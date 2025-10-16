Tokyo Việt Nam thông báo nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TOKYO VIỆT NAM
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: TOKYO CONSULTING VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên doanh nghiệp viết tắt: TCF VN CO., LTD
Mã số thuế: 0110398591
Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 305, Tầng 3, Tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Phố Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Người đại diện theo pháp luật: LÊ THỊ LINH
Giám đốc: LÊ THỊ LINH
Với giấy chứng nhận này, Công ty TNHH Tư vấn Tokyo Việt Nam đủ điều kiện hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam.