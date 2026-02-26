Thị trường tiền gửi nhộn nhịp đầu năm cùng các giải pháp tích lũy thông minh

Với thiết kế chuyên biệt phù hợp với mọi kế hoạch tài chính, các sản phẩm này đang trở thành lựa chọn hàng đầu để khách hàng vừa bảo toàn tài sản, vừa khởi đầu một năm mới thịnh vượng và an tâm.

Thị trường tiền gửi trở nên sôi động khi nhu cầu của người dân tăng cao dịp đầu năm

Theo đó, cùng chương trình "Lì xì may mắn" và quà tặng trực tiếp, hình thức gửi tiền tại quầy vẫn giữ sức hút lớn nhờ trải nghiệm "khai xuân" nhận lộc tức thì, tạo nên bầu không khí giao dịch nhộn nhịp. Bên cạnh đó, hình thức tiết kiệm trực tuyến (online) cũng được nhiều ngân hàng đầu tư mạnh mẽ và thu hút lượng lớn khách hàng ưu tiên sự đơn giản và tối ưu. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, khách hàng có thể thực hiện kế hoạch tiết kiệm mọi lúc mọi nơi, giúp tối ưu hóa thời gian mà vẫn đảm bảo lợi suất cạnh tranh nhất.

Đơn cử tại ngân hàng Phương Đông (OCB) hiện đang triển khai nhiều hình thức tiết kiệm online phù hợp với từng nhu cầu khách hàng, trong đó có thể kể đến Flexi Savings - giải pháp "thế hệ mới" dành cho khách hàng hiện đại, những người ưu tiên tối ưu hóa lợi nhuận nhưng vẫn cần sự chủ động tuyệt đối về dòng tiền cho kế hoạch cá nhân.

Điểm tạo nên sự khác biệt của Flexi Savings chính là cơ chế "Gửi theo ngày, lĩnh lãi có kỳ hạn", giúp khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc quản lý dòng tiền. Thay vì bị bó buộc trong kỳ hạn cố định, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn thời gian gửi phù hợp với kế hoạch tài chính của mình, đồng thời vẫn đảm bảo hưởng mức lãi suất cạnh tranh.

Sự kết hợp giữa tính linh hoạt theo ngày và cơ chế trả lãi tối ưu giúp Flexi Savings trở thành giải pháp tiết kiệm hiệu quả, cân bằng giữa khả năng xoay vòng vốn và gia tăng lợi nhuận.

Flexing Savings gây ấn tượng với khách hàng nhờ sự linh hoạt và lãi suất tối ưu

Bên cạnh đó, OCB tiếp tục tạo dấu ấn khác biệt với sản phẩm "Tiết kiệm online" trên ứng dụng OCB OMNI. Trên thị trường hiện nay, rất ít ngân hàng ghi nhận ngày mở sổ và ngày trả lãi đúng theo ngày giao dịch thực tế, đặc biệt khi khách hàng thực hiện vào thứ bảy, chủ nhật hoặc dịp lễ, Tết.

Trong khi nhiều sản phẩm tiết kiệm vẫn đang áp dụng cơ chế tính lãi từ ngày làm việc kế tiếp, OCB đã tiên phong xóa bỏ hoàn toàn "thời gian chờ" này. Với ứng dụng OCB OMNI, tiền gửi được ghi nhận và tính lãi ngay tại thời điểm giao dịch, kể cả trong ngày nghỉ.

Điều này đồng nghĩa với việc mạch sinh lời của khách hàng được duy trì liên tục, không gián đoạn - biến cả cuối tuần và kỳ nghỉ dài trở thành cơ hội để dòng vốn tăng trưởng hiệu quả. Không chỉ vậy, khách hàng còn được hưởng mức lãi suất ưu đãi cộng thêm lên đến 1,1%/năm so với gửi tại quầy, tạo nên lợi thế kép về cả thời gian lẫn lợi suất.

"Mình chọn tiết kiệm online của OCB phần lớn vì mức lãi suất cộng thêm 1,1% rất hấp dẫn so với gửi tại quầy. Nhưng điểm khiến mình bất ngờ nhất chính là tính năng tính lãi xuyên lễ, xuyên tuần. Thay vì để tiền nằm yên trong tài khoản thanh toán suốt mấy ngày nghỉ, mình chỉ cần vài thao tác trên app là đã có thể tối ưu hóa lợi nhuận mà không bỏ lỡ một ngày lãi nào" - Chị Minh Anh (35 tuổi, TP HCM) chia sẻ.

Đại diện OCB cho biết, dịp đầu năm luôn là thời điểm khách hàng ưu tiên hàng đầu cho việc tích lũy với mong muốn khởi đầu một năm may mắn và thuận lợi. Để đáp ứng kỳ vọng đó, ngân hàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng các giải pháp tài chính đi kèm nhiều phần quà tri ân thiết thực. OCB cũng kỳ vọng sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ hiện đại và dịch vụ tận tâm tại quầy chính sẽ mang đến một hành trình trải nghiệm tài chính trọn vẹn cho khách hàng.