“Nutifood yêu Việt Nam” cùng mẹ Việt san sẻ nỗi lo gánh nặng tài chính trong cơn bão giá

Bài toán đảm bảo dinh dưỡng thiết yếu

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), năm 2021, cả nước có hơn 1,4 triệu người trong độ tuổi lao động thiếu việc làm, tăng 370,8 nghìn người so với năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động là 5,7 triệu đồng, giảm 32 nghìn đồng so với năm 2020. Đặc biệt, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2021 là hơn 1,4 triệu người, tăng 203,7 nghìn người so với năm trước. Số liệu thống kê này đã phác thảo một bức tranh đầy khó khăn của người lao động do Covid-19 gây ra.

Bước sang 2022, mặc dù nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi, nhiều gia đình vẫn đang phải thắt lưng buộc bụng bởi công việc vẫn chưa trở lại như trước. Hàng hóa cũng trở nên đắt đỏ hơn, nguy cơ lạm phát leo thang trong khi thu nhập thì ngược lại "teo tóp".

Người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu trong lúc vật giá leo thang. Ảnh: Ngọc Thắng

"Đại dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều gia đình trên khắp Việt Nam, đẩy họ rơi vào cảnh nghèo đói, gây khó khăn trong việc đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm cũng như chất lượng của thực phẩm trong việc cung cấp đủ dưỡng chất cho quá trình phát triển thể chất và nhận thức của trẻ. Đáng buồn là những nỗ lực hiện có nhằm giúp hàng triệu trẻ em khó khăn tiếp cận được các dịch vụ dinh dưỡng thiết yếu đã bị gián đoạn.", bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu.



Có thể nói, đại dịch Covid-19 khiến nhiều gia đình Việt phải quay trở lại thời kỳ tính toán, cân đo, "thắt lưng buộc bụng", chỉ ưu tiên các mặt hàng thiết yếu. Thậm chí, nhiều bà mẹ phải "cắn răng" cắt bớt sữa hay khẩu phần của con để đảm bảo chi tiêu.

Chị Ngọc Hoa, công nhân may mặc tại khu chế xuất Linh Trung than thở: "Ai cũng biết sữa cần thiết cho con nhưng với thu nhập hiện nay của tôi và ông xã, khoản tiền này tiêu tốn quá nhiều, buộc phải cắt giảm. Tôi đã từng phải đổi sữa khác cho con có giá rẻ hơn chứ cắt luôn tội nghiệp mấy đứa nhỏ lắm".

Hoàn cảnh của chị Hoa cũng chính là tình trạng mà hàng triệu gia đình Việt đang gặp phải sau 2 năm gồng gánh kinh tế, chống chọi với dịch Covid-19.

Trước thực trạng trên, với mong muốn chia sẻ khó khăn và giúp vơi đi gánh nặng tài chính của các gia đình Việt, Nutifood đã triển khai chương trình "Chung sức cùng mẹ - Đủ sữa cho con" với mức trợ giá 40% cho sản phẩm sữa non công thức Nutifood Yêu Việt Nam, thực hiện liên tục trong 6 tháng, từ tháng 1 đến tháng 6-2022.

Nutifood triển khai chương trình "Chung sức cùng mẹ - Đủ sữa cho con" với mức trợ giá 40% cho sản phẩm sữa non công thức "Nutifood Yêu Việt Nam"

Đây chính là chương trình đầy nhân văn, bao gồm cả "hy sinh" doanh thu, lợi nhuận của đại gia sữa Việt khi ngành này cũng đứng trước thách thức bởi chi phí nguyên vật liệu, sản xuất, vận tải, phân phối… đều rủ nhau cùng tăng giá.



Chiến dịch trợ giá nhân văn "Nutifood yêu Việt Nam"

Đại diện Nutifood cho biết để có được chương trình này, Nutifood đã phải trăn trở rất nhiều, từ việc nỗ lực nghiên cứu và đặc chế một dòng sản phẩm chất lượng, phù hợp với thể trạng Việt Nam cho đến việc cắt giảm lợi nhuận để giúp mọi trẻ em đều được uống sữa, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng trong mùa dịch.

Là đơn vị trực tiếp nghiên cứu sản phẩm "đặc biệt" dành tặng cho trẻ em Việt, đại diện Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển bật mí về nguyên liệu "vàng" có trong món quà dinh dưỡng này: "Nguyên liệu chính của sản phẩm chính là sữa non. Đây là dạng sữa chứa hàm lượng kháng thể rất cao như IgG giúp tăng cường hệ miễn dịch của trẻ hiệu quả".

Đồng thời ông cũng nhấn mạnh, các nghiên cứu cho thấy nhiều trẻ em Việt Nam và các nước vùng Đông Nam Á thiếu nhiều chất dinh dưỡng như canxi, D3, sắt, kẽm, omega3, Iốt… Do đó, sữa non công thức Nutifood Yêu Việt Nam đã được nghiên cứu để bổ sung đầy đủ các thành phần này.

Nhiều mẹ Việt lựa chọn sữa non công thức Nutifood Yêu Việt Nam cho con

Theo vị chuyên gia, sản phẩm đặc chế này chứa 25 dưỡng chất thiết yếu, kết hợp cùng sữa non giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Sản phẩm còn hỗ trợ trẻ tăng cường sức đề kháng (vitamin A, kẽm); tăng cân, tăng chiều cao (canxi, vitamin K2, vitamin D3); hỗ trợ phát triển não bộ (Omega 3, Omega 6, vitamin B1, B6, B12).



Khi biết thông tin về chương trình này, chị Hoàng An, một khách hàng lâu năm của Nutifood bày tỏ: "Tôi cảm động chiến dịch trợ giá nhân văn này của Nutifood và tự hào vì đã chung tay góp phần mang đến nguồn dinh dưỡng đủ đầy cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Tôi mong chương trình này của Nutifood sẽ lan tỏa rộng, qua đó giúp người tiêu dùng giảm nhẹ gánh chi tiêu, tăng dinh dưỡng cho mỗi thành viên gia đình, tăng sức đề kháng mùa dịch để xây dựng cộng đồng khỏe mạnh".

Để giúp các mẹ tiết kiệm hơn, hạn chế tối thiểu các chi phí trung gian, Nutifood đã chủ động kết hợp với các nhà phân phối trên toàn quốc, triển khai chương trình đến đoàn thể, tổ chức công đoàn thuộc các công ty, khu chế xuất, khu công nghiệp để mang sản phẩm Nutifood Yêu Việt Nam giao tận tay khách hàng. Ngoài ra, các mẹ có thể dễ dàng mua sản phẩm với mức giá ưu đãi tại hệ thống cửa hàng Ngôi nhà Dinh dưỡng Nutifood hay trang mua sắm trực tuyến https://nutifoodshop.com/landing-page/nutifoodyeuvietnam