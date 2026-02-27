Hạ tầng Tây Nam bộ bứt phá, Vĩnh Long trở thành tâm điểm tăng trưởng mới

Sự xuất hiện của các khu đô thị tiên phong như ROX Living Amaluna được xem là bước đi đón đầu chu kỳ tăng giá mới của thị trường bất động sản khu vực.

Cú hích hạ tầng tạo "bệ phóng" cho vùng Tây Nam bộ

Trong giai đoạn 2025–2030, hàng loạt dự án chiến lược như cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cầu Rạch Miễu 2, cầu Đại Ngãi và cảng biển Trần Đề dự kiến được đưa vào vận hành. Mạng lưới giao thông đa trục này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP HCM và các tỉnh miền Tây, mà còn mở ra khả năng kết nối trực tiếp vùng sản xuất nông - thủy sản lớn nhất cả nước ra thị trường quốc tế. Đây được xem là "chìa khóa vàng" kích hoạt tăng trưởng kinh tế, du lịch và đô thị hóa toàn vùng.

Hướng lên cầu Mỹ Thuận 2 (phía bờ Vĩnh Long)

Tỉnh Vĩnh Long với vị trí chiến lược trên bản đồ phát triển mới đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư hạ tầng. Song song đó, quy hoạch phát triển logistics gắn với cảng biển Trần Đề và các trục cao tốc liên vùng đang giúp Vĩnh Long gia tăng vai trò trung chuyển hàng hóa, thu hút chuyên gia, lao động chất lượng cao đến làm việc và sinh sống .

ROX Living Amaluna - đầu tư bắt trọn chu kỳ tăng giá bất động sản

Đón đầu làn sóng đầu tư hạ tầng, thị trường bất động sản tại những khu vực nằm trên "trục hạ tầng mới" thường ghi nhận tốc độ tăng giá khi dự án giao thông bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trong bức tranh chung đó, ROX Living Amaluna không là ngoại lệ khi là một trong những khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại Vĩnh Long. Với vị trí trung tâm lõi đô thị, dự án được quy hoạch theo định hướng không gian sống xanh, tích hợp tiện ích thương mại - dịch vụ - giải trí, đáp ứng xu hướng an cư chất lượng cao tại các đô thị vệ tinh mới nổi. Đây chính là yếu tố đang ngày càng được giới đầu tư và người mua ở thực quan tâm.

Hình ảnh thực tế khu đô thị ROX Living Amaluna - Vĩnh Long

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Giám đốc quản lý kinh doanh ROX Living - cho biết: "ROX Living Amaluna được phát triển với tầm nhìn đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư và đầu tư về Tây Nam bộ trong thập kỷ tới. Giá trị khu đô thị sẽ tăng trưởng song hành cùng sự hoàn thiện hạ tầng chung của Vĩnh Long. Thực tế cho thấy, những nhà đầu tư tham gia từ giai đoạn đầu tại các khu vực chuẩn bị bứt phá hạ tầng thường đạt biên độ tăng giá tốt trong trung và dài hạn. Vĩnh Long - với sự cộng hưởng của cao tốc, cảng biển, du lịch sinh thái và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang hội tụ đầy đủ điều kiện để bước vào chu kỳ phát triển mới. Vì vậy, ROX Living Amaluna chính là một trong những dự án tiên phong mở ra chuẩn sống mới, đồng thời mang lại dư địa gia tăng giá trị hấp dẫn cho nhà đầu tư đón đầu".

Chương trình "Giai điệu Xuân 2026" vừa được tổ chức thành công với sự hưởng ứng nhiệt tình từ quý cư dân

Ngoài ra, ROX Living Amaluna luôn chú trọng trong việc mang tới không gian sống đẹp về hình thức, bồi đắp giá trị về tinh thần, nơi mỗi cư dân không chỉ sở hữu một chốn an cư mà còn được sống trong một cộng đồng tử tế, văn minh và đồng điệu. Chuỗi các sự kiện cộng đồng dành cho cư dân luôn được tổ chức thường niên để tạo ra sự gắn kết giữa các cư dân và giữa cư dân với chủ đầu tư.

