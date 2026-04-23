Doanh nghiệp
23/04/2026 14:05

Tổ chức tài chính vi mô CEP thông báo

In bài viết

Từ ngày 25-5-2026, Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Tây Ninh chính thức hoạt động tại địa điểm mới

Căn cứ Thông tư số 19/2025/TT-NHNN ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-KV13 ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho người lao động nghèo tự tạo việc làm.

Tổ chức tài chính vi mô CEP trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Tổ chức tài chính vi mô CEP - Chi nhánh Tây Ninh như sau:

1. Địa chỉ cũ: Số 864 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 8, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Địa chỉ mới: Số 120 đường Phạm Văn Đồng, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

3. Ngày chính thức hoạt động tại địa điểm mới: 25-5-2026.

Các thông tin khác của chi nhánh về tên gọi, số điện thoại, số fax, người đứng đầu chi nhánh, địa bàn hoạt động và nội dung hoạt động không thay đổi.

Tổ chức tài chính vi mô CEP trân trọng thông báo đến khách hàng, cộng tác viên, đối tác để thuận tiện trong giao dịch và liên hệ công tác.

Cần biết thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.cep.org.vn

Nguồn CEP
Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn