Tổ chức tài chính vi mô CEP thông báo

Căn cứ Thông tư số 19/2025/TT-NHNN ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổ chức tài chính vi mô CEP trân trọng thông báo về việc thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Long Khánh như sau:

Công văn chấp thuận thành lập số 643/NHNN-QLGS ngày 26/01/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập chi nhánh Long Khánh của Tổ chức tài chính vi mô CEP.

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho người lao động nghèo tự tạo việc làm – Chi nhánh Long Khánh.

Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Long Khánh.

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Capital Aid For Employment Of The Poor Microfinance Institution – Long Khanh Branch.

Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh: 81C đường Hai Bà Trưng, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Ngày khai trương hoạt động: 08/05/2026.