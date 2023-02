Mua VinFast VF 5 Plus kèm pin - tối ưu chi phí, càng đi nhiều càng rẻ

Mua VF 5 Plus kèm pin, chi phí nhiên liệu rẻ hơn xe máy?

Đầu tháng 12-2022, VinFast chính thức thông báo nhận đặt cọc VF 5 Plus với hai lựa chọn: mua xe không kèm pin với giá 458 triệu đồng hoặc mua xe kèm pin với giá 538 triệu đồng. Ghi nhận từ các đại lý VinFast cho thấy, phương án mua đứt để sở hữu pin được nhiều khách hàng chọn vì mức chênh lệch chỉ 80 triệu đồng và được bảo hành chính hãng 7 năm. Với lựa chọn này, người dùng cũng giảm được chi phí nhiên liệu xuống chỉ còn vài trăm ngàn đồng mỗi tháng.

Theo anh Nguyễn Phi Hùng, một người chuyên kinh doanh ôtô tại Hà Nội, thông thường pin của các dòng xe điện đô thị "không có giá dưới 200 triệu", vì thế chỉ chi thêm 80 triệu đồng để sở hữu luôn pin là một mức giá hời.

"Với mức chênh chỉ 80 triệu đồng giữa hai tuỳ chọn, có thể thấy VinFast dường như đang chấp nhận bù giá bộ pin trang bị sẵn trên VF 5 Plus để thu hút khách hàng chuyển sang dùng xe điện, đồng thời mua thêm bộ pin để thấy ưu việt về chi phí sử dụng", anh Hùng nhận định.

Mẫu xe VF 5 Plus thu hút sự chú ý của người dân TP Vinh, Nghệ An

Theo tính toán của người dùng ôtô điện trên các hội nhóm, nếu mua VF 5 Plus cả pin, chi phí sử dụng hằng tháng thậm chí có thể rẻ hơn cả xe máy. Cụ thể, nếu ôtô chạy trung bình khoảng 1.500 km mỗi tháng, chi phí sử dụng VF 5 Plus chỉ bao gồm phí sạc điện là khoảng 580.000 đồng. Trong khi đó, chi phí nhiên liệu của các dòng xe xăng cùng phân khúc dao động từ 2,1 tới 2,5 triệu đồng, gấp nhiều lần so với chi phí sạc xe điện. Xét về lâu dài, ôtô điện càng đi nhiều sẽ càng tiết kiệm, đó là một lợi ích bền vững đối với người sử dụng.

Anh Phùng Hoàng, một khách hàng đang có dự định chuyển từ xe máy lên ôtô điện quả quyết: "Chi phí xăng xe máy của tôi nếu đi 1.500 km cũng phải tốn ít nhất 800.000 đồng. Trước đây, thực sự tôi không thể nghĩ được là chi phí nhiên liệu cho ôtô lại có thể thấp hơn cả xe máy".

Đó là còn chưa kể đến việc ôtô điện đang được áp mức lệ phí trước bạ 0%, giúp người dùng tiết kiệm hàng chục triệu đồng chi phí lăn bánh so với ôtô chạy xăng, dầu. Những con số hấp dẫn này chính là một trong những lý do đã có tới 3.293 đơn đặt hàng VF 5 Plus thành công chỉ sau 9 giờ mở bán đầu tiên. Đáng chú ý, 80% trong số này là đơn đặt cọc cam kết chắc chắn sẽ lấy xe, cho thấy sức hút lớn của "tân binh" nhà VinFast.

Ưu thế vượt trội của mẫu "xe điện quốc dân"

Bên cạnh việc tối ưu chi phí, một trong những ưu điểm được đánh giá cao nhất của VF 5 Plus là khả năng vận hành. Theo nhà sản xuất, VF 5 Plus dùng pin Ternary Lithium với dung lượng 37,23 kWh, cho phép xe di chuyển trên 300 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC).

Với trọng lượng xe không tải chỉ khoảng 1,3 tấn, quãng đường di chuyển của VF 5 Plus thậm chí còn vượt trội so với nhiều mẫu xe đô thị có giá cao hơn.

"Một chiếc xe đô thị đi khoảng 200 km/ngày là quá nhiều. Vì thế, khả năng hoạt động 300 km sau mỗi lần sạc của VF 5 Plus là dư thừa so với nhu cầu sử dụng của số đông", chuyên gia ôtô Nguyễn Mạnh Thắng (Tổng Giám đốc Whatcar Việt Nam) đánh giá.

Chuyên gia ôtô Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá cao hiệu suất hoạt động của VF 5 Plus

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Bá Phong (Vinh, Nghệ An) - một trong những người tiên phong sử dụng xe điện tại Việt Nam - nhận định khoảng cách di chuyển lên tới 300 km/lần sạc của VF 5 Plus là thoải mái với người dùng. Đặc biệt, với hệ thống trạm sạc rộng khắp của VinFast, khách hàng không còn điều gì phải lo lắng.

"Vừa rồi, tôi dùng chiếc VF e34 của gia đình chở 2 con đi vào tận Đắk Lắk, tổng quãng đường cả đi và về là 2.200 km, rất thoải mái, dễ chịu và tuyệt vời", anh Phong chia sẻ và cho biết đang dự định lấy thêm chiếc VF 5 Plus để sử dụng.

Anh Nguyễn Bá Phong (Vinh, Nghệ An) đang dự định mua VF 5 Plus làm chiếc xe điện thứ hai của gia đình

Ngoài ra, rất nhiều người dùng còn hào hứng với VF 5 Plus bởi thiết kế hiện đại và nhiều lựa chọn về màu sắc. "Màu sắc VF 5 Plus đẹp, lạ, đáp ứng nhu cầu cho giới trẻ. Xe nguyên bản đã đẹp rồi, nên khi mua về sẽ không cần phải độ ngoại thất xe nữa", anh Nguyễn Đức Mạnh - một người yêu xe ở Hải Phòng đánh giá.

VF 5 Plus gây ấn tượng mạnh với khách hàng Việt ở cả 3 miền

Rất nhiều người dùng cũng chấm "5 sao" cho mẫu SUV điện cỡ A của VinFast bởi loạt trang bị an toàn và công nghệ hiện đại. Sau khi nghiên cứu kỹ thông số của VF 5 Plus, anh Huỳnh Công Hiếu (Đà Nẵng) nhận định mức giá trên dưới 500 triệu đồng là "rất đáng tiền" đối với một chiếc xe cỡ A được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) - trang bị vốn chỉ có ở những dòng xe đắt tiền hơn.

Thực tế, nhiều năm nay, phân khúc ôtô cỡ A trên thị trường không có nhiều lựa chọn và ít có đột phá về trang bị, tiện nghi. Sự xuất hiện của VF 5 Plus được đánh giá là đã đặt ra những tiêu chuẩn mới về sản phẩm trong phân khúc xe đô thị. Giới chuyên môn nhìn nhận, VF 5 Plus sẽ là "quân bài chiến lược" để VinFast nhanh chóng phổ cập ôtô điện tại Việt Nam.