Sản xuất - Kinh doanh
29/09/2025 15:35

Thương hiệu Aitu ra mắt tại Thượng Hải, khẳng định AI là tương lai ngành may mặc

In bài viết

Ngày 23 tháng 9, Aitu đã tổ chức sự kiện ra mắt tại Thượng Hải với chủ đề "AI tái định nghĩa máy may".

Thương hiệu Aitu ra mắt tại Thượng Hải, khẳng định AI là tương lai ngành may mặc- Ảnh 1.

Sự kiện được livestream toàn cầu, giới thiệu những đột phá công nghệ trong sản xuất hàng may mặc thông minh ứng dụng AI tới ngành, mang đến những góc nhìn và giải pháp mới cho sự phát triển vượt bậc của ngành sản xuất hàng may mặc toàn cầu.

Robot AI Aitu ra mắt, mở ra một kỷ nguyên mới của "May tự động" trong ngành may mặc. Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Quốc tế 2025 (IFA) tại Berlin, Đức, Aitu đã giành "Giải vàng đổi mới sản phẩm trí tuệ nhân tạo IFA 2025" nhờ những thành tựu đổi mới của mình.

Ông Steven, CEO của Aitu, chia sẻ: "Cốt lõi của AI là "làm chủ trải nghiệm của con người". Với triết lý "biến công cụ thành đối tác", Aitu đã ra mắt dòng thiết bị may AI đầu tiên trên thế giới.

Tại lễ ra mắt, CEO Steven giới thiệu robot A1 – robot may nữ đầu tiên do Aitu phát triển, gây ấn tượng với khả năng may chính xác trong trình chiếu trực tiếp. Đây được xem là dấu mốc mở ra kỷ nguyên 'may tự động'. Cột mốc này khẳng định sự trưởng thành của công nghệ AI và hợp tác thành công giữa Aitu với NICE (Thái Lan) và Decathlon Vũ Hán, đưa công nghệ may AI từ R&D vào ứng dụng thực tiễn, mở đường cho giai đoạn phát triển mới.

Tiến sĩ Hu, Giám đốc Sản phẩm của Aitu, đã công bố AI10, một thiết bị khai thác chuyên môn của công nhân và kỹ thuật viên để nâng hiệu quả hiệu chỉnh máy lên 80%, rút ngắn chu kỳ đào tạo 60%, cung cấp phân tích công việc theo thời gian thực và cảnh báo mất năng lực, nâng cao hiệu quả vận hành thêm 8-15%, nâng tỷ lệ thực thi trong nhà máy lên trên 90%.

Tên gọi Aitu lấy cảm hứng từ Alan Turing, gắn với sứ mệnh 'Made Intelligent, Made For Creation'. Ông Remy, Đối tác toàn cầu của IDEO, nhấn mạnh Aitu mang giá trị nhân văn với thiết kế thân thiện, giảm căng thẳng cho công nhân, giữ chân nhân tài và xây dựng niềm tin thương hiệu.

K. H
từ khóa : trí tuệ nhân tạo, ngành may mặc, Aitu
Tự mở quán Cafe hay chọn mô hình nhượng quyền? Napoly Coffee sẽ giúp bạn mở quán từ A - Z

Tự mở quán Cafe hay chọn mô hình nhượng quyền? Napoly Coffee sẽ giúp bạn mở quán từ A - Z

Sản xuất - Kinh doanh 15:34

Trong khi một số người lựa chọn tự mở quán, thì nhiều người lại chọn con đường mở quán thông qua chọn mô hình nhượng quyền thương hiệu như Napoly Coffee.

Yến sào Khánh Hòa đồng hành cùng Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Khánh Hòa

Yến sào Khánh Hòa đồng hành cùng Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Khánh Hòa

Doanh nghiệp 20:32

Quỹ Khuyến học, khuyến tài Khánh Hòa trao 1.021 suất học bổng với tổng số tiền hơn 1,55 tỉ đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Vietjet là “Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025”

Vietjet là “Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025”

Doanh nghiệp 21:16

Vietjet vừa được vinh danh là “Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025”

Champa Island - Khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam

Champa Island - Khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam

Doanh nghiệp 18:00

Champa Island vừa được trao giải “Khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam” - khẳng định vị thế trong xu hướng du lịch xanh Việt Nam 2025

Lễ Động thổ Tòa nhà Nam A Bank Huế - Công trình xanh gắn kết hành trình di sản miền Trung

Lễ Động thổ Tòa nhà Nam A Bank Huế - Công trình xanh gắn kết hành trình di sản miền Trung

Sản xuất - Kinh doanh 17:07

Đây là một trong những công trình trọng điểm hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Những dấu ấn làm nên hành trình 30 năm rực rỡ của Toyota Việt Nam

Những dấu ấn làm nên hành trình 30 năm rực rỡ của Toyota Việt Nam

Doanh nghiệp 16:28

Là một trong các doanh nghiệp FDI hàng đầu tại Việt Nam, Toyota đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và sự thịnh vượng của đất nước

Quản lý quỹ Rồng Việt nhận giải thưởng “Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu” tại VWAS 2025

Quản lý quỹ Rồng Việt nhận giải thưởng “Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu” tại VWAS 2025

Thị trường 16:27

Hà Nội ngày 25-9, Quản lý quỹ Rồng Việt được trao giải thưởng “Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu” tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam lần 3


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn