Tài chính
02/04/2026 11:03

Tổ chức tài chính vi mô CEP thông báo

Từ ngày 09-06-2026, Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Quận 6 chính thức hoạt động tại trụ sở mới

Căn cứ Thông tư số 19/2025/TT-NHNN ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-KV2 ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho người lao động nghèo tự tạo việc làm.

Tổ chức tài chính vi mô CEP trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của Tổ chức tài chính vi mô CEP - Chi nhánh Quận 6 như sau:

1. Địa chỉ cũ: Số 1612 đường Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Địa chỉ mới: Số 90 đường Bà Hom, phường Phú Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ngày chính thức hoạt động tại địa chỉ mới: 09/06/2026.

Các thông tin khác của chi nhánh về tên gọi, số điện thoại, số fax, người đứng đầu chi nhánh, địa bàn hoạt động và nội dung hoạt động không thay đổi.

Tổ chức tài chính vi mô CEP trân trọng thông báo đến khách hàng, cộng tác viên, đối tác để thuận tiện trong giao dịch và liên hệ công tác./.

Cần biết thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.cep.org.vn

từ khóa : tổ chức tài chính, CEP, lao động nghèo, Võ Văn Kiệt
Bình Điền vượt 10.000 tỉ đồng doanh thu, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành phân bón

Bình Điền vượt 10.000 tỉ đồng doanh thu, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành phân bón

Sản xuất - Kinh doanh 08:52

Kết quả này tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu, năng lực sản xuất kinh doanh và tạo nền tảng để Công ty phát triển thị trường, công nghệ và chuyển đổi số.

Đại học Quản lý Singapore (SMU) tiếp tục thăng hạng trong xếp hạng ngành học QS

Đại học Quản lý Singapore (SMU) tiếp tục thăng hạng trong xếp hạng ngành học QS

Giáo dục - Cộng đồng 19:18

SMU tăng mạnh trong bảng xếp hạng ngành học năm 2026 của QS, là một trong những trường thăng hạng nhiều nhất thế giới trong nhóm có từ 10 ngành được xếp hạng.

Vietjet giảm 100% giá vé mừng ngày đôi 4-4

Vietjet giảm 100% giá vé mừng ngày đôi 4-4

Tiêu dùng 17:35

Cùng Vietjet lên kế hoạch bay sớm với chương trình ưu đãi đặc biệt ngày đôi 4-4, giảm tới 100% giá vé Eco

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sẵn sàng cho mùa khô 2026

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sẵn sàng cho mùa khô 2026

Doanh nghiệp 17:34

Tính đến cuối tháng 3-2026, sản lượng điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp là 474 triệu kWh, vượt 10% kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) giao.

Mùa khô 2026: Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động nhiều phương án

Mùa khô 2026: Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động nhiều phương án

Doanh nghiệp 17:34

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia

Môi trường sống và bài toán tương lai con trẻ: Vì sao Hội An được quan tâm?

Môi trường sống và bài toán tương lai con trẻ: Vì sao Hội An được quan tâm?

Thị trường 17:25

Từ tư duy “chọn trường” sang “chọn môi trường sống”, triết lý nuôi dạy con của thế hệ phụ huynh hiện đại có sự dịch chuyển rõ rệt.

Nam A Bank Quý I-2026: Tối ưu hóa hiệu suất vốn và kiểm soát rủi ro toàn diện

Nam A Bank Quý I-2026: Tối ưu hóa hiệu suất vốn và kiểm soát rủi ro toàn diện

Ngân hàng 17:23

Kết thúc quý 1-2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.


