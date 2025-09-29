Thương hiệu Aitu ra mắt tại Thượng Hải, khẳng định AI là tương lai ngành may mặc

Sự kiện được livestream toàn cầu, giới thiệu những đột phá công nghệ trong sản xuất hàng may mặc thông minh ứng dụng AI tới ngành, mang đến những góc nhìn và giải pháp mới cho sự phát triển vượt bậc của ngành sản xuất hàng may mặc toàn cầu.

Robot AI Aitu ra mắt, mở ra một kỷ nguyên mới của "May tự động" trong ngành may mặc. Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Quốc tế 2025 (IFA) tại Berlin, Đức, Aitu đã giành "Giải vàng đổi mới sản phẩm trí tuệ nhân tạo IFA 2025" nhờ những thành tựu đổi mới của mình.

Ông Steven, CEO của Aitu, chia sẻ: "Cốt lõi của AI là "làm chủ trải nghiệm của con người". Với triết lý "biến công cụ thành đối tác", Aitu đã ra mắt dòng thiết bị may AI đầu tiên trên thế giới.

Tại lễ ra mắt, CEO Steven giới thiệu robot A1 – robot may nữ đầu tiên do Aitu phát triển, gây ấn tượng với khả năng may chính xác trong trình chiếu trực tiếp. Đây được xem là dấu mốc mở ra kỷ nguyên 'may tự động'. Cột mốc này khẳng định sự trưởng thành của công nghệ AI và hợp tác thành công giữa Aitu với NICE (Thái Lan) và Decathlon Vũ Hán, đưa công nghệ may AI từ R&D vào ứng dụng thực tiễn, mở đường cho giai đoạn phát triển mới.

Tiến sĩ Hu, Giám đốc Sản phẩm của Aitu, đã công bố AI10, một thiết bị khai thác chuyên môn của công nhân và kỹ thuật viên để nâng hiệu quả hiệu chỉnh máy lên 80%, rút ngắn chu kỳ đào tạo 60%, cung cấp phân tích công việc theo thời gian thực và cảnh báo mất năng lực, nâng cao hiệu quả vận hành thêm 8-15%, nâng tỷ lệ thực thi trong nhà máy lên trên 90%.

Tên gọi Aitu lấy cảm hứng từ Alan Turing, gắn với sứ mệnh 'Made Intelligent, Made For Creation'. Ông Remy, Đối tác toàn cầu của IDEO, nhấn mạnh Aitu mang giá trị nhân văn với thiết kế thân thiện, giảm căng thẳng cho công nhân, giữ chân nhân tài và xây dựng niềm tin thương hiệu.