Trong phân khúc hơn 3 triệu đồng, nubia V80 Design và nubia V80 Max mang đến lựa chọn mới với pin lớn, màn hình 120Hz, khả năng chống chịu tốt (trên bản Max) và các tiện ích AI hỗ trợ sử dụng hằng ngày.
Trải nghiệm nubia V80 Series: Pin "trâu", màn hình lớn, tích hợp AI trong phân khúc giá rẻ
(NLĐO) - Video giúp người xem có cái nhìn tổng thể về thiết kế, hiệu năng, thời lượng pin của bộ đôi nubia V80 Design và nubia V80 Max.
