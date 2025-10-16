Thị trường
16/10/2025 14:00

Tokyo Việt Nam thông báo nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Công ty TNHH Tư vấn Tokyo Việt Nam công bố nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán số 232/KDKET do Bộ Tài chính cấp ngày 19-9-2025.

Tokyo Việt Nam thông báo nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán - Ảnh 1.

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TOKYO VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: TOKYO CONSULTING VIETNAM COMPANY LIMITED

Tên doanh nghiệp viết tắt: TCF VN CO., LTD

Mã số thuế: 0110398591

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 305, Tầng 3, Tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Phố Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: LÊ THỊ LINH

Giám đốc: LÊ THỊ LINH

Với giấy chứng nhận này, Công ty TNHH Tư vấn Tokyo Việt Nam đủ điều kiện hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

