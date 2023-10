EVN triển khai quyết liệt các giải pháp tiết kiệm điện

Góp phần thực hiện cam kết Net Zero

Hiện EVN đã và đang đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm năng lượng, góp phần hiện thực hóa cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Với vai trò là một trong những trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, EVN đã không ngừng đẩy mạnh các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả để cùng Bộ Công Thương và Chính phủ thực hiện thành công mục tiêu Net Zero của Việt Nam đến năm 2050.

EVN đã và đang tập trung tuyên truyền những chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như những biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là trong các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.