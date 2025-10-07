TPBank Mastercard FEST dẫn lối giới trẻ đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao

Giải trí không chỉ là thú vui tiêu khiển mà trở thành một phần trong phong cách sống của thế hệ trẻ. Trong đó, concert luôn là "điểm hẹn" đặc biệt - nơi giới trẻ tìm thấy niềm vui trọn vẹn khi được hòa mình vào không khí cuồng nhiệt, cùng hàng nghìn khán giả hát vang giai điệu yêu thích và vỡ òa khi thần tượng xuất hiện trên sân khấu.

Mỗi ánh đèn sân khấu bừng sáng, mỗi nhịp trống dồn dập đều trở thành khoảnh khắc khó quên, để họ cảm nhận rõ rệt tinh thần tự do, trẻ trung và kết nối. Với Gen Z, niềm vui ấy không dừng lại ở âm nhạc, mà còn là cảm giác thuộc về một cộng đồng - nơi mọi người có chung đam mê và sẵn sàng cùng nhau tạo nên ký ức đáng nhớ.

Thế nhưng, trước khi chạm đến niềm vui này, không ít bạn trẻ phải ngậm ngùi vuột mất cơ hội trước áp lực mua vé, số lượng khan hiếm, thời gian mở bán và ưu đãi dàn trải khó nắm bắt… Thấu hiểu khó khăn ấy, thẻ Mastercard FEST do TPBank phát hành - trở thành bạn đồng hành với người trẻ trên hành trình hết mình với đam mê, sống trọn trong từng trải nghiệm giải trí đáng nhớ.

Làn sóng concert và sự ra đời của "tấm thẻ thông hành" FEST

Theo thống kê được công bố tại hội nghị "Tổng kết công tác ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 2025", chỉ riêng năm 2024, cả nước có hơn 50 show ca nhạc lớn nhỏ, với lượng khán giả từ vài nghìn đến 30.000-40.000 người mỗi chương trình. Con số này phần nào phản ánh xu hướng tham gia concert quy mô lớn, được đầu tư công phu đang ngày càng phổ biến, đặc biệt trong nhóm khán giả trẻ.

Đáng chú ý trong hai năm gần đây, những concert mang tầm vóc quốc gia luôn trở thành "thỏi nam châm" hút khán giả. Ngoài "concert quốc gia", nhiều sân khấu quy mô được giới trẻ hưởng ứng nồng nhiệt, nổi bật là Em Xinh Say Hi. Trong đêm diễn đầu tiên tại TP HCM, concert ghi nhận hàng chục nghìn khán giả tham gia, quy tụ loạt nghệ sĩ đình đám, công nghệ sân khấu hiện đại. Những sự kiện quy mô, được đầu tư chỉn chu góp phần đưa Việt Nam thành điểm sáng trên bản đồ âm nhạc quốc tế.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu lớn lại kéo theo áp lực khan vé. Bên cạnh những khán giả may mắn, không ít người vuột cơ hội tham gia sự kiện và để lại nỗi tiếc nuối.

Trong bối cảnh đó, TPBank Mastercard FEST xuất hiện như "tấm thẻ thông hành" dành riêng cho tín đồ giải trí. Với đặc quyền ưu tiên săn vé, giảm giá và cơ hội tham gia trải nghiệm độc quyền, FEST nhanh chóng trở thành "must-have item" giúp giới trẻ tiến gần hơn đến khoảnh khắc bùng nổ cùng idol.

Ngoài ra, điều khiến TPBank Mastercard FEST "ghi điểm" với người trẻ là tốc độ mở thẻ. Chỉ với 5 phút thao tác trên App TPBank, không cần chứng minh thu nhập hay thủ tục rườm rà, người dùng lập tức nhận thẻ FEST để trải nghiệm loạt tiện ích hấp dẫn từ săn vé concert, đặt vé xem phim cho đến tận hưởng dịch vụ online.

FEST - "Lối tắt" đến những trải nghiệm bùng nổ

Không phải ngẫu nhiên FEST được định vị là "lối tắt" đến concert âm nhạc mơ ước. Bằng cách kết nối trực tiếp với nhu cầu tham gia concert, chiếc thẻ này mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn: Giảm giá vé, tặng vé, vòng quay trúng thưởng và cơ hội sở hữu combo trải nghiệm VIP.

Loạt ưu đãi mua vé concert với mức giảm 50% cho lần đầu tiên và 15% cho các lần tiếp theo trên Ticketbox biến TPBank Mastercard FEST thành "tấm vé thông hành" đưa người hâm mộ đến với sân khấu đỉnh cao. Điển hình trong cuộc đua săn vé concert Em Xinh Say Hi, ngoài ưu đãi mặc định kể trên, nhà tài trợ kim cương TPBank còn liên tục tung ưu đãi săn vé free cho chủ thẻ FEST. Nhờ đó, khi vé đêm 2 của concert ngày càng khó mua, TPBank Mastercard FEST trở thành "đường tắt" đưa các Xinhiu (tên gọi người hâm mộ của Em Xinh Say Hi) đến gần hơn với thần tượng.

Với mỗi thẻ TPBank Mastercard FEST mở mới thành công trên app TPBank, khách hàng được cộng thêm 5 lượt quay trong chương trình "Vòng quay Em Xinh", gia tăng cơ hội săn vé concert đình đám. Điển hình trong Em Xinh Say Hi concert, nhiều bạn trẻ may mắn quay trúng vé, trong đó có Xinhiu Nguyễn Mai Anh (22 tuổi, Hà Nội).

"Không ngờ chỉ cần mở thẻ FEST, mình lại có vé đi concert. Trải nghiệm một thời gian thì mình thấy việc sở hữu thẻ của TPBank vừa tiện, vừa lời, đúng kiểu ‘tiện ích đỉnh’ luôn", Mai Anh hào hứng.

Với ưu tiên pre-sale và mã giảm giá, Xinhiu không còn lo lắng bị "out" khỏi phòng vé online. Thậm chí, nhờ chương trình vòng quay may mắn, fan còn được nâng cấp trải nghiệm để sở hữu chỗ ngồi đẹp hơn. Khoảnh khắc hòa mình giữa biển lightstick rực rỡ trở thành ký ức khó quên, mà như lời Mai Anh chia sẻ: "Nếu không có FEST, chắc mình chỉ dám hy vọng, chứ không nghĩ bản thân thật sự có mặt ở đó".

Qua câu chuyện của Mai Anh cũng như hàng nghìn chủ thẻ, dễ thấy FEST không chỉ là công cụ hỗ trợ thanh toán, mà thực sự rút ngắn khoảng cách giữa fan và thần tượng, đưa người trẻ đến gần hơn với đam mê giải trí.

Mở khóa vũ trị giải trí với một chiếc thẻ

Tuy nhiên, concert chỉ là điểm khởi đầu. Với FEST, người dùng có thể mở khóa cả "vũ trụ giải trí". Chủ thẻ được tận hưởng ưu đãi xem phim, mua gói streaming trên Spotify, Netflix, YouTube Premium - những dịch vụ phổ biến, được giới trẻ chi tiêu mạnh tay trong lĩnh vực giải trí kỹ thuật số. Báo cáo Digital Entertainment Demand 2024-2025 do Appota hợp tác SOI.Pro thực hiện chỉ rõ thói quen giải trí trực tuyến của Gen Z ngày càng đa dạng - từ xem video, nghe nhạc, dùng dịch vụ streaming đến chơi game mobile. Quan trọng hơn, họ sẵn sàng trả phí cho trải nghiệm cá nhân hóa, không quảng cáo.

"Đọc vị" đúng nhu cầu đó, TPBank Mastercard FEST chiều lòng giới trẻ với combo giải trí tiết kiệm. Từ nay đến hết tháng 12, chủ thẻ có thể mua vé tại CGV Cinemas Vietnam hoặc Lotte Cinema Vietnam với giá 95.000 đồng/2 vé khi thanh toán bằng thẻ FEST. Sau thời gian này, TPBank Mastercard FEST tiếp tục hoàn 20% giá trị khi thanh toán vé xem phim tại CGV, Lotte, BHD Star… với hóa đơn từ 100.000 đồng trở lên (tối đa 200.000 đồng/tháng).

Với tín đồ "chill tại gia", TPBank Mastercard FEST mang đến deal hoàn tiền 20% mỗi tháng (tối đa 200.000 đồng, áp dụng cho giao dịch từ 100.000 đồng) khi thanh toán Spotify, Netflix, YouTube Premium bằng thẻ FEST.

Song song đó, FEST vẫn đảm bảo đầy đủ tiện ích tài chính: Trả góp 0% cho những khoản chi phí lớn như vé VIP, miễn phí phát hành và phí thường niên cùng quy trình mở thẻ nhanh chóng, số hóa hoàn toàn. Điều này đáp ứng đúng tinh thần "tiện lợi - hiện đại - thông minh" của thế hệ trẻ - những người luôn tìm kiếm trải nghiệm tài chính linh hoạt song hành với lối sống năng động.

Mọi giao dịch với thẻ TPBank Mastercard FEST đều có thể chia nhỏ trả góp 0% trong 3, 6, 9 hoặc 12 tháng. Chủ thẻ còn được miễn 100% phí phát hành, miễn phí thường niên năm đầu và các năm tiếp theo nếu đạt điều kiện chi tiêu.

Không dừng lại ở hiện tại, TPBank định hướng phát triển FEST thành "hệ sinh thái giải trí cá nhân hóa" - nơi chủ thẻ nhận được gợi ý sự kiện, ưu đãi đáp ứng đúng sở thích; thậm chí mở rộng đặc quyền ra concert quốc tế. Hành trình của FEST không dừng ở một chiếc thẻ, mà là "bạn đồng hành" bền bỉ, mở ra những chân trời giải trí mới cho thế hệ trẻ.