Beach &amp; Resort hân hoan công bố quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao. Sự kiện càng mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi diễn ra trong không khí cả nước tưng bừng đón chào kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh Việt Nam.

từ khóa : Trân Châu Beach & Resort
Tuyến giao hàng vượt biển đầu tiên bằng UAV ở Việt Nam

Tuyến giao hàng vượt biển đầu tiên bằng UAV ở Việt Nam

16:58

Sáng 12-2-2026, TP HCM chính thức khai trương tuyến giao hàng vượt biển bằng máy bay không người lái (UAV).

Hành trình bứt phá của OPES: Khi thương hiệu và văn hóa song hành

Hành trình bứt phá của OPES: Khi thương hiệu và văn hóa song hành

Doanh nghiệp 12:05

Vượt qua những con số tăng trưởng ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận, thành công của OPES trong năm 2025 còn ghi dấu ấn đậm nét bởi yếu tố con người.

Hai Yen Eye Care – Đơn vị nhãn khoa đầu tiên đạt chuẩn AACI

Hai Yen Eye Care – Đơn vị nhãn khoa đầu tiên đạt chuẩn AACI

Thị trường 12:01

Cùng với sự phát triển của ngành nhãn khoa, người bệnh không chỉ cần điều trị mà còn đặt kỳ vọng vào chất lượng, an toàn và chiều sâu chuyên môn của cơ sở y tế.

Tết về trên biển Đông: Ấm áp tình quân dân

Tết về trên biển Đông: Ấm áp tình quân dân

Nhịp sống 10:10

Masan Consumer mang nước mắm CHIN-SU Cá Cơm Biển Đông tới người lính nơi đảo xa

Bền bỉ vì một tương lai xanh

Bền bỉ vì một tương lai xanh

Doanh nghiệp 10:08

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, VWS tiếp tục lan tỏa những giá trị bền vững thông qua chuỗi hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa

Tới Cần Giờ “đổi gió” với loạt trải nghiệm độc lạ: Valentine “ngầu” hơn khi nói lời yêu từ trên cao

Tới Cần Giờ “đổi gió” với loạt trải nghiệm độc lạ: Valentine “ngầu” hơn khi nói lời yêu từ trên cao

10:07

Nếu Valentine năm nào cũng loanh quanh quán cà phê, nhà hàng, rạp phim hay những bó hoa quen thuộc, thì năm nay, Cần Giờ (TP HCM) gợi ý lựa chọn hoàn toàn khác

TP HCM ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế, Nam A Bank chính thức là nhà đầu tư chiến lược

TP HCM ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế, Nam A Bank chính thức là nhà đầu tư chiến lược

Tài chính 10:07

Tại sự kiện ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC – HCMC), Nam A Bank (HOSE: NAB) chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn