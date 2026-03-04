EVN dốc toàn lực bảo đảm điện mùa khô 2026

Lãnh đạo EVN cho biết nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện tiếp tục được ưu tiên hàng đầu trong năm 2026, đặc biệt khi mùa khô đang đến gần và nhu cầu phụ tải dự báo tăng cao.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) và các đơn vị liên quan bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ người dân vui Xuân đón Tết.

Bảo đảm cung ứng điện dịp Tết

Toàn Tập đoàn bố trí hơn 54.000 ca trực xuyên suốt kỳ nghỉ; các tổ máy phát điện được duy trì vận hành tốt, bảo đảm nhiên liệu than, khí, dầu; hệ thống truyền tải và phân phối vận hành an toàn; công tác phòng chống cháy nổ và an toàn lao động được tăng cường.

Theo NSMO, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 tăng khoảng 11% so với Tết Ất Tỵ 2025, song vẫn thấp hơn khoảng 40% so với ngày làm việc bình thường.

Trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp chặt chẽ với NSMO, triển khai kế hoạch bảo đảm cung cấp điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ.

EVN ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc siết chặt kỷ luật vận hành, bảo đảm an ninh, an toàn lao động; chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên hệ thống nhằm duy trì cung cấp điện ổn định, liên tục và tin cậy. Tập đoàn cũng tích cực phối hợp với chính quyền, công an, quân đội địa phương xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các công trình điện, trụ sở, kho hàng.

Các đơn vị trong ngành điện tổ chức ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị để sẵn sàng xử trí sự cố. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn, phòng ngừa cháy nổ, tai nạn điện; đặc biệt không vi phạm hành lang an toàn lưới điện như bắn pháo kim tuyến, thả diều, sử dụng gậy sào gần đường dây trên không... nhằm tránh nguy hiểm cho tính mạng và bảo đảm cung cấp điện ổn định cho cộng đồng.

Nhân viên điện lực đang kiểm tra hệ thống điện trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Tăng tốc ngay sau Tết, sẵn sàng cao điểm mùa khô

Ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, lãnh đạo EVN đã họp giao ban triển khai nhiệm vụ quý I/2026, yêu cầu toàn hệ thống chủ động các phương án cung ứng điện an toàn trong mùa khô.

EVN tiếp tục yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với NSMO trong huy động nguồn và điều độ hệ thống. Với thủy điện, phải chủ động phương án tích nước, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước trong bối cảnh thời tiết khó lường. Các nhà máy nhiệt điện phải chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt trong cao điểm.

Về đầu tư xây dựng, EVN yêu cầu "lấy lại tiến độ ngay lập tức" tại các dự án trọng điểm. Trong đó, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I phấn đấu hòa lưới tổ máy 1 trong tháng 2-2026 và phát điện thương mại tháng 5-2026; Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II đặt mục tiêu khởi công trong quý I. Đồng thời, EVN tiếp tục hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và chuẩn bị đàm phán hợp đồng cho Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Trong lĩnh vực lưới điện, năm 2026 EVN dự kiến khởi công 295 công trình và đóng điện 303 công trình; riêng tháng 1 đã khởi công 12 công trình và đóng điện 11 công trình 110 KV. Các dự án đấu nối, giải tỏa công suất thủy điện Tây Bắc, nhập khẩu điện… được yêu cầu bám sát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc mặt bằng để hoàn thành đúng kế hoạch quý I và quý II/2026.

Nỗ lực cao từ những ngày đầu Xuân Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV EVN và ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN yêu cầu toàn thể cán bộ, người lao động trong Tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực cao nhất ngay từ những ngày đầu Xuân mới, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2026, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.





