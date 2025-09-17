Thị trường
17/09/2025 10:54

Thương hiệu Nệm Vạn Xuân và hành trình chinh phục khách hàng bằng triết lý trung thực

Khẳng định chất lượng vượt tầm giá, Nệm Vạn Xuân chinh phục thị trường nhờ triết lý “Trung thực - Tử tế - Bền vững” và dịch vụ tận tâm

Tự chủ toàn bộ quy trình từ sản xuất đến phân phối, Công ty Cổ phền Nệm Vạn Xuân không chỉ đảm bảo tính đồng bộ và chất lượng, mà còn tạo nền tảng để hiện thực hóa triết lý "Trung thực - Tử tế - Bền vững" trong từng sản phẩm, dịch vụ.

Giấc mơ "ai cũng có quyền ngủ ngon"

Một giấc ngủ sâu và trọn vẹn là nhu cầu cơ bản của bất kỳ ai, thế nhưng không phải ai cũng có điều kiện để đầu tư vào một chiếc đệm chất lượng khi mà chi phí có thể đến cả chục triệu đồng. Trong bối cảnh đó, một thương hiệu nội địa mang cái tên đầy tính lịch sử - Nệm Vạn Xuân - đã ra đời vào năm 2022. Dùng quốc hiệu một thời của đất nước làm "định danh", đội ngũ sáng lập gửi gắm vào đó kỳ vọng về một sản phẩm mang lại giá trị bền vững cho người Việt, thể hiện khát khao hạnh phúc trường tồn.

Với sự tò mò và lòng nhiệt huyết, những người trẻ đam mê khởi nghiệp đã bắt đầu chỉ với một mặt tiền nhỏ, vừa là cửa hàng, vừa là nhà kho. Thời gian này, Vạn Xuân đơn thuần là một đơn vị phân phối lại sản phẩm được đặt hàng từ các đơn vị gia công. Nhưng từ chính những lần tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, họ dần nhìn ra nhu cầu thật sự của thị trường: mong muốn có một tấm nệm chất lượng với giá hợp lý. Thế là công ty quyết định đầu tư bài bản vào khâu sản xuất.

Hai nhà máy lần lượt được xây dựng tại TP HCM và tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) với dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài. Việc làm chủ toàn bộ chuỗi sản xuất từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm hoàn thiện cho phép Nệm Vạn Xuân kiểm soát chất lượng ổn định, đồng thời tối ưu giá thành. Nhờ đó, người tiêu dùng có thể sở hữu một chiếc nệm có độ bền, đàn hồi và sự thoải mái vượt trội với mức giá hợp lý, phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng.

Những "giấc ngủ ngon" trên mọi miền Tổ quốc

Một trong những cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của Nệm Vạn Xuân chính là việc chính thức có mặt trên sàn thương mại điện tử Lazada.

Với một mặt hàng đặc thù: vừa cồng kềnh, vừa cần trải nghiệm như nệm, việc đưa sản phẩm "lên sàn" là điều hiếm ai làm vào thời điểm đó. Tuy nhiên, bằng việc chọn Lazada làm đối tác đầu tiên để tiến vào thị trường thương mại điện tử (TMĐT), Nệm Vạn Xuân đã nhận được hỗ trợ toàn diện từ đội ngũ nền tảng: từ tư vấn chiến lược, phân tích hành vi tiêu dùng, tối ưu hình ảnh gian hàng bằng công cụ AI, đến vận hành logistics và tham gia hiệu quả các chiến dịch Mega Sale.

Giữ vững triết lý "Trung thực - Tử tế - Bền vững" như khi vận hành cửa hàng vật lý, Nệm Vạn Xuân chủ động chia sẻ mọi thông tin sản phẩm trên sàn, từ chất liệu, kết cấu, nguồn gốc. Khách hàng cũng được cung cấp đầy đủ video thực tế, tư vấn chi tiết 1:1, cùng chính sách đổi trả minh bạch và bảo hành rõ ràng.

Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Nệm Vạn Xuân nhanh chóng vươn lên vị trí Top 1 ngành hàng nệm trên Lazada và đứng vững trong nhiều tháng liền, với doanh số vượt xa kỳ vọng ban đầu. Có những ngày sale, lượng đơn nhiều đến nỗi tưởng như sắp "vỡ trạm xử lý", doanh thu lên đến hàng tỉ, hàng hóa đi khắp các tỉnh thành, từ địa đầu Tổ quốc Hà Giang đến tận những cù lao xa xôi giữa miền Tây sông nước.

Và có lẽ trong suốt hành trình phát triển của mình, đội ngũ Nệm Vạn Xuân sẽ không bao giờ quên được đơn hàng được giao lên Mã Pí Lèng - một trong "tứ đại đỉnh đèo" nổi tiếng hiểm trở nhất Việt Nam. "Từ trung tâm huyện đến bưu cục đã xa, nhưng từ bưu cục đến nhà khách vẫn còn hơn 40 km đường đèo nữa. Nhưng rồi khách vẫn đặt. Và chúng tôi vẫn giao", ông Võ Văn Trung - Phó Tổng Giám đốc Nệm Vạn Xuân kể lại.

Trong trường hợp khách hàng không ưng ý về sản phẩm, đội ngũ vận hành sẵn sàng tiến hành đổi trả cho dù điều này sẽ khiến doanh nghiệp tốn nhiều chi phí vận hành hơn. Tuy nhiên, Nệm Vạn Xuân lại cho rằng đó là cách duy nhất để kinh doanh lâu dài, khiến khách hàng có lòng tin để chủ động quay lại thêm nhiều lần nữa.

Từ góc nhìn của mình, ông Trung cho rằng việc phát triển TMĐT đã tác động tích cực đến kênh bán hàng trực tiếp. Từ cửa hàng đầu tiên ở quận Gò Vấp, TP HCM cũ - nay là phường An Nhơn (TP HCM), đến nay, Nệm Vạn Xuân đã có hơn 10 chi nhánh khắp các tỉnh thành phía Nam. Sự kết hợp giữa kênh bán trực tuyến và vật lý không chỉ để mở rộng độ phủ, mà còn để giải quyết những điểm "nghẽn" trong hành vi mua hàng. Khách hàng lớn tuổi thích đến showroom để trải nghiệm thử. Người trẻ lại ưa chuộng việc lướt sàn TMĐT, xem review và chốt đơn trong vài phút. Nhưng cả hai đều cần một điểm chung, đó là niềm tin rằng họ đang mua đúng sản phẩm từ một thương hiệu tử tế.

Ông Võ Văn Trung - Phó Tổng Giám đốc Nệm Vạn Xuân

Trong tương lai gần, hòa mình vào dòng chảy của nền kinh tế xanh, Nệm Vạn Xuân đang đặt mục tiêu phát triển công nghệ sản xuất để tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường. Với nền tảng đã có, cùng triết lý kinh doanh đã thấm nhuần vào từng cộng sự, hành trình ấy sẽ sớm tạo thêm nhiều quả ngọt như cách thương hiệu đã và đang chinh phục khách hàng bằng sự tử tế và thực tâm của mình.

Lê Thanh
từ khóa : nệm Vạn Xuân, Lazada
