Tới Cần Giờ “đổi gió” với loạt trải nghiệm độc lạ: Valentine “ngầu” hơn khi nói lời yêu từ trên cao

Hẹn hò giữa biển rừng, check-in từ mặt đất lên bầu trời tại Green Paradise Tet Fest - lễ hội xuân ven biển lớn nhất Đông Nam bộ đang "gây sốt" trong cộng đồng trẻ.

Check-in từ mặt đất lên bầu trời: Trải nghiệm độc bản mùa Valentine

Những ngày này, bầu trời Cần Giờ trở thành tâm điểm du xuân khi hàng chục khinh khí cầu rực rỡ đồng loạt "cất cánh" trong khuôn khổ Green Paradise Tet Fest. Nhiều du khách không giấu được sự phấn khích khi lần đầu được trải nghiệm bay khinh khí cầu, thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh rừng ngập mặn xanh ngút ngàn, biển Cần Giờ khoáng đạt và không gian lễ hội rộn ràng phía dưới.

"Bay lên cao mới thấy Cần Giờ đẹp đến vậy. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm mình nhớ nhất năm nay", anh Viết Tín (du khách từ Đồng Nai) hào hứng chia sẻ.

Dàn khinh khí cầu trên nền trời xanh Cần Giờ tạo nên khung cảnh vừa rực rỡ vừa choáng ngợp

Những khung hình khinh khí cầu lơ lửng giữa nền trời xanh, vừa rực rỡ vừa choáng ngợp, đã nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, trở thành "signature check-in" của mùa lễ hội Tết năm nay. Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là chuyến du xuân, mà còn là cách lưu giữ những khoảnh khắc khác biệt - điều mà một Valentine bình thường khó mang lại.

"Mình đang đau đầu không biết phải tỏ tình với bạn gái ở đâu và như thế nào cho ấn tượng, giờ thì đã có câu trả lời rồi. Lời tỏ tỉnh trên bầu trời Cần Giờ chắc chắn sẽ vô cùng ngầu", Đức Trí (22 tuổi, Tây Ninh) chia sẻ kế hoạch sắp tới.

Giữa bầu trời rực sắc, bay qua biển rừng khoáng đạt, khoảnh khắc nói lời yêu hay lưu lại một bức ảnh đôi sẽ trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều

Đặc biệt, trong hai ngày 14 và 15-2, du khách ưa cảm giác mạnh còn có thể trải nghiệm dù lượn, ngắm trọn sự giao thoa của biển, rừng ngập mặn và không khí lễ hội từ góc nhìn hoàn toàn mới..

Trở lại mặt đất, cung đường hoa mai - đào quy mô lớn tiếp tục là điểm check-in thu hút đông đảo du khách. Lần đầu tiên, 300 gốc đào hồng miền Bắc và 300 gốc mai vàng miền Nam cùng hội tụ trong một không gian ven biển, tạo nên phông nền xuân rực rỡ hiếm gặp.

Lần đầu tiên du khách được check-in "rừng đào" giữa đất trời phương Nam

Nhiều du khách tỏ ra bất ngờ khi được check-in giữa một "rừng đào" ngay tại phương Nam. Song hành cùng sắc đào là những cây mai vàng đang vào độ bung nở, trong đó nổi bật là cây mai Phú Quý cổ thụ 150 năm tuổi chuẩn bị bung nở, biểu tượng cho mùa xuân đủ đầy và thịnh vượng.

Khi mai, đào đồng loạt khoe sắc trong những ngày cao điểm, toàn bộ không gian lễ hội sẽ trở thành background check-in "xinh lung linh", đủ để các cặp đôi quay lại nhiều lần.

Bên cạnh đó, loạt trò chơi vận động mang đậm tinh thần kết nối như phi lao ống tre, gánh lúa qua cầu, tô màu mặt gỗ… sẽ mang đến những trải nghiệm vừa mới mẻ vừa thú vị, trở thành "gia vị" ngọt ngào giúp các cặp đôi thêm gắn kết trong ngày Valentine.

Green Paradise Tet Fest sẽ là điểm đến hẹn hò đặc biệt cho các cặp đôi mùa Valentine năm nay

Khi lễ hội trở thành "ngôn ngữ" mới của Cần Giờ

Không chỉ là chuỗi hoạt động Tết, Green Paradise Tet Fest còn cho thấy cách Vinhomes Green Paradise đang từng bước đưa Cần Giờ từ điểm đến sinh thái quen thuộc trở thành tọa độ lễ hội - giải trí mới của phía Nam.

Siêu lễ hội xuân ven biển lớn nhất Đông Nam bộ được tổ chức trong không gian quy hoạch bài bản, mở ra hành trình để du khách có thể dành trọn một ngày dạo bước giữa rừng hoa, thưởng thức ẩm thực ba miền, xem biểu diễn nghệ thuật, lô tô, tham gia trò chơi dân gian hay nhận phong bao lì xì đầu năm.

Green Paradise Tet Fest trở thành điểm đến check-in, hẹn hò không thể thiếu trong lịch trình du xuân của nhiều gia đình, bạn trẻ

Các hoạt động truyền thống và hiện đại được kết nối trong cùng một không gian mở ven biển, phù hợp với nhiều nhóm khách: gia đình tìm lại không khí Tết đủ đầy, người trẻ tìm cảm hứng check-in, nhóm bạn có thêm lựa chọn vui chơi khác biệt. Trẻ em cũng có khu kid zone cho riêng mình với trò chơi tàu lượn, câu cá…

"Tôi không ngờ Cần Giờ lại có thể "thay áo mới" ngoạn mục đến vậy. Trước giờ chỉ biết nơi này có thiên nhiên đẹp, còn bây giờ, bước vào là thấy một lễ hội quy mô lớn và rất bài bản. Nhiều góc ảnh đẹp không kém gì carnival ở nước ngoài", chị Thu Hà (phường Vườn Lài, TP HCM) chia sẻ.

Green Paradise Tet Fest sẽ diễn ra đến ngày 28-2-2026 với các trải nghiệm được làm mới liên tục

Diễn ra đến hết ngày 28-2-2026, Green Paradise Tet Fest liên tục được làm mới với các chủ đề theo từng tuần, từ Tết ba miền đến du xuân tháng Giêng, giúp không khí lễ hội luôn giữ được sức hút, thay vì chỉ sôi động trong vài ngày cao điểm.

Với sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa truyền thống và các trải nghiệm hiện đại, Cần Giờ đang được gọi tên như điểm hẹn Valentine mới cho những cặp đôi muốn "đổi gió", tìm cảm xúc mới và lưu lại những khoảnh khắc yêu thương khác biệt. Valentine năm nay, nếu chưa biết đi đâu cho đủ vui, đủ lạ và đủ nhớ, thì Cần Giờ chính là câu trả lời.